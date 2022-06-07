Вилле Хаапасало, звезда фильма "Особенности национальной охоты", закрыл ресторан русской кухни

Ресторан носил название Davai Davai ("Давай, давай") и находился в центре Хельсинки

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50-летний финский актер Вилле Хаапасало, который прославился благодаря фильмам "Особенности национальной охоты" и "Кукушка", закрыл ресторан русской и советской кухни в Хельсинки. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Ресторан назывался Davai Davai ("Давай, давай") и находился в фешенебельном районе Эспланада. Он был оформлен в советском стиле и подавали там блюда бывших советских республик: хачапури, борщ, водку, деруны и торт "Павлова".

[ + – ] Вилле Хаапасало у своего ресторана Davai Davai ("Давай, давай") Фото: Instagram davaidavaihelsinki [ + – ] Вилле Хаапасало в ресторане Davai Davai ("Давай, давай") Фото: Instagram davaidavaihelsinki

Открыт он был в октябре 2021 года. Однако уже в марте 2022 года на странице ресторана было опубликовано сообщение с осуждением вторжения ВС РФ в Украину. Там устроили тематический ужин под названием Slava Ukraine evening, средства от которого отправили в благотворительный фонд, помогающий детям, пострадавшим от войны. Стоимость ужина с украинским борщом была 65 евро, вино обошлось гостям в 35 евро.

"Нападение России на Украину является незаконным и ужасным, какой всегда и есть война. Горе, переживания и беды, которые людям приходится переживать во время войны – разрушают. Страшней всего, что от насилия страдают дети", — написал актер.

А сегодня он сообщил, что ресторан временно закрывается. И будет открыт, когда он разработает новую концепцию.

"Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Тема ресторана в это время оказалась неуместной. Сейчас я разрабатываю новую концепцию пространства. Ресторан, вероятно, откроется в начале осени. Вернемся и станем еще лучше", — сообщил актер. Сейчас сайт ресторана недоступен, но остались страницы в соцсетях.

[ + – ] Вилле Хаапасало в фильме "Особенности национальной охоты" Фото: Скриншот

Напомним, актер Вилле Хаапасало больше известен в СНГ, чем на родине. Он прославился, сыграв роль туриста Райво Хаапасало в фильме 1995 года "Особенности национальной охоты" режиссера Александра Рогожкина и в сиквеле "Особенности национальной рыбалки". В 2002 он сыграл роль снайпера Вейкко в военной драме "Кукушка", получив "Серебряного Святого Георгия" за лучшую мужскую роль на XXIV Московском международном кинофестивале.

[ + – ] Вилле Хаапасало в фильме "Кукушка" Фото: Скриншот

Также он снимался у Павла Лунгина в фильме "Царь" и даже лично познакомился с Владимиром Зеленским на съемках фильма "Любовь в большом городе".

Актер даже был лицом рекламной кампании ОАО "АвтоВАЗ". Сейчас он мало снимается, занимаясь своими ресторанами Purpur и Ville´s Mayak. Несколько лет назад выпустил книгу про годы работы в РФ.