Вілле Хаапасало, зірка фільму "Особливості національного полювання", закрив ресторан російської кухні

Ресторан звався Davai Davai ("Давай, давай") і знаходився в центрі Гельсінкі

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50-річний фінський актор Вілле Хаапасало, який прославився завдяки фільмам "Особливості національного полювання" та "Зозуля", закрив ресторан російської та радянської кухні в Гельсінкі. Про це повідомляє Helsingin Sanomat

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Ресторан називався Davai Davai ("Давай, давай") та знаходився у фешенебельному районі Еспланада. Він оформлений у радянському стилі і там подавали там страви колишніх радянських республік: хачапурі, борщ, горілку, деруни та торт "Павлова".

[ + – ] Вілле Хаапасало біля свого ресторану Davai Davai ("Давай, давай") Фото: Instagram davaidavaihelsinki [ + – ] Вілле Хаапасало у ресторані Davai Davai ("Давай, давай") Фото: Instagram davaidavaihelsinki

Відкритий він був у жовтні 2021 року. Проте вже у березні 2022 року на сторінці ресторану опублікували повідомлення із засудженням вторгнення ЗС РФ до України. Там влаштували тематичну вечерю під назвою Slava Ukraine evening, кошти від якої відправили до благодійного фонду, який допомагає дітям, які постраждали від війни. Вартість вечері з українським борщем була 65 євро, вино коштувало гостям 35 євро.

"Напад Росії на Україну є незаконним і жахливим, якою завжди і є війна. Горе, переживання та біди, які людям доводиться переживати під час війни, — руйнують. Найстрашніше, що від насильства страждають діти", — написав актор.

А сьогодні він повідомив, що ресторан тимчасово закривається. І буде відкритий, коли він розробить нову концепцію.

"Причиною закриття стала світова політична ситуація. Тема ресторану в цей час виявилася недоречною. Зараз я розробляю нову концепцію простору. Ресторан, ймовірно, відкриється на початку осені. Повернімося і станемо ще кращими", — повідомив актор. Наразі сайт ресторану недоступний, але залишилися сторінки в соцмережах.

[ + – ] Вілле Хаапасало у фільмі "Особливості національного полювання" Фото: Скриншот

Нагадаємо, актор Вілле Хаапасало більше відомий у СНД, ніж на батьківщині. Він прославився, зігравши роль туриста Райво Хаапасало у фільмі 1995 року "Особливості національного полювання" режисера Олександра Рогожкіна та в сиквелі "Особливості національної риболовлі". У 2002 він зіграв роль снайпера Вейкко у військовій драмі "Зозуля", отримавши "Срібного Святого Георгія" за найкращу чоловічу роль на XXIV Московському міжнародному кінофестивалі.

[ + – ] Вілле Хаапасало у фільмі "Зозуля" Фото: Скриншот

Також він знімався у Павла Лунгіна у фільмі "Цар" та навіть особисто познайомився з Володимиром Зеленським на зйомках фільму "Кохання у великому місті".

Актор навіть був обличчям рекламної кампанії ВАТ "АвтоВАЗ". Зараз він мало знімається, займаючись своїми ресторанами Purpur та Ville´s Mayak. Декілька років тому випустив книгу про роки роботи у РФ.