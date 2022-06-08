Как привлечь парня, который нравится. 10 проверенных способов

Иногда несколько советов, по соблюдению правильного поведения, могут сделать вас намного привлекательнее для противополжного пола

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Эти советы и приемы помогут вам привлечь внимание парня, на которого вы заглядываетесь. Посмотрим правде в глаза, мужчин бывает трудно читать. Важно избегать игр разума, но если вы засматриваетесь на парня, есть способы привлечь его внимание. Об этом пишет wikihow.

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Улыбайтесь

Улыбайтесь чаще. Люди с позитивными эмоциями всегда выглядят привлекательно, и применение улыбки в языке флирта — также приносит свои плоды. Главное выглядеть естественно и не переусердствовать.

Не надо скрываться

Старайтесь не прятаться в углу, за мебелью или растениями. Важно найти что-то полезное, где бы вы ни находились (будь то вмешательство в групповой разговор или возможность ловко пробраться к бару), потому что парни заметят, что вы активны, а не пытаетесь играть в прятки.

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Попросите его о помощи

Как бы это ни звучало, мужчинам часто действительно нравится быть полезными. Расскажите парню о сложной ситуации на работе или попросите его порекомендовать приложение. Подумайте о том, что вы можете спросить у него, что заставляет его думать, что он умный — кроме его желудка, помощь — это лучший способ добраться до него.

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Поговорите о своих увлечениях

Говорите о мелочах, которыми вы занимаетесь, например, о том, как держать дома свежие цветы, заниматься йогой, читать книгу каждую неделю или хорошо высыпаться. Они могут показаться незначительными, но любой признак "сосредоточенного и сбалансированного образа жизни" обнадеживает.

Одевайтесь вне времени

Выберите наряд, в котором вы чувствуете себя уверенно. Когда вы чувствуете себя уверенно, вы кажетесь более привлекательным, что может привлекать и парней. Носите одежду, которая хорошо сидит на вас и помогает выглядеть наилучшим образом. Это может помочь привлечь внимание, ничего не делая.

Примерьте всю свою одежду в шкафу, чтобы понять, какие наряды на вас смотрятся лучше всего. Затем назначьте эту одежду для тех случаев, когда вы надеетесь заставить парня заговорить с вами.

Носите красный цвет

Носите красный цвет, чтобы привлечь их внимание. Красный цвет — это эмоциональный триггер, который может привлечь к вам всеобщее внимание. Кроме того, мужчины обычно воспринимают красный цвет как сексуальный. Если вы хотите привлечь внимание мужчины, выберите наряд красного цвета.

Фото: Instagram chiaraferragni

Например, вы можете надеть красное платье, красный блейзер, красный топ или рубашку. Вы также можете надеть что-то красное, например, шарф.

Создайте естественный макияж

Вам не нужно наносить макияж, чтобы привлечь внимание парня, так что не чувствуйте себя обязанным использовать его на постоянной основе. Если вам нравится макияж, используйте его, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, но не пробуйте смелые образы, когда пытаетесь привлечь внимание. Большинство мужчин говорят, что им нравится естественный макияж, поэтому сдержанный макияж может помочь вам привлечь того, кто вам нравится.

Например, вы можете наносить тональный крем, консилер, пудру, румяна, легкие тени для век, подводку для глаз на верхних ресницах, тушь для ресниц на верхних ресницах и нюдовую или ягодную помаду.

Играйте со своими волосами

Этот прием стар как мир, но очень действенный. Чтобы выглядеть кокетливо, накручивайте волосы на палец или взмахивайте волосами. Это выглядит привлекательно на языке тела и может привлечь к вам внимание парня. Кроме того, это покажет ему, что вы кокетничаете, что может заставить его чувствовать себя комфортно, приближаясь к вам.

Фото: Фото: Gettyimages

Не нужно проводить манипуляции с волосами постоянно. На самом деле, это может заставить вас нервничать. Просто делайте это в течение примерно 5-10 секунд, только чтобы тонко пофлиртовать.

Скрещивайте ноги каждые 2 минуты

Пока вы сидите. Парней часто привлекают ноги, потому что они заставляют их думать о сексуальных прикосновениях к вам. Движение ног может привлечь внимание парня, поэтому частое скрещивание и раскрещивание ног может привлечь к вам мужчин. Наклоните тело так, чтобы ноги были обращены в сторону пространства. Затем медленно скрещивайте и распрямляйте ноги примерно каждые 2 минуты. Это лучше всего работает, если вы сидите на высоком табурете.