Як привабити хлопця, який подобається. 10 перевірених способів

Іноді кілька порад щодо дотримання правильної поведінки, можуть зробити вас набагато привабливішими для протилежної статі

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Ці поради та прийоми допоможуть вам привернути увагу хлопця, на якого ви заглядаєтеся. Подивимося правді у вічі, чоловіків буває важко читати. Важливо уникати ігор розуму, але якщо ви задивляєтеся на хлопця, є способи привернути його увагу. Про це пише wikihow.

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Посміхайтесь

Посміхайтеся частіше. Люди з позитивними емоціями завжди виглядають привабливо, і застосування посмішки у мові флірту також приносить свої плоди. Головне виглядати природно і не перестаратися.

Не треба ховатися

Намагайтеся не ховатися в кутку, за меблями чи рослинами. Важливо знайти щось корисне, де б ви не знаходилися (чи то втручання в групову розмову або можливість спритно пробратися до бару), тому що хлопці помітять, що ви активні, а не намагаєтеся грати у хованки.

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Попросіть його про допомогу

Хоч як би це звучало, чоловікам часто справді подобається бути корисними. Розкажіть хлопцю про складну ситуацію на роботі або попросіть його порадити додаток. Подумайте про те, що ви можете запитати в нього, що змушує його думати, що він розумний — крім його шлунку, допомога — це найкращий спосіб дістатися до нього.

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Поговоріть про свої захоплення

Говоріть про дрібниці, якими ви займаєтеся, наприклад, про те, як тримати вдома свіжі квіти, займатися йогою, читати книгу щотижня або добре висипатися. Вони можуть здатися незначними, але будь-яка ознака "зосередженого та збалансованого способу життя" обнадіює.

Одягайтеся поза часом

Виберіть вбрання, в якому ви почуваєтеся впевнено. Коли ви почуваєтеся впевнено, ви здається більш привабливими, що може приваблювати і хлопців. Носіть одяг, який добре сидить на вас і допомагає виглядати якнайкраще. Це може допомогти привернути увагу нічого не роблячи.

Приміряйте весь свій одяг у шафі, щоб зрозуміти, які вбрання на вас виглядають найкраще. Потім призначте цей одяг для тих випадків, коли ви сподіваєтеся змусити хлопця заговорити з вами.

Носіть червоний колір

Носіть червоний колір, щоб привернути їхню увагу. Червоний колір — це емоційний тригер, який може привернути до вас загальну увагу. Крім того, чоловіки зазвичай сприймають червоний колір як сексуальний. Якщо ви хочете привернути увагу чоловіка, оберіть вбрання червоного кольору.

Фото: Instagram chiaraferragni

Наприклад, ви можете вдягнути червону сукню, червоний блейзер, червоний топ або сорочку. Ви також можете одягнути щось червоне, наприклад шарф.

Створіть природний макіяж

Вам не потрібно наносити макіяж, щоб привернути увагу хлопця, тому не відчувайте себе зобов'язаним використовувати його на постійній основі. Якщо вам подобається макіяж, використовуйте його, щоб підкреслити свою природну красу, але не пробуйте сміливі образи, коли намагаєтеся привернути увагу. Більшість чоловіків кажуть, що їм подобається природний макіяж, тому стриманий макіяж може допомогти вам привабити того, хто вам подобається.

Наприклад, ви можете наносити тональний крем, консилер, пудру, рум'яна, легкі тіні для повік, підводку для очей на верхніх віях, туш для вій на верхніх віях і нюдову або ягідну помаду.

Грайте зі своїм волоссям

Цей прийом старий як світ, але дуже дієвий. Щоб виглядати кокетливо, накручуйте волосся на палець або змахуйте волоссям. Це виглядає привабливо мовою тіла і може привернути до вас увагу хлопця. Крім того, це покаже йому, що ви кокетує, що може змусити його почуватися комфортно, наближаючись до вас.

Фото: Фото: Gettyimages

Не потрібно проводити маніпуляції з волоссям постійно. Насправді, це може змусити вас нервувати. Просто робіть це протягом приблизно 5-10 секунд, щоб тонко пофліртувати.

Схрещуйте ноги кожні 2 хвилини

Поки що ви сидите. Хлопців часто приваблюють ноги, тому що вони змушують їх думати про сексуальні дотики до вас. Рух ніг може привернути увагу хлопця, тому часто схрещування та розхрещення ніг може привернути до вас чоловіків. Нахиліть тіло так, щоб ноги були звернені у бік простору. Потім повільно схрещуйте та розпрямляйте ноги приблизно кожні 2 хвилини. Це найкраще працює, якщо ви сидите на високому табуреті.