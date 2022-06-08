Глава немецкого королевского дома скончался в 85 лет

Герцог Вюртембергский умер через четыре года после того, как сын разбился на своем винтажном Porsche

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Карл, герцог Вюртембергский, глава Дома Вюртемберга, одного из королевских домов Германии, умер в возрасте 85 лет в клинике Равенсбург. Об этом пишет Bild.

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Карл был в родстве со многими монархами Европы, в том числе и с российским императорским домом, а также являлся дальним родственником британской королевской семьи через бабушку Елизаветы II, Марию Текскую, которая происходила из рода Вюртембергов.

85-летний герцог скончался через четыре года после того, как его сын и наследник, 56-летний герцог Фридрих Вюртембергский, погиб в автокатастрофе, пытаясь обогнать трактор на сельской дороге на юго-западе Германии на своем винтажном Porsche.

Герцог и его семья – потомки бывшей королевской семьи Королевства Вюртемберг, существовавшего с 1805 по 1918 год, бывшего герцогства Вюртемберг, которое возникло в 1495 году.

Последний король Вюртемберга Вильгельм II —был отстранен от должности в 1918 году, когда в конце Первой мировой войны были упразднены все немецкие монархии.

В настоящее время семья управляет комапаниями и землями дома Württemberg, которому принадлежат 5 500 га леса и 50 га виноградников.

Также им принадлежат замки в Монрепо, Альтсхаузене и Фридрихсхафене.

Карл родился во Фридрихсхафене 1 августа 1936 года. Он был вторым сыном Филиппа Альбрехта, герцога Вюртембергского (1893–1975), и эрцгерцогини Розы Австрийской, принцессы Тосканы (1906–1983).

Он стал наследником дома 29 июня 1959 года, когда его старший брат Людвиг отказался от своих прав наследования, а после стал главой семьи после смерти отца в 1975 году.

Карл был женат на Диане, четвертой дочери принца Анри, графа Парижского в 1960 году.

У них было пятеро детей, в том числе герцог Фридрих, герцогиня Матильда, герцог Эберхард, герцог Филипп, герцог Майкл и герцогиня Элеонора. А также 16 внуков. Сын герцога Фридриха, Вильгельм, стал наследником дома после смерти отца.