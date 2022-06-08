UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Глава немецкого королевского дома скончался в 85 лет

279
герцог Вюртембергский, королевский дом, германия, смерть умер герцог
Фото: bild.de | Карл, герцог Вюртембергский, глава Дома Вюртемберга

Герцог Вюртембергский умер через четыре года после того, как сын разбился на своем винтажном Porsche

Карл, герцог Вюртембергский, глава Дома Вюртемберга, одного из королевских домов Германии, умер в возрасте 85 лет в клинике Равенсбург. Об этом пишет Bild.

Карл был в родстве со многими монархами Европы, в том числе и с российским императорским домом, а также являлся дальним родственником британской королевской семьи через бабушку Елизаветы II, Марию Текскую, которая происходила из рода Вюртембергов.

85-летний герцог скончался через четыре года после того, как его сын и наследник, 56-летний герцог Фридрих Вюртембергский, погиб в автокатастрофе, пытаясь обогнать трактор на сельской дороге на юго-западе Германии на своем винтажном Porsche.

Герцог и его семья – потомки бывшей королевской семьи Королевства Вюртемберг, существовавшего с 1805 по 1918 год, бывшего герцогства Вюртемберг, которое возникло в 1495 году.

Последний король Вюртемберга Вильгельм II —был отстранен от должности в 1918 году, когда в конце Первой мировой войны были упразднены все немецкие монархии.

В настоящее время семья управляет комапаниями и землями дома Württemberg, которому принадлежат 5 500 га леса и 50 га виноградников.

Также им принадлежат замки в Монрепо, Альтсхаузене и Фридрихсхафене.

Карл родился во Фридрихсхафене 1 августа 1936 года. Он был вторым сыном Филиппа Альбрехта, герцога Вюртембергского (1893–1975), и эрцгерцогини Розы Австрийской, принцессы Тосканы (1906–1983).

Он стал наследником дома 29 июня 1959 года, когда его старший брат Людвиг отказался от своих прав наследования, а после стал главой семьи после смерти отца в 1975 году.

Карл был женат на Диане, четвертой дочери принца Анри, графа Парижского в 1960 году.

У них было пятеро детей, в том числе герцог Фридрих, герцогиня Матильда, герцог Эберхард, герцог Филипп, герцог Майкл и герцогиня Элеонора. А также 16 внуков. Сын герцога Фридриха, Вильгельм, стал наследником дома после смерти отца.