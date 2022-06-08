Глава німецького королівського будинку помер у 85 років

Герцог Вюртембергський помер через чотири роки після того, як син розбився на своєму вінтажному Porsche.

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Карл, герцог Вюртембергський, голова Будинку Вюртемберга, одного з королівських будинків Німеччини, помер у віці 85 років у клініці Равенсбург. Про це пише Bild.

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Карл був у спорідненості з багатьма монархами Європи, зокрема й з російським імператорським будинком, а також був далеким родичем британської королівської сім'ї через бабусю Єлизавети II, Марію Текську, яка походила з роду Вюртембергів.

85-річний герцог помер через чотири роки після того, як його син і спадкоємець, 56-річний герцог Фрідріх Вюртембергський, загинув в автокатастрофі, намагаючись обігнати трактор на сільській дорозі на південному заході Німеччини на своєму вінтажному Porsche.

Герцог і його сім'я — нащадки колишньої королівської сім'ї Королівства Вюртемберг, що існувало з 1805 по 1918 рік, колишнього герцогства Вюртемберг, яке виникло у 1495 році.

Останній король Вюртемберга Вільгельм II був відсторонений з посади в 1918 році, коли наприкінці Першої світової війни були скасовані всі німецькі монархії.

Наразі сім'я керує компаніями та землями будинку Württemberg, якому належать 5 500 га лісу та 50 га виноградників.

Також їм належать замки в Монрепо, Альтсхаузені та Фрідріхсхафені.

Карл народився у Фрідріхсхафені 1 серпня 1936 року. Він був другим сином Філіпа Альбрехта, герцога Вюртембергського (1893–1975), та ерцгерцогині Рози Австрійської, принцеси Тоскани (1906–1983).

Він став спадкоємцем будинку 29 червня 1959 року, коли його старший брат Людвіг відмовився від своїх прав наслідування, а потім став главою сім'ї після смерті батька у 1975 році.

Карл був одружений з Діаною, четвертою дочкою принца Анрі, графа Паризького в 1960 році.

Вони мали п'ятеро дітей, зокрема герцог Фрідріх, герцогиня Матильда, герцог Еберхард, герцог Філіп, герцог Майкл і герцогиня Елеонора. А також 16 онуків. Син герцога Фрідріха, Вільгельм, став спадкоємцем будинку після смерті батька.