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Как приготовить идеальный итальянский пирог "12 ложек"

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Итальянский пирог "12 ложек", рецепт бисквита, бисквит с цедрой, простой рецепт бисквита, бисквит к чаю
Фото: Скриншот | Итальянский пирог "12 ложек"

В Сети популярность набирает рецепт для тех, кто еще не приобрел кухонные весы

Один из самых популярных рецептов в Сети – это итальянский пирог, или итальянский бисквит под названием "12 ложек". Секрет его в том, что он готовится без взвешивания ингредиентов, а только отмеряя все компоненты обычной столовой ложкой.

Ингредиенты – самые простые, а лимонная цедра придает бисквиту легкий цитрусовый аромат и привкус. Также важно помнить, что в тесто можно добавить любые сухофрукты, также на основе этого бисквита можно приготовить фруктовый пирог, а также использовать уже испеченный пирог для приготовления торта просто приготовив ваш любимый крем и, при желании, глазурь.

Словом, это прекрасный рецепт, который хорош и в своем первозданном виде и может быть дополнен, как только захочется.

Важно помнить, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Измерять их нужно одной ложкой. Так что выберите любимую.

Итальянский пирог "12 ложек"

Итальянский пирог "12 ложек", рецепт бисквита, бисквит с цедрой, простой рецепт бисквита, бисквит к чаю
Итальянский пирог "12 ложек"
Фото: Скриншот

Ингредиенты:

  • Сахар — 12 ст. л.
  • Растительное масло без запаха — 12 ст. л.
  • Молоко — 12 ст. л.
  • Мука — 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой (6 г)
  • Щепотка соли
  • Яйца — 3 шт.
  • Цедра и сок половины лимона
  • Ванильный сахар — 10 г., а если вы используете ванилин – то щепотка

К яйцам добавьте щепотку соли, 12 столовых ложек сахара, ванильный сахар или ванилин, взбивайте миксером, или венчиком, пока масса не станет пышной и светлой. Добавьте 12 ложек молока (выбирайте с высоким процентом жирности) и 12 ложек растительного масла без запаха.

И натрите на самой мелкой терке цедру с одного лимона. Тут она очень хороша: придает цитрусовый аромат. Также добавьте сок половинки лимона. Миксером взбивайте массу еще минуту.

Теперь дело ха мукой и разрыхлителем. Их лучше смешать отдельно и добавлять постепенно: в 2-3 приема, размешивая лопаткой, а не миксером, чтобы не образовывались комочки. Муки должно быть 12 ложек с горкой, это важно, ведь в противном случае тесто поднимется неравномерно.

Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой. Вылейте тесто в форму, выпекайте 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке. Первые полчаса духовку не нужно открывать, чтобы пирог не опал. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна быть сухой.

После оставьте пирог в форме на полчаса, чтобы он в ней остыл. После можно украсить его, как угодно, посыпать сахарной пудрой, или оставить в прежнем виде. Вкусно будет в любом случае.