Как приготовить идеальный итальянский пирог "12 ложек"

В Сети популярность набирает рецепт для тех, кто еще не приобрел кухонные весы

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Один из самых популярных рецептов в Сети – это итальянский пирог, или итальянский бисквит под названием "12 ложек". Секрет его в том, что он готовится без взвешивания ингредиентов, а только отмеряя все компоненты обычной столовой ложкой.

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Ингредиенты – самые простые, а лимонная цедра придает бисквиту легкий цитрусовый аромат и привкус. Также важно помнить, что в тесто можно добавить любые сухофрукты, также на основе этого бисквита можно приготовить фруктовый пирог, а также использовать уже испеченный пирог для приготовления торта просто приготовив ваш любимый крем и, при желании, глазурь.

Словом, это прекрасный рецепт, который хорош и в своем первозданном виде и может быть дополнен, как только захочется.

Важно помнить, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Измерять их нужно одной ложкой. Так что выберите любимую.

Итальянский пирог "12 ложек"

[ + – ] Итальянский пирог "12 ложек" Фото: Скриншот

Ингредиенты:

Сахар — 12 ст. л.

Растительное масло без запаха — 12 ст. л.

Молоко — 12 ст. л.

Мука — 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г)

Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой (6 г)

Щепотка соли

Яйца — 3 шт.

Цедра и сок половины лимона

Ванильный сахар — 10 г., а если вы используете ванилин – то щепотка

К яйцам добавьте щепотку соли, 12 столовых ложек сахара, ванильный сахар или ванилин, взбивайте миксером, или венчиком, пока масса не станет пышной и светлой. Добавьте 12 ложек молока (выбирайте с высоким процентом жирности) и 12 ложек растительного масла без запаха.

И натрите на самой мелкой терке цедру с одного лимона. Тут она очень хороша: придает цитрусовый аромат. Также добавьте сок половинки лимона. Миксером взбивайте массу еще минуту.

Теперь дело ха мукой и разрыхлителем. Их лучше смешать отдельно и добавлять постепенно: в 2-3 приема, размешивая лопаткой, а не миксером, чтобы не образовывались комочки. Муки должно быть 12 ложек с горкой, это важно, ведь в противном случае тесто поднимется неравномерно.

Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой. Вылейте тесто в форму, выпекайте 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке. Первые полчаса духовку не нужно открывать, чтобы пирог не опал. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна быть сухой.

После оставьте пирог в форме на полчаса, чтобы он в ней остыл. После можно украсить его, как угодно, посыпать сахарной пудрой, или оставить в прежнем виде. Вкусно будет в любом случае.