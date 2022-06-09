Як приготувати ідеальний італійський пиріг "12 ложок"

У мережі популярність набирає рецепт для тих, хто ще не придбав кухонні ваги

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Один із найпопулярніших рецептів у мережі — це італійський пиріг, або італійський бісквіт під назвою "12 ложок". Секрет його полягає в тому, що він готується без зважування інгредієнтів, а лише відміряючи всі компоненти звичайною столовою ложкою.

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Інгредієнти — найпростіші, а лимонна цедра надає бісквіту легкого цитрусового аромату та присмаку. Також важливо пам'ятати, що до тіста можна додати будь-які сухофрукти, також на основі цього бісквіту можна приготувати фруктовий пиріг, а також використовувати вже спечений пиріг для приготування торта, просто приготувавши ваш улюблений крем і, якщо є бажання, глазур.

Словом, це прекрасний рецепт, який хороший і як без доповнень, так і з ними, які можуть найрізноманітнішими.

Важливо пам'ятати, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Виміряти їх потрібно однією ложкою. Так що оберіть улюблену.

Італійський пиріг "12 ложок"

[ + – ] Італійський пиріг "12 ложок" Фото: Скриншот

Складові:

Цукор — 12 ст. л

Рослинна олія без запаху — 12 ст. л

Молоко — 12 ст. л

Борошно — 12 ст. л з невеликою гіркою (близько 250 г)

Розпушувач — 1 ч. л з гіркою (6 г)

Дрібка солі

Яйця — 3 шт.

Цедра та сік половини лимона

Ванільний цукор — 10 г, а якщо ви використовуєте ванілін — то дрібка

До яєць додайте дрібку солі, 12 столових ложок цукру, ванільний цукор або ванілін, збивайте міксером, або вінчиком, поки маса не стане пишною та світлою. Додайте 12 ложок молока (вибирайте з високим відсотком жирності) та 12 ложок рослинної олії без запаху.

І натріть на дрібній тертці цедру з одного лимона. Тут вона дуже гарна: надає цитрусового аромату. Додайте сік половинки лимона. Міксером збивайте масу ще хвилину.

Тепер справа за мукою і розпушувачем. Їх краще змішати окремо і додавати поступово: у 2-3 прийоми, розмішуючи лопаткою, а не міксером, щоб не утворювались грудочки. Борошна має бути 12 ложок із гіркою, це важливо, адже інакше тісто підніметься нерівномірно.

Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом, посипте борошном. Вилийте тісто у форму, випікайте 40-45 хвилин у заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці. Перші пів години духовку не потрібно відчиняти, щоб пиріг не впав. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має бути сухою.

Після цього залиште пиріг у формі на пів години, щоб він у ній охолонув. Після цього можна прикрасити його, як завгодно, посипати цукровою пудрою, або залишити, як є. Смачно буде у будь-якому разі.