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Як приготувати ідеальний італійський пиріг "12 ложок"

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Італійський пиріг "12 ложок", рецепт бісквіту, бісквіт з цедрою, простий рецепт бісквіту, бісквіт до чаю
Фото: Скриншот | Італійський пиріг "12 ложок"

У мережі популярність набирає рецепт для тих, хто ще не придбав кухонні ваги

Один із найпопулярніших рецептів у мережі — це італійський пиріг, або італійський бісквіт під назвою "12 ложок". Секрет його полягає в тому, що він готується без зважування інгредієнтів, а лише відміряючи всі компоненти звичайною столовою ложкою.

Інгредієнти — найпростіші, а лимонна цедра надає бісквіту легкого цитрусового аромату та присмаку. Також важливо пам'ятати, що до тіста можна додати будь-які сухофрукти, також на основі цього бісквіту можна приготувати фруктовий пиріг, а також використовувати вже спечений пиріг для приготування торта, просто приготувавши ваш улюблений крем і, якщо є бажання, глазур.

Словом, це прекрасний рецепт, який хороший і як без доповнень, так і з ними, які можуть найрізноманітнішими.

Важливо пам'ятати, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Виміряти їх потрібно однією ложкою. Так що оберіть улюблену.

Італійський пиріг "12 ложок"

Італійський пиріг "12 ложок", рецепт бісквіту, бісквіт з цедрою, простий рецепт бісквіту, бісквіт до чаю
Італійський пиріг "12 ложок"
Фото: Скриншот

Складові:

  • Цукор — 12 ст. л
  • Рослинна олія без запаху — 12 ст. л
  • Молоко — 12 ст. л
  • Борошно — 12 ст. л з невеликою гіркою (близько 250 г)
  • Розпушувач — 1 ч. л з гіркою (6 г)
  • Дрібка солі
  • Яйця — 3 шт.
  • Цедра та сік половини лимона
  • Ванільний цукор — 10 г, а якщо ви використовуєте ванілін — то дрібка

До яєць додайте дрібку солі, 12 столових ложок цукру, ванільний цукор або ванілін, збивайте міксером, або вінчиком, поки маса не стане пишною та світлою. Додайте 12 ложок молока (вибирайте з високим відсотком жирності) та 12 ложок рослинної олії без запаху.

І натріть на дрібній тертці цедру з одного лимона. Тут вона дуже гарна: надає цитрусового аромату. Додайте сік половинки лимона. Міксером збивайте масу ще хвилину.

Тепер справа за мукою і розпушувачем. Їх краще змішати окремо і додавати поступово: у 2-3 прийоми, розмішуючи лопаткою, а не міксером, щоб не утворювались грудочки. Борошна має бути 12 ложок із гіркою, це важливо, адже інакше тісто підніметься нерівномірно.

Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом, посипте борошном. Вилийте тісто у форму, випікайте 40-45 хвилин у заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці. Перші пів години духовку не потрібно відчиняти, щоб пиріг не впав. Готовність перевіряйте зубочисткою — вона має бути сухою.

Після цього залиште пиріг у формі на пів години, щоб він у ній охолонув. Після цього можна прикрасити його, як завгодно, посипати цукровою пудрою, або залишити, як є. Смачно буде у будь-якому разі.