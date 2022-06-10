Стать худой как модель. 7 шагов для похудения за 10 дней

Основные принципы и директивы для кардинального похудения

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Вы часто пропускаете занятия в спортзале и вообще мало двигаетесь в последнее время и вдруг понимаете, что через неделю вам предстоит свадьба, да и вообще, наступило лето и появился есть повод надевать открытую одежду.

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Вы хотите надеть обтягивающее платье, но беспокоитесь о том, что ваша не слишком стройная фигура по итогу истекшего периода, не позволяет вам облачиться в любимую летнюю одежду. Это заставляет вас беспокоиться о том, как избавиться от жира вокруг живота и на бедрах. Хотя вы не можете уменьшить жир, вы можете избавиться от жира на животе, уменьшив общий процент жира в организме. И вам не нужно полностью менять свои повседневные привычки, чтобы получить плоский живот и модельную стройность в течение 7 дней! Просто следуйте этим 7 советам, чтобы похудеть и явить миру пресс, как вы всегда мечтали!

Тренировки

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Если вы хотите одновременно нарастить мышечную массу и сжечь жир, вам необходимо выполнять круговые тренировки три дня в неделю. Как вы можете достичь этого? Побалуйте себя упражнениями для всего тела, такими как выпады, отжимания и подтягивания, в одном подходе из 15 повторений. Не забывайте после каждого упражнения прыгать со скакалкой в ​​течение одной минуты. Вы должны сжигать от 500 до 600 калорий за тренировку.

Перейти на тренировку мышц живота

Если вам интересно, как быстро избавиться от жира на животе, включите тренировку мышц живота в свой список советов по уменьшению живота. Так это стоит делать три раза в неделю. Следует делать скручивания и подъемы ног в трех подходах по 20 повторений. Кроме того, делайте планки, удерживая тело в положении отжимания на локтях от 30 до 60 секунд в течение четырех подходов.

Здоровое питание

Вид пищи, которую вы будете есть в этот период, жизненно важен для достижения каких-либо изменений. Натуральные продукты, такие как фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия, курица, говядина, рыба и нежирные молочные продукты, должны заменить обработанные продукты, полные сахара.

Избегайте соли

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Чтобы свести к минимуму задержку воды, уменьшите потребление натрия. Это означает, что вам нужно избегать соли. Вместо этого вы можете приправить свою еду другими травами и специями.

Пить воду

Имейте достаточное количество воды, чтобы смыть эти токсины. Это даст вам двойную пользу: сияющую кожу и плоский животик. Питьевая вода означает не только выпивать галлоны воды в день, но и пить полезные напитки, такие как зеленый чай с антиоксидантами и свежие овощные и фруктовые соки.

Держитесь подальше от алкоголя

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Алкоголь может вызвать вздутие живота. Чтобы получить идеальный животик для облегающего платья или шелкового сари, держитесь подальше от алкоголя хотя бы на этой неделе.

Попрощайтесь со стрессом

Стресс и беспокойство могут вызвать перепроизводство определенного гормона, называемого кортизолом, который способствует увеличению веса в области живота. Так что постарайтесь сохранять хладнокровие!

Общие упражнения для уменьшения жира на животе

Вот несколько общих упражнений, которые вы должны делать, пытаясь уменьшить талию.

Медвежий обход

Начните с того, что встаньте на четвереньки. Ваши бедра должны быть на одной линии с коленями, а руки ниже плеч. Поднимите колени немного над землей. Убедитесь, что ваша спина ровная, руки и ноги на ширине плеч. Переместите правую руку и левую ногу вперед. Теперь сделайте то же самое с другой ногой и рукой. Повторите движение, чередуя стороны.

Упражнение велосипед

Лягте на спину, вытянув ноги и опустив руки вдоль тела. Положите руку за голову (не сцепляйте их) и попытайтесь оторвать плечи и верхнюю часть спины от земли. В то же время согните левое колено и подтяните его к груди, а правый локоть переместите к центру. Ваши колени и локти должны встретиться посередине. Сделайте паузу, а затем отведите ногу и руку в исходную точку. Выполните то же упражнение с другим локтем и коленом.

Приседания

Лягте на спину, согнув колени и твердо поставив стопы на землю. Заведите обе руки за голову, не натягивая шею. Теперь поднимите верхнюю часть тела от земли к коленям. Не забывайте выдыхать при этом. Задержитесь на 2-3 секунды, затем медленно опуститесь вниз, чтобы вернуться в исходную точку. Вдохните, когда вы идете вниз.

Флаттер ногами

Лягте на спину, ноги вместе, руки под ягодицами. Поднимите правую ногу от земли немного выше уровня бедра. В то же время поднимите левую ногу так, чтобы она парила в нескольких сантиметрах от пола. Ваша спина должна быть на земле. Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем поменяйте положение ног, совершая маховые движения. Чтобы усложнить это упражнение, оторвите голову и шею от пола.

Лягте на спину и вытяните руки за голову. Ваши ноги должны быть сведены вместе, а пальцы ног вытянуты. Удерживая ноги прямыми, поднимите их вверх и одновременно оторвите верхнюю часть туловища от пола. Удерживая корпус напряженным, дотянитесь до пальцев ног. Опустите их и вернитесь в исходное положение.