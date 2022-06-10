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Стать худой как модель. 7 шагов для похудения за 10 дней

Лидия Новоселецкая
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Фото: Фото: Gettyimages

Основные принципы и директивы для кардинального похудения

Вы часто пропускаете занятия в спортзале и вообще мало двигаетесь в последнее время и вдруг понимаете, что через неделю вам предстоит свадьба, да и вообще, наступило лето и появился есть повод надевать открытую одежду.

Фото: pexels.com

Вы хотите надеть обтягивающее платье, но беспокоитесь о том, что ваша не слишком стройная фигура по итогу истекшего периода, не позволяет вам облачиться в любимую летнюю одежду. Это заставляет вас беспокоиться о том, как избавиться от жира вокруг живота и на бедрах. Хотя вы не можете уменьшить жир, вы можете избавиться от жира на животе, уменьшив общий процент жира в организме. И вам не нужно полностью менять свои повседневные привычки, чтобы получить плоский живот и модельную стройность в течение 7 дней! Просто следуйте этим 7 советам, чтобы похудеть и явить миру пресс, как вы всегда мечтали!

Тренировки

Фото: Фото из соцсетей

Если вы хотите одновременно нарастить мышечную массу и сжечь жир, вам необходимо выполнять круговые тренировки три дня в неделю. Как вы можете достичь этого? Побалуйте себя упражнениями для всего тела, такими как выпады, отжимания и подтягивания, в одном подходе из 15 повторений. Не забывайте после каждого упражнения прыгать со скакалкой в ​​течение одной минуты. Вы должны сжигать от 500 до 600 калорий за тренировку.

Перейти на тренировку мышц живота

Фото: fashionhot.ru

Если вам интересно, как быстро избавиться от жира на животе, включите тренировку мышц живота в свой список советов по уменьшению живота. Так это стоит делать три раза в неделю. Следует делать скручивания и подъемы ног в трех подходах по 20 повторений. Кроме того, делайте планки, удерживая тело в положении отжимания на локтях от 30 до 60 секунд в течение четырех подходов.

Здоровое питание

Вид пищи, которую вы будете есть в этот период, жизненно важен для достижения каких-либо изменений. Натуральные продукты, такие как фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия, курица, говядина, рыба и нежирные молочные продукты, должны заменить обработанные продукты, полные сахара.

Избегайте соли

Фото: Getty Images

Чтобы свести к минимуму задержку воды, уменьшите потребление натрия. Это означает, что вам нужно избегать соли. Вместо этого вы можете приправить свою еду другими травами и специями.

Пить воду

Имейте достаточное количество воды, чтобы смыть эти токсины. Это даст вам двойную пользу: сияющую кожу и плоский животик. Питьевая вода означает не только выпивать галлоны воды в день, но и пить полезные напитки, такие как зеленый чай с антиоксидантами и свежие овощные и фруктовые соки.

Держитесь подальше от алкоголя

Фото: AFP

Алкоголь может вызвать вздутие живота. Чтобы получить идеальный животик для облегающего платья или шелкового сари, держитесь подальше от алкоголя хотя бы на этой неделе.

Попрощайтесь со стрессом

Стресс и беспокойство могут вызвать перепроизводство определенного гормона, называемого кортизолом, который способствует увеличению веса в области живота. Так что постарайтесь сохранять хладнокровие!

Общие упражнения для уменьшения жира на животе

Вот несколько общих упражнений, которые вы должны делать, пытаясь уменьшить талию.

Медвежий обход

Начните с того, что встаньте на четвереньки. Ваши бедра должны быть на одной линии с коленями, а руки ниже плеч. Поднимите колени немного над землей. Убедитесь, что ваша спина ровная, руки и ноги на ширине плеч. Переместите правую руку и левую ногу вперед. Теперь сделайте то же самое с другой ногой и рукой. Повторите движение, чередуя стороны.

Упражнение велосипед

Лягте на спину, вытянув ноги и опустив руки вдоль тела. Положите руку за голову (не сцепляйте их) и попытайтесь оторвать плечи и верхнюю часть спины от земли. В то же время согните левое колено и подтяните его к груди, а правый локоть переместите к центру. Ваши колени и локти должны встретиться посередине. Сделайте паузу, а затем отведите ногу и руку в исходную точку. Выполните то же упражнение с другим локтем и коленом.

Приседания

Лягте на спину, согнув колени и твердо поставив стопы на землю. Заведите обе руки за голову, не натягивая шею. Теперь поднимите верхнюю часть тела от земли к коленям. Не забывайте выдыхать при этом. Задержитесь на 2-3 секунды, затем медленно опуститесь вниз, чтобы вернуться в исходную точку. Вдохните, когда вы идете вниз.

Флаттер ногами

Лягте на спину, ноги вместе, руки под ягодицами. Поднимите правую ногу от земли немного выше уровня бедра. В то же время поднимите левую ногу так, чтобы она парила в нескольких сантиметрах от пола. Ваша спина должна быть на земле. Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем поменяйте положение ног, совершая маховые движения. Чтобы усложнить это упражнение, оторвите голову и шею от пола.

Лягте на спину и вытяните руки за голову. Ваши ноги должны быть сведены вместе, а пальцы ног вытянуты. Удерживая ноги прямыми, поднимите их вверх и одновременно оторвите верхнюю часть туловища от пола. Удерживая корпус напряженным, дотянитесь до пальцев ног. Опустите их и вернитесь в исходное положение.