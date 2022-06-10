Стати худою як модель. 7 кроків для схуднення за 10 днів

Основні принципи та директиви для кардинального схуднення

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Ви часто пропускаєте заняття в спортзалі й узагалі мало рухаєтеся останнім часом і раптом розумієте, що через тиждень у вас весілля, та й взагалі, настало літо і з'явився привід одягати відкритий одяг.

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Ви хочете одягнути обтислу сукню, але турбуєтеся про те, що ваша не надто струнка фігура за підсумком минулого періоду, не дозволяє вам одягатися в улюблений літній одяг. Це змушує вас турбуватися про те, як позбутися жиру навколо живота та на стегнах. Хоча ви не можете зменшити жир, ви можете позбавитися жиру на животі, зменшивши загальний відсоток жиру в організмі. І вам не потрібно повністю змінювати свої повсякденні звички, щоб отримати плоский живіт і модельну стрункість протягом 7 днів! Просто дотримуйтесь цих 7 порад, щоб схуднути та показати світові прес, як ви завжди мріяли!

Тренування

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Якщо ви хочете одночасно наростити м'язову масу та спалити жир, вам необхідно виконувати кругові тренування тричі на тиждень. Як ви можете досягти цього? Побалуйте себе вправами для всього тіла, такими як випади, віджимання та підтягування, в одному підході з 15 повторень. Не забувайте після кожної вправи стрибати зі скакалкою протягом однієї хвилини. Ви повинні спалювати від 500 до 600 калорій за тренування.

Перейти на тренування м'язів живота

Якщо вам цікаво, як швидко позбавитися жиру на животі, додайте тренування м'язів живота до свого списку порад щодо зменшення живота. Так це варто робити тричі на тиждень. Варто робити скручування та підйоми ніг у трьох підходах по 20 повторень. Крім того, робіть планки, утримуючи тіло в положенні віджимання на ліктях від 30 до 60 секунд протягом чотирьох підходів.

Здорове харчування

Вид їжі, яку ви будете їсти в цей період, є життєво важливим для досягнення будь-яких змін. Натуральні продукти, такі як фрукти, овочі, цільнозерновий хліб і макаронні вироби, курка, яловичина, риба та нежирні молочні продукти, повинні замінити оброблені продукти, повні цукру.

Уникайте солі

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Щоб мінімізувати затримку води, зменшіть споживання натрію. Це означає, що вам потрібно уникати солі. Натомість ви можете приправити свою їжу іншими травами та спеціями.

Пити воду

Майте достатню кількість води, щоб змити ці токсини. Це дасть вам подвійну користь: сяйливу шкіру та плоский животик. Питна вода означає не тільки випивати галони води на день, але й пити корисні напої, такі як зелений чай з антиоксидантами та свіжі овочеві та фруктові соки.

Тримайтеся подалі від алкоголю

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Алкоголь може спричинити здуття живота. Щоб отримати ідеальний животик для обтислої сукні або шовкового сарі, тримайтеся подалі від алкоголю хоча б цього тижня.

Попрощайтеся зі стресом

Стрес і занепокоєння можуть викликати надвиділення певного гормону, званого кортизолом, який сприяє збільшенню ваги в ділянці живота. Тож постарайтеся зберігати холоднокровність!

Загальні вправи для зменшення жиру на животі

Ось кілька загальних вправ, які ви маєте робити, намагаючись зменшити талію.

Ведмежий обхід

Почніть з того, що встаньте на карачки. Ваші стегна повинні бути на одній лінії з колінами, а руки нижчі за плечі. Підніміть коліна трохи над землею. Переконайтеся, що ваша спина рівна, руки та ноги на ширині плечей. Пересуньте праву руку та ліву ногу вперед. Тепер зробіть те саме з іншою ногою і рукою. Повторіть рух, чергуючи сторони.

Вправа велосипед

Ляжте на спину, витягнувши ноги й опустивши руки вздовж тіла. Покладіть руку за голову (не зчіплюйте їх) та спробуйте відірвати плечі та верхню частину спини від землі. У той же час, зігніть ліве коліно і підтягніть його до грудей, а правий лікоть перемістіть до центру. Ваші коліна та лікті повинні зустрітися посередині. Зробіть паузу, а потім відведіть ногу та руку у вихідну точку. Виконайте ту ж вправу з іншим ліктем і коліном.

Присідання

Ляжте на спину, зігнувши коліна і твердо поставивши стопи на землю. Заведіть обидві руки за голову, не натягуючи шию. Тепер підніміть верхню частину тіла від землі до колін. Не забувайте видихати при цьому. Затримайтеся на 2-3 секунди, а потім повільно опустіться вниз, щоб повернутися до вихідної точки. Вдихніть, коли ви йдете вниз.

Флаттер ногами

Ляжте на спину, ноги разом, руки під сідницями. Підніміть праву ногу від землі трохи вище за рівень стегна. У той же час підніміть ліву ногу так, щоб вона була в кількох сантиметрах від підлоги. Ваша спина має бути на землі. Затримайтеся на 5 секунд, потім поміняйте положення ніг, роблячи махові рухи. Щоб ускладнити цю вправу, відірвіть голову та шию від підлоги.

Ляжте на спину і витягніть руки за голову. Ваші ноги мають бути зведені разом, а пальці ніг витягнуті. Утримуючи ноги прямими, підніміть їх угору і водночас відірвіть верхню частину тулуба від підлоги. Утримуючи корпус напруженим, дотягніть до пальців ніг. Опустіть їх та поверніться у вихідне положення.