Не только Эмбер и Ванесса. 7 любимых девушек Джонни Деппа

В жизни знаменитости были женщины, сыгравшие важную роль в его карьере.

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Мир еще не успел отойти от одного из самых громких судебных разбирательств в Голливуде: дела Джонни Деппа против его экс — супруги Эмбер Херд. Актер выиграл суд, убедив присяжных, что его бывшая жена — настоящая дьяволица, готовая на все, дабы опорочить честное имя знаменитости. Однако Эмбер Херд — не единственная женщина в жизни Деппа, которая сыграла важную роль в его карьере. Правда, в отличие от звезды "Аквамена", которая сделала все, чтобы разрушить репутацию бывшего супруга, другие экс-возлюбленные звезды "Пиратов Карибского моря" наоборот способствовали его успеху. Вспоминаем, каких женщин любил Джонни Депп.

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Лори Энн Эллинсон

Лори Энн Эллинсон — первая жена Джонни Деппа. Они встретились, когда актеру было двадцать. Брат Лори играл в музыкальной группе Деппа, он и познакомил будущую звезду Голливуда с его первой любовью. Роман развивался стремительно и вскоре влюбленные сыграли свадьбу. Однако актерская карьера Деппа в гору не шла. Один за другим он получал отказы после прослушиваний и кастингов. И Лори решила ему помочь. Дело в том, что тогда она работала художником по гриму на одной из киностудий и порекомендовала своего тогдашнего супруга агенту Николаса Кейджа, который согласился с ним поработать. Карьера Деппа пошла в гору, а вот брак оказался недолгим — через два года после свадьбы они с Лори расстались.

Шерилин Фенн

После развода с Эллинсон Джонни Депп встречался со звездой "Твин Пикс" Шерилин Фенн. Пара была вместе два с половиной года, и Депп даже снова планировал жениться. Спустя годы Фенн называла звезду "Пиратов Карибского моря" своей первой любовью и вспоминала, что они познакомились в конце 80-х, когда она только начинала свою карьеру. Они были молоды и влюблены, вместе проводили много времени, готовили еду, смеялись и плакали. Актриса вспоминала, что знала Деппа не как кинозвезду, а как обычного хорошего парня.

[ + – ] Шерилин Фенн уверяла, что Джонни Депп был ее первой настоящей любовью.

Дженнифер Грей

Джонни Депп и красотка Бейби из фильма "Грязыные танцы" Дженнифер Грей встречались всего несколько месяцев. Однако актер успел сделать ей предложение, но тогдашняя возлюбленная выбрала карьеру, а не личную жизнь. Спустя много лет в интервью изданию People актриса процитировала несколько строк из своего дневника о своей прошлой любви к Джонни Деппу: "Я влюблена, почти уверена, впервые в жизни. Он добрый, веселый, умный, нравственный, вдумчивый, уважительный…" — писала Дженнифер.

[ + – ] С Дженнифер Грей актер встречался всего несколько месяцев. Он собирался жениться, но актриса выбрала карьеру вместо личной жизни.

Вайнона Райдер

Джонни Депп и Вайнона Рейдер встретились, когда актрисе было 17, а ее тогдашнему возлюбленному — 27. В СМИ писали, что это была любовь с первого взгляда, и одни из самых ярких отношений в жизни Деппа. Актер даже набил на теле татуировку с именем своей тогдашней возлюбленной — Winona forever (Вайнона навсегда) и собирался на ней жениться, однако этого не произошло. А вот когда отношения закончились, пришлось исправить надпись на Wino forever (Вино навсегда). Роман был недолгим, однако Вайнона, как и Лори, сыграла важную роль в карьере Деппа. Она познакомила актера с режиссером Тимом Бертоном. После этого Депп стал популярным, и все чаще отсутствовал дома. Вайону не устраивали такие отношения, потому пара рассталась.

[ + – ] Вайнона Райдер познакомила Джонни Деппа с Тимом Бертоном. Фото: Getty Images

Кейт Мосс

Роман с британской супермоделью Кейт Мосс был, пожалуй, одним из самых громких историй в жизни Деппа до того, как он познакомился с Эмбер Херд. Пара встретилась в 1994 году и сразу попала во все новостные сводки и заголовки таблоидов. Кейт Мосс оказалась бунтаркой подстать самому Деппу. Пока влюбленные были вместе, они неоднократно попадали в полицейские участки и не скрывали своих вредных привычек, чем всерьез беспокоили своих поклонников. Однако бурный роман закончился так же быстро, как и вспыхнул. Несмотря на это, Джонни Депп до сих пор тепло общается со своей бывшей подружкой. Во время суда с Эмбер Херд Кейт Мосс выступала на стороне защиты актера и произвела хорошее впечатление на присяжных.

[ + – ] Отношения с Кейт Мосс были настоящим вулканом. Фото: Getty Images

Ванесса Паради

С французской актрисой и моделью Ванессой Паради Джонни Депп провел 14 лет. У них родились дочка Лили-Роуз и сын Джек, однако до свадьбы за все эти годы дело так и не дошло. Причем Ванесса давала тогдашнему возлюбленному все, что только можно пожелать: семейный уют, надежный тыл, любовь и поддержку. Это был период, когда Джонни Депп был на пике славы. Он много снимался, а, возвращаясь домой, счастливо проводил время в кругу семьи. Звезда "Пиратов Карибского моря" не раз говорил журналистам, что Ванесса — замечательный человек. Он искренне восхищался матерью своих детей. Но спустя 14 лет жизни с ней, свадьбу сыграл с другой. Актер встретил Эмбер Херд, с которой точно узнал, что такое по истине безумные отношения. Несмотря на разрыв с Ванессой, бывший возлюбленные поддерживают теплые дружеские отношения.

[ + – ] Ванесса Паради была тихой гаванью Джонни Деппа, но актер так и не женился на матери своих двоих детей. Фото: Getty Images

Эмбер Херд

Со своей роковой любовью Джонни Депп познакомился в 2011 году во время съемок в картине "Ромовый дневник". Прежде чем пожениться, они встречались несколько лет. Однако вскоре после свадьбы расстались. Эмбер Херд утверждала, что отношения с Деппом ее пугали. Якобы супруг избивал ее и подвергал моральному насилию, за что после развода Депп выплатил по суду компенсацию Херд. Но на этом их история "любви" не завершилась. В 2018 году Эмбер Херд написала знаменитую статью для Washington Post, в которой вновь намекнула на то, что бывший супруг издевался над ней. После этого события карьера актера сошла на нет. Он лишился прибыльных проектов в "Голливуде" и получил клеймо абьюзера. Актер решил не отмалчиваться и подал в суд на бывшую супругу, сумев доказать всему миру, что ее умозаключения неправдивы.

[ + – ] Эмбер Херд стала наказанием для Джонни Деппа. Фото: Getty Images

Фокус ранее рассказывал, что Джонни Депп намерен отказаться от денежной компенсации, которую по суду должна выплатить ему бывшая жена Эмбер Херд.