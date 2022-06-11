Не только Эмбер и Ванесса. 7 любимых девушек Джонни Деппа
В жизни знаменитости были женщины, сыгравшие важную роль в его карьере.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Мир еще не успел отойти от одного из самых громких судебных разбирательств в Голливуде: дела Джонни Деппа против его экс — супруги Эмбер Херд. Актер выиграл суд, убедив присяжных, что его бывшая жена — настоящая дьяволица, готовая на все, дабы опорочить честное имя знаменитости. Однако Эмбер Херд — не единственная женщина в жизни Деппа, которая сыграла важную роль в его карьере. Правда, в отличие от звезды "Аквамена", которая сделала все, чтобы разрушить репутацию бывшего супруга, другие экс-возлюбленные звезды "Пиратов Карибского моря" наоборот способствовали его успеху. Вспоминаем, каких женщин любил Джонни Депп.
Лори Энн Эллинсон
Лори Энн Эллинсон — первая жена Джонни Деппа. Они встретились, когда актеру было двадцать. Брат Лори играл в музыкальной группе Деппа, он и познакомил будущую звезду Голливуда с его первой любовью. Роман развивался стремительно и вскоре влюбленные сыграли свадьбу. Однако актерская карьера Деппа в гору не шла. Один за другим он получал отказы после прослушиваний и кастингов. И Лори решила ему помочь. Дело в том, что тогда она работала художником по гриму на одной из киностудий и порекомендовала своего тогдашнего супруга агенту Николаса Кейджа, который согласился с ним поработать. Карьера Деппа пошла в гору, а вот брак оказался недолгим — через два года после свадьбы они с Лори расстались.
Шерилин Фенн
После развода с Эллинсон Джонни Депп встречался со звездой "Твин Пикс" Шерилин Фенн. Пара была вместе два с половиной года, и Депп даже снова планировал жениться. Спустя годы Фенн называла звезду "Пиратов Карибского моря" своей первой любовью и вспоминала, что они познакомились в конце 80-х, когда она только начинала свою карьеру. Они были молоды и влюблены, вместе проводили много времени, готовили еду, смеялись и плакали. Актриса вспоминала, что знала Деппа не как кинозвезду, а как обычного хорошего парня.
Дженнифер Грей
Джонни Депп и красотка Бейби из фильма "Грязыные танцы" Дженнифер Грей встречались всего несколько месяцев. Однако актер успел сделать ей предложение, но тогдашняя возлюбленная выбрала карьеру, а не личную жизнь. Спустя много лет в интервью изданию People актриса процитировала несколько строк из своего дневника о своей прошлой любви к Джонни Деппу: "Я влюблена, почти уверена, впервые в жизни. Он добрый, веселый, умный, нравственный, вдумчивый, уважительный…" — писала Дженнифер.
Вайнона Райдер
Джонни Депп и Вайнона Рейдер встретились, когда актрисе было 17, а ее тогдашнему возлюбленному — 27. В СМИ писали, что это была любовь с первого взгляда, и одни из самых ярких отношений в жизни Деппа. Актер даже набил на теле татуировку с именем своей тогдашней возлюбленной — Winona forever (Вайнона навсегда) и собирался на ней жениться, однако этого не произошло. А вот когда отношения закончились, пришлось исправить надпись на Wino forever (Вино навсегда). Роман был недолгим, однако Вайнона, как и Лори, сыграла важную роль в карьере Деппа. Она познакомила актера с режиссером Тимом Бертоном. После этого Депп стал популярным, и все чаще отсутствовал дома. Вайону не устраивали такие отношения, потому пара рассталась.
Кейт Мосс
Роман с британской супермоделью Кейт Мосс был, пожалуй, одним из самых громких историй в жизни Деппа до того, как он познакомился с Эмбер Херд. Пара встретилась в 1994 году и сразу попала во все новостные сводки и заголовки таблоидов. Кейт Мосс оказалась бунтаркой подстать самому Деппу. Пока влюбленные были вместе, они неоднократно попадали в полицейские участки и не скрывали своих вредных привычек, чем всерьез беспокоили своих поклонников. Однако бурный роман закончился так же быстро, как и вспыхнул. Несмотря на это, Джонни Депп до сих пор тепло общается со своей бывшей подружкой. Во время суда с Эмбер Херд Кейт Мосс выступала на стороне защиты актера и произвела хорошее впечатление на присяжных.
Ванесса Паради
С французской актрисой и моделью Ванессой Паради Джонни Депп провел 14 лет. У них родились дочка Лили-Роуз и сын Джек, однако до свадьбы за все эти годы дело так и не дошло. Причем Ванесса давала тогдашнему возлюбленному все, что только можно пожелать: семейный уют, надежный тыл, любовь и поддержку. Это был период, когда Джонни Депп был на пике славы. Он много снимался, а, возвращаясь домой, счастливо проводил время в кругу семьи. Звезда "Пиратов Карибского моря" не раз говорил журналистам, что Ванесса — замечательный человек. Он искренне восхищался матерью своих детей. Но спустя 14 лет жизни с ней, свадьбу сыграл с другой. Актер встретил Эмбер Херд, с которой точно узнал, что такое по истине безумные отношения. Несмотря на разрыв с Ванессой, бывший возлюбленные поддерживают теплые дружеские отношения.
Эмбер Херд
Со своей роковой любовью Джонни Депп познакомился в 2011 году во время съемок в картине "Ромовый дневник". Прежде чем пожениться, они встречались несколько лет. Однако вскоре после свадьбы расстались. Эмбер Херд утверждала, что отношения с Деппом ее пугали. Якобы супруг избивал ее и подвергал моральному насилию, за что после развода Депп выплатил по суду компенсацию Херд. Но на этом их история "любви" не завершилась. В 2018 году Эмбер Херд написала знаменитую статью для Washington Post, в которой вновь намекнула на то, что бывший супруг издевался над ней. После этого события карьера актера сошла на нет. Он лишился прибыльных проектов в "Голливуде" и получил клеймо абьюзера. Актер решил не отмалчиваться и подал в суд на бывшую супругу, сумев доказать всему миру, что ее умозаключения неправдивы.
Фокус ранее рассказывал, что Джонни Депп намерен отказаться от денежной компенсации, которую по суду должна выплатить ему бывшая жена Эмбер Херд.