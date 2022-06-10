Вымирание франшизы: что не понравилось критикам в "Мире Юрского периода: Господство"

Сага о динозаврах исчерпала себя, считают те, что посмотрел картину.

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Новый голливудский блокбастер "Мир Юрского периода: Господство" режиссера Колина Треворроу, премьера которого состоялась в США 10 июня, уже вызвал негодование у кинокритиков, которые назвали картину "слишком раздутой персонажами и последовательностью действий", из-за чего зритель напрочь забывает о динозаврах, сделавших ленту когда-то культовой, пишет Daily Mail.

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В фильме показаны собыятия последних 30 лет после выхода хита Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" (1993). В фильм вернулись звезды оригинальной картины – Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм, которые занимаются изучением умирающих растений. К актерскому составу добавились и "новички" – Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

Через четыре года после уничтожения острова Нублар выжившие динозавры живут и охотятся рядом с людьми. Различные правительства отказываются использовать военные силы, называя вариант уничтожения воскресшего вида недопустимым, а обычный народ тем часом разделен на множество идейных лагерей. Вскоре в мире начинает происходить странные инциденты, связанные с уничтожением урожая сельских полей, и Элли Сэттлер (Лора Дерн) обращается за помощью к своим давним друзьям, Алану Гранту (Сэм Нилл) и Яну Малькому (Джефф Голдблюм). В это время Оуэн (Крис Пратт) и Клэр (Брайс Даллас Ховард) старательно защищают свою приемную дочь, поскольку в ее генах кроется ключ к технологическому прорыву, который привлекает влиятельных лиц, готовых пойти на любые меры ради его достижения.

Фильм длится почти 2,5 часа и получил всего 33% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes. Зрителям не понравилось обилие боевых сцен, смешение жанров с отсылками к таким фильмам как "Звездные войны", "Индиана Джонс" и тому подобное.

По мнению критиков, у картины нет своей идентичности.

"Это не столько фильм, сколько событие уровня вымирания франшизы, событие, в котором последние оставшиеся крупицы доброй воли и инвестиций в эту конкретную интеллектуальную собственность уничтожаются, как и многие другие несчастливые стегозавры", – пишет Дэвид Фиар для журнала Rolling Stone.

"Вы проведете большую часть 147-минутного хронометража фильма, наблюдая, как семь или восемь главных героев бегают по ферме динозавров другого безумного ученого, где биоэтические границы снова пересекаются, а меры безопасности соблюдаются. Фильм снова обречен на провал", – комментирует Джастин Чанг для Los Angeles Times.

"Там так много сюжета, так много персонажей, так много проклятого Криса Пратта, что динозавры в конечном итоге отходят на задний план и являются покинутыми неудачниками своего собственного фильма", – рассуждает Стефани Захарек в журнале Time. По ее словам, "мертвые динозавры переворачиваются в своих окаменевших могилах".

"Ужасный фильм длиннее мелового периода. Звук, который вы слышите в кинотеатре во время "Доминиона", – это не шокирующиее вздохи из оригинального, классического "Парка Юрского периода", а издевательское хихиканье", – добавил Джонни Олексински в колонке для New York Post.

Превій фильм о динозаврах "Парк Юрского периода" считается вехой в использовании компьютерных спецэффектов и получил множество положительных отзывов от кинокритиков, которые высоко оценили их качество, хотя реакция на другие элементы картины, например создание персонажей, была неоднозначной. В мировом прокате фильм заработал $914 млн, став самым успешным на то время. С учетом проката 3D-версии 2013 года он преодолел планку в $1 млрд, став 16-м фильмом, достигнувшим данной отметки.

На 2021 год фильм находился на 40-м месте среди самых кассовых в мировом прокате и на 33-м – по сборам в США. "Парк Юрского периода" породил целую медиафраншизу, включая успешные сиквелы "Парк юрского периода 2: Затерянный мир" (1997) и "Парк Юрского периода 3" (2001). В 2015 году состоялась премьера четвертой части франшизы "Мир Ююрского периода", в 2018 году — премьера пятой части.