Вимирання франшизи: що не сподобалося критикам у "Світі Юрського періоду: Панування"

Сага про динозаврів вичерпала себе, вважають ті, що переглянули картину.

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Новий голлівудський блокбастер "Світ Юрського періоду: Панування" режисера Коліна Треворроу, прем'єра якого відбулася в США 10 червня, вже викликав обурення у кінокритиків, які назвали картину "надто роздутою персонажами та послідовністю дій", через що глядач геть-чисто забуває про динозаврів, які зробили стрічку колись культовою, пише Daily Mail.

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У фільмі показані події останніх 30 років після виходу хіта Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду" (1993). У фільм повернулися зірки оригінальної картини — Лора Дерн, Сем Ніл та Джефф Голдблюм, які займаються вивченням вмираючих рослин. До акторського складу додалися і "новачки" — Кріс Пратт та Брайс Даллас Говард.

Через чотири роки після знищення острова Нублар динозаври, що вижили, живуть і полюють поряд з людьми. Різні уряди відмовляються використовувати військові сили, називаючи варіант знищення воскреслого вигляду неприпустимим, а звичайний народ тим часом поділений на безліч ідейних таборів. Незабаром у світі починають відбуватися дивні інциденти, пов'язані зі знищенням врожаю сільських полів, і Еллі Сетлер (Лора Дерн) звертається за допомогою до своїх давніх друзів, Алана Гранта (Сем Нілл) та Яна Малько (Джефф Голдблюм). У цей час Оуен (Кріс Пратт) і Клер (Брайс Даллас Говард) старанно захищають свою прийомну дочку, оскільки в її генах криється ключ до технологічного прориву, який приваблює впливових осіб, готових піти на будь-які заходи задля його досягнення.

Фільм триває майже 2,5 години і отримав лише 33% рейтингу критиків на Rotten Tomatoes. Глядачам не сподобалася велика кількість бойових сцен, змішання жанрів з відсиланнями до таких фільмів як "Зоряні війни", "Індіана Джонс" тощо.

На думку критиків, картина не має своєї ідентичності.

"Це не стільки фільм, скільки подія рівня вимирання франшизи, подія, в якій останні крупиці доброї волі та інвестицій в цю конкретну інтелектуальну власність знищуються, як і багато інших нещасливих стегозаврів", — пише Девід Фіар для журналу Rolling Stone.

"Ви проведете більшу частину 147-хвилинного хронометражу фільму, спостерігаючи, як сім або вісім головних героїв бігають фермою динозаврів іншого шаленого вченого, де біоетичні кордони знову перетинаються, а заходи безпеки дотримуються. Фільм знову приречений на провал", — коментує Дж. Los Angeles Times.

"Там так багато сюжету, так багато персонажів, так багато проклятого Кріса Пратта, що динозаври врешті-решт відходять на задній план і є покинутими невдахами свого власного фільму", — розмірковує Стефані Захарек у журналі Time. За її словами, "мертві динозаври перевертаються у своїх скам'янілих могилах".

"Жахливий фільм довший за крейдяний період. Звук, який ви чуєте в кінотеатрі під час "Домініона", — це не шокуючі зітхання з оригінального, класичного "Парку Юрського періоду", а знущальне хіхікання", — додав Джонні Олексинський у колонці для New York Post .

Перший фільм про динозаврів "Парк Юрського періоду" вважається віхою у використанні комп'ютерних спецефектів та отримав безліч позитивних відгуків від кінокритиків, які високо оцінили їхню якість, хоча реакція на інші елементи картини, наприклад створення персонажів, була неоднозначною. У світовому прокаті фільм заробив $914 млн, ставши найуспішнішим на той час. З урахуванням прокату 3D-версії 2013 року він подолав планку $1 млрд, ставши 16-м фільмом, який досягнув цієї позначки.

На 2021 рік фільм знаходився на 40-му місці серед найкасовіших у світовому прокаті і на 33-му — зі зборів у США. "Парк Юрського періоду" породив цілу медіафраншизу, включаючи успішні сиквели "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ" (1997) та "Парк Юрського періоду 3" (2001). У 2015 році відбулася прем'єра четвертої частини франшизи "Світ Ююрського періоду", у 2018 році — прем'єра п'ятої частини.