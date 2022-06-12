Визуализация по правилам. 7 шагов быстро исполнять мечты силой мысли

Многие слышали о методах достижения желаемого посредством силы мысли и визуализации, но мало кто знает, как правильно воплощать мечты в реальность, не вставая с дивана

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Многие из нас давно знакомы с теорией законов притяжения. В конце концов, это "ноу хау" было в центре внимания книги-бестселлера 2006 года "Секрет", которая разошлась тиражом более 30 миллионов экземпляров, и об этом говорили лидеры мнений и специалисты в области психологии, в том числе Дипак Чопра, Экхарт Толле, Габриэль Бернстайн, Иянла Ванзант и Опра. о. (Для протокола, все они согласны с тем, что вы действительно можете проявлять желаемое.) Об этом пишет oprahdaily.

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Но обо всем по порядку. Несмотря на то, что манифестация — это превращение ваших мечтаний в реальность, требует, чтобы вы предприняли активные шаги для достижения желаемого, поэтому вам не следует ожидать, что это произойдет мгновенно или за одну ночь, пока вы спите. Тем не менее, это небольшая цена за то, что может оказать такое глубокое влияние на вашу жизнь.

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"Вы многое контролируете своими мыслями, а мы многое контролируем нашими совместными мыслями… тем, во что я [и мы] верим, — сказала телеведущая Опра генеральному директору LinkedIn Джеффу Вайнеру в 2015 году. — Когда я начала понимать это для себя "Я стала осторожнее с тем, что думаю и о чем прошу", — заметила она. "Я подумал: что еще я могу сделать? Что еще я могу проявить? Потому что я видела, как это работает. Я видела, как это происходило снова и снова".

Хотите попробовать проявить в реальности свои желания? Вот шаги, которые эксперты предлагают вам предпринять, чтобы попытаться проявить все, что вы пожелаете, включая деньги и любовь.

Что такое проявление?

По сути, проявление — это привнесение чего-то осязаемого в вашу жизнь через желание и веру. Другими словами, если вы думаете об этом, то оно придет в вашу жизнь. Тем не менее, есть нечто большее, чем проявление силы воли и позитивного мышления. Как говорит Анджелина Ломбардо, автор книги "Духовный предприниматель", "манифестация — это воплощение в жизнь всего, что вы хотите чувствовать и переживать… посредством ваших мыслей, действий, убеждений и эмоций".

Чтобы начать манифестировать, четко определите свои цели

Хотя каждый подходит к проявлению по-разному, Ломбардо считает, что большинство следует одним и тем же основным принципам. Во-первых, и, возможно, самое главное, вам нужно точно знать, чего вы хотите. "Ты единственный, кто мечтает о своих мечтах, поэтому будь то новый партнер и здоровые отношения или лучшая работа, знай это и владей этим", — говорит она.

Чего бы вы ни желали, важно одно: сделайте свое намерение как можно более конкретным. Ломбардо говорит: "Чем яснее и лаконичнее, тем лучше". Вместо того, чтобы, например, говорить: "Я хочу встретить свою вторую половинку", разработайте подробную картину того, как будет выглядеть этот человек (подумайте: качества, характеристики, ценности и т. д.).

После того, как вы определили свое намерение, попросите, чего вы хотите, и запишите это на бумаге

Когда вы точно определили, каковы ваши надежды, мечты и цели, вам нужно попросить вселенную о том, чего вы хотите. Это можно сделать различными способами — молитвой, медитацией, визуализацией, произнесением своих намерений вслух, доской визуализации и/или "коробкой будущего", которая представляет собой контейнер, полный изображений вещей, которые вы хотите воплотить, — но вы нужно сказать именно то, что вы хотите.

Вы также можете записать свое намерение на бумаге. Если вы провели какое-то время в TikTok, вы можете быть знакомы с методом 369, в котором вы записываете то, что хотите, в следующем порядке: 3 раза утром, 6 раз днем ​​и 9 раз вечером для 33 или 45 дней, но это может быть и простое "письмо" во Вселенную.

Начать двигаться к своей цели

По словам Габриэль Бернстайн, автора книг "Суператтрактор" и "Вселенная поддерживает тебя", "Проявление также известно как совместное творчество, потому что это "сотрудничество" между вами и Вселенной". Именно поэтому знать, чего вы хотите, — это только половина дела — без действий вы не увидите никаких результатов. Выделите немного времени, чтобы подумать о том, какие шаги вы можете предпринять для достижения своих целей, а затем включите их в свой распорядок дня. Например, если вы хотите серьезно изменить свою карьеру, начните общаться с людьми из вашей новой области и потренируйтесь, чтобы пройти собеседование.

"Еще один способ быть "в действии" при проявлении — это задать себе вопрос: "О чем будет думать мое будущее я?", — говорит Ломбардо. Причина? Переосмысление вашего ума может помочь вам добиться успеха. "Быть ​​человеком, который уже имеет, делает и чувствует ваши цели, мечты и желания, помогает вам стать таким человеком", — добавляет Ломбардо.

Благодарность — это ключ к целям

Хотя вы можете не получить все, что вы себе представляете, в желаемом порядке и в желаемые сроки, вы должны получать и признавать то, что получаете, независимо от того, насколько оно велико или мало. По словам Ломбардо, благодарность — это ключ.

Для этого рассмотрите возможность создания журнала благодарности. Перед сном потратьте пять-десять минут на то, чтобы записать несколько вещей, за которые вы благодарны, а также все, что произошло в тот день, чтобы приблизить вас к тому, что вы пытаетесь воплотить. Может быть, вы хотите накопить достаточно денег для выхода на пенсию, и вам звонит оператор кабельного телевидения, чтобы узнать, как снизить ежемесячный счет, или вы натыкаетесь на информативный подкаст, который вдохновляет на идею для зарабатывания денег.

Отпустите любое сопротивление и ограничивающие убеждения

Помимо изменения мышления и поведения, вам нужно будет устранить любые препятствия или ограничивающие убеждения, которые могут затуманить ваше видение, включая страх и негативные разговоры с самим собой. "Говоря себе, что ты недостаточно хорош, ты недостаточно достоин, ты недостаточно умен, ты недостаточно — это пластинка, которую слушают многие люди", — сказала Опра во время эпизода шоу Oprah’s Lifeclass. . "Если вы этого не осознаете, то в конечном итоге вы действуете в соответствии с этой системой убеждений, а не из того, что вы считаете самым верным для себя. Вы не становитесь тем, кем хотите, потому что большая часть желаний связана с жизнью в пространстве того, чего у вас нет".

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Чтобы преодолеть ограничивающие убеждения, важно сначала определить, что именно они собой представляют. Для этого спросите себя: какие у меня есть убеждения о себе, которые могут препятствовать моему прогрессу? "Запишите свои ответы", — рекомендует Бернстайн в книге "Добавьте больше знаний в свою жизнь". "Вычеркните ограничивающие убеждения и напишите на их месте свои новые утверждения. Запишите свои ответы, а затем замените негативные чувства позитивными. Если ваше ограничивающее убеждение "Я несовершенна без мужчины", поменяйте его местами на "Я полноценна такая, какая я есть". Cегодня.'"

Чтобы сделать еще один шаг вперед, в следующий этап, когда вы обнаружите, что подвергаете сомнению свою ценность или говорите: "Я этого не заслуживаю", сделайте паузу и подумайте обо всех причинах, по которым вы этого заслуживаете, — говорит Ломбардо.

Обязательно проверьте (и измените) свою энергию

Что Опра знает наверняка? Энергия — это все. "Энергия, которую мы отдаем миру, — это энергия, которую мы получаем обратно", — говорит она в "Мудрости воскресенья". Это означает, что если вы постоянно излучаете отрицательную энергию — через свои мысли или чувства — вы будете притягивать эту же энергию обратно к себе, согласно "Разговору о сверхдуше" Опры с Майклом Бернардом Беквитом. С другой стороны, если вы способны перемещать свою энергию (практика, которую иногда называют повышением ваших вибраций), вы также привлечете больше позитива, что поможет вам реализовать свои цели.

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К счастью, повысить вибрации энергии на самом деле довольно просто. Сосредоточьтесь на действиях, которые культивируют чувство радости и счастья — будь то добрые дела для кого-то (помощь другу или члену семьи, пожертвование значимой организации, волонтерство), начиная каждое утро. с сеансом медитации или быстрым занятием йогой, проведя некоторое время на природе или побаловав себя заслуженной заботой о себе.

Кроме того, вы также можете сосредоточиться на том, как вы хотите себя чувствовать. Опра говорит: "Если вы хотите больше любви в своей жизни, поставьте перед собой цель быть более любящим. Если вы ищете доброты, сосредоточьте свою энергию на сочувствии и сострадании".

Будьте гибкими и доверяйте процессу

Все говорит о том, что процесс плавный. Шаги, которые вы предпринимаете, не так важны, как ваша вера, поэтому "доверяйте своим действиям, видениям и ясности, а также "сильным мира сего", — говорит Ломбардо. Вера является мощным мотиватором и направляющей силой.

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"Это включает в себя новые дружеские отношения и романтические отношения". Тем не менее, важно проявлять только тех людей, которые помогут вам достичь ваших целей. "Вы должны привлекать только тех, кого привлекает человек, которым вы становитесь", — говорит она. "Конечно, это может означать исключение нескольких интересных перспектив, И, как мы уже говорили, проявление любви, как и все остальное, требует определенных усилий.

То же самое касается денег

Процесс проявления денег следует тем же шагам, которые упоминались ранее; однако Марла МакКенна, автор книги "Проявляя свои мечты", подчеркивает, что финансовые проявления коренятся в благодарности (ну, и в работе). "Хитрость в проявлении денег заключается в том, чтобы посмотреть на изобилие, которое у вас уже есть, и выразить благодарность за него", — говорит МакКенна. "Поэтому, даже если вы изо всех сил пытаетесь оплачивать счета, поднимите свои вибрации и заблокируйте любые ограничивающие убеждения, приветствуя деньги и процветание, которые уже на подходе. Короче говоря, сосредоточьтесь на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет".

Маккенна также предлагает использовать визуальные инструменты, чтобы держать вас в напряжении и концентрации. "Купите кошелек побольше, представьте, что плаваете в бассейне с наличными, сделайте денежное дерево из денег игры в "Монополию", пока вы не сможете заменить его реальными деньгами, или выпишите себе большой чек, зная, что однажды вы действительно его обналичите".

Какой самый быстрый способ проявить то, что вы хотите?

Если вы это увидите и почувствуете, вы этого добьетесь, по крайней мере, по словам Маккенны. "Самый простой способ проявить что-либо — это ясно представлять, чего вы хотите. Не подавайте Вселенной смешанные сигналы… и действуйте. Стремиться к своим целям необходимо". Вы также должны оставаться восприимчивыми ко входящему потоку любого характера.

Спросите вселенную о том, чего вы хотите, и следите за признаками достижения или успеха. "Единственное, что мешает вам воплотить свои мечты, — это вы", — говорит Маккенна. "То, что вы можете визуализировать в уме, вы можете держать в руках. Так что приступайте к работе! Тебе нужно проявить себя!"