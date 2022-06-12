Візуалізація за правилами. 7 кроків швидко виконувати мрії силою думки

Багато хто чув про методи досягнення бажаного за допомогою сили думки та візуалізації, але мало хто знає, як правильно втілювати мрії у реальність, не встаючи з дивану.

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Багато хто з нас давно знайомий з теорією законів тяжіння. Зрештою, це "ноу хау" було в центрі уваги книги-бестселера 2006 року "Секрет", яка розійшлася тиражем понад 30 мільйонів екземплярів, і про це говорили лідери думок і фахівці в галузі психології, зокрема Діпак Чопра, Екхарт Толле, Габріель Бернстайн, Іянла Ванзант та Опра. (Для протоколу всі вони згодні з тим, що ви дійсно можете проявляти бажане). Про це пише oprahdaily.

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Але про все по порядку. Незважаючи на те, що маніфестація — це перетворення ваших мрій на реальність, вимагає, щоб ви здійснили активні кроки для досягнення бажаного, тому вам не варто очікувати, що це відбудеться миттєво або за одну ніч, поки ви спите. Тим не менш, це невелика ціна за те, що може вплинути на ваше життя.

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"Ви багато контролюєте своїми думками, а ми багато контролюємо нашими спільними думками… тим, у що я [і ми] віримо, — сказала телеведуча Опра генеральному директору LinkedIn Джеффу Вайнеру в 2015 році. — Коли я почала розуміти це для себе" Я стала обережнішою з тим, що думаю і про що прошу", — зауважила вона. "Я подумав: що ще я можу зробити? Що ще я можу проявити? Бо я бачила, як це працює. Я бачила, як це відбувалося знову і знову".

Бажаєте спробувати виявити насправді свої бажання? Ось кроки, які експерти пропонують вам зробити, щоб спробувати проявити все, що ви забажаєте, враховуючи гроші та кохання.

Що таке прояв?

По суті, прояв — це привнесення чогось, що відчувається у ваше життя через бажання і віру. Іншими словами, якщо ви думаєте про це, то воно прийде у ваше життя. Проте є щось більше, ніж прояв сили волі та позитивного мислення. Як каже Анджеліна Ломбардо, авторка книги "Духовний підприємець", "маніфестація — це втілення у життя всього, що ви хочете відчувати і переживати… за допомогою ваших думок, дій, переконань та емоцій".

Щоб почати маніфестувати, чітко визначте свої цілі

Хоча кожен підходить до прояву по-різному, Ломбардо вважає, що більшість дотримується одних і тих самих основних принципів. По-перше, і, можливо, найголовніше вам потрібно точно знати, чого ви хочете. "Ти єдиний, хто мріє про свої мрії, тому чи то новий партнер і здорові стосунки чи найкраща робота, знай це і володій цим", — каже вона.

Чого б ви не бажали, важливо одне: зробіть свій намір якомога конкретнішим. Ломбардо каже: "Чим ясніше і лаконічніше, тим краще". Замість того, щоб, наприклад, говорити: "Я хочу зустріти свою другу половинку", розробіть докладну картину того, як виглядатиме ця людина (подумайте: якості, характеристики, цінності тощо).

Після того, як ви визначили свій намір, попросіть чого ви хочете і запишіть це на папері

Коли ви точно визначили, які ваші надії, мрії та цілі, вам потрібно попросити у всесвіту про те, чого ви хочете. Це можна зробити різними способами — молитвою, медитацією, візуалізацією, проголошенням своїх намірів вголос, дошкою візуалізації та/або "коробкою майбутнього", яка є контейнером, повним зображень речей, які ви хочете втілити, — але вам потрібно сказати саме те, що ви хочете.

Ви також можете записати свій намір на папері. Якщо ви провели якийсь час у TikTok, ви можете бути знайомі з методом 369, в якому ви записуєте те, що хочете, в такому порядку: 3 рази вранці, 6 разів удень та 9 разів увечері для 33 або 45 днів, але це може бути і простий "лист" у Всесвіт.

Почати рухатися до своєї мети

За словами Габріель Бернстайн, автора книг "Суператтрактор" і "Всесвіт підтримує тебе", "Прояв також відомий як спільна творчість, тому що це "співпраця" між вами та Всесвітом". Саме тому знати, чого ви хочете — це лише половина справи — без дій ви не побачите жодних результатів. Виділіть трохи часу, щоб подумати про те, які кроки ви можете зробити для досягнення своїх цілей, а потім додайте їх у свій порядок дня. Наприклад, якщо ви хочете серйозно змінити свою кар'єру, почніть спілкуватися з людьми з нової галузі та потренуйтеся, щоб пройти співбесіду.

"Ще один спосіб бути "в дії" під час прояву — це поставити собі питання: "Про що думатиме моє майбутнє я?" — говорить Ломбардо. Причина? Переосмислення вашого розуму може допомогти вам досягти успіху. "Бути людиною, яка вже має, робить та відчуває ваші цілі, мрії та бажання, допомагає вам стати такою людиною", — додає Ломбардо.

Подяка — це ключ до цілей

Хоча ви можете не отримати все, що ви собі уявляєте, у бажаному порядку та в бажані терміни, ви повинні отримувати та визнавати те, що отримуєте, незалежно від того, наскільки воно велике чи мало. За словами Ломбардо, подяка — це ключ.

Для цього розгляньте можливість створення журналу подяки. Перед сном витратите п'ять-десять хвилин на те, щоб записати кілька речей, за які ви вдячні, а також все, що сталося того дня, щоб наблизити вас до того, що ви намагаєтеся втілити. Можливо, ви хочете накопичити достатньо грошей для виходу на пенсію, і вам дзвонить оператор кабельного телебачення, щоб дізнатися, як знизити щомісячний рахунок, або ви натикаєтеся на інформативний подкаст, який надихає ідею заробляти гроші.

Відпустіть будь-який опір та обмежувальні переконання

Крім зміни мислення і поведінки, вам потрібно буде усунути будь-які перешкоди або обмежувальні переконання, які можуть затуманити ваше бачення, враховуючи страх і негативні розмови із самим собою. "Говорячи собі, що ти недостатньо хороший, ти недостатньо гідний, ти недостатньо розумний, ти недостатньо — це платівка, яку слухає багато людей", — сказала Опра під час епізоду шоу Oprah's Lifeclass. "Якщо ви цього не усвідомлюєте, то в кінцевому підсумку ви дієте відповідно до цієї системи переконань, а не з того, що ви вважаєте найправильнішим для себе. Ви не стаєте тим, ким хочете, тому що більшість бажань пов'язана з життям у просторі того, чого у вас немає".

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Щоб подолати обмежувальні переконання, важливо спочатку визначити, що саме вони собою являють. Для цього запитайте себе: які я маю переконання про себе, які можуть перешкоджати моєму прогресу? "Запишіть свої відповіді", — рекомендує Бернстайн у книзі "Додайте більше знань у своє життя". "Викресліть обмежувальні переконання і напишіть на їх місці свої нові твердження. Запишіть свої відповіді, а потім замініть негативні почуття позитивними. Якщо ваше обмежувальне переконання "Я недосконала без чоловіка", поміняйте його місцями на "Я повноцінна така, яка я є".

Щоб зробити ще один крок уперед, у наступний етап, коли ви з'ясуєте, що ставите під сумнів свою цінність або кажете: "Я цього не заслуговую", зробіть паузу і подумайте про всі причини, з яких ви цього заслуговуєте, — каже Ломбардо.

Обов'язково перевірте (і змініть) свою енергію

Що Опра знає напевно? Енергія — це все. "Енергія, яку ми віддаємо світу, — це енергія, яку ми отримуємо назад", — каже вона у "Мудрості неділі". Це означає, що якщо ви постійно випромінюєте негативну енергію — через свої думки або почуття — ви притягуватимете цю ж енергію назад до себе, згідно з "Розмовою про наддушу" Опри з Майклом Бернардом Беквітом. З іншого боку, якщо ви здатні переміщувати свою енергію (практика, яку іноді називають підвищенням ваших вібрацій), ви також залучите більше позитиву, що допоможе вам реалізувати свої цілі.

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На щастя, підвищити вібрації енергії насправді досить легко. Зосередьтеся на діях, які культивують почуття радості та щастя — будь то добрі справи для когось (допомога другові чи члену сім'ї, пожертвування значущої організації, волонтерство), починаючи щоранку. із сеансом медитації або швидким заняттям йогою, провівши деякий час на природі або побалувавши себе заслуженою турботою про себе.

Крім того, ви також можете зосередитися на тому, як ви хочете почуватися. Опра каже: "Якщо ви хочете більше любові у своєму житті, поставте собі за мету бути більш люблячим. Якщо ви шукаєте доброти, зосередьте свою енергію на співчутті та співпереживанні".

Будьте гнучкими та довіряйте процесу

Усе говорить про те, що процес плавний. Кроки, які ви робите, не такі важливі, як ваша віра, тому "довіряйте своїм діям, баченням і ясності, а також "сильним світу цього", — говорить Ломбардо. Віра є потужним мотиватором і спрямовуючою силою.

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"Це враховує нові дружні стосунки і романтичні стосунки". Тим не менш, важливо виявляти лише тих людей, які допоможуть вам досягти ваших цілей. "Ви повинні залучати лише тих, кого приваблює людина, якою ви стаєте", — каже вона. "Звичайно, це може означати виключення кількох цікавих перспектив, І, як ми вже говорили, прояв любов, як і решта, вимагає певних зусиль.

Те саме стосується грошей

Процес прояву грошей дотримується тих самих кроків, які згадувалися раніше; однак Марла МакКенна, авторка книги "Проявляючи свої мрії", наголошує, що фінансові прояви кореняться у подяці (ну, й у роботі). "Хитрість у прояві грошей полягає в тому, щоб подивитися на достаток, який у вас вже є, і висловити подяку за нього", — каже МакКенна. "Тому, навіть якщо ви щосили намагаєтеся оплачувати рахунки, підніміть свої вібрації та заблокуйте будь-які обмежувальні переконання, вітаючи гроші та процвітання, які вже на підході. Словом, зосередьтеся на тому, що у вас є, а не на тому, чого у вас немає".

Маккенна також пропонує використовувати візуальні інструменти, щоб тримати вас у напрузі та концентрації. "Купіть гаманець побільше, уявіть, що плаваєте в басейні з готівкою, зробіть грошове дерево з грошей гри в "Монополію", поки ви не зможете замінити його реальними грошима, або випишіть собі великий чек, знаючи, що одного разу ви дійсно його перевели в готівку".

Який найшвидший спосіб проявити те, що ви хочете?

Якщо ви це побачите і відчуєте, ви цього досягнете принаймні за словами Маккенни. "Найпростіший спосіб проявити щось — це чітко уявляти, чого ви хочете. Не подавайте Всесвіту змішані сигнали… і дійте. Прагнути до своїх цілей необхідно". Ви також повинні залишатися сприйнятливими до потоку будь-якого характеру.

Запитайте всесвіт про те, чого ви хочете, і слідкуйте за ознаками досягнення чи успіху. "Єдине, що заважає вам втілити свої мрії, — це ви", — говорить Маккенна. "Те, що ви можете візуалізувати в голові, ви можете тримати в руках. Тод починайте працювати! Тобі треба проявити себе!"