Блогер показала толпы желающих сфотографироваться на культовом месте на Санторини

Речь идет о городе Ия, и культовой лестнице с которой открывается потрясающий вид на церкви с голубыми куполами, небо и море

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Греческий остров Санторини – один из самых популярных среди туристов и блогеров мест в Греции. И главным образом из-за потрясающих видов в городе Ия (Ойя, или Оя), где дома выкрашены в ослепительно белый цвет с контрастирующими синими дверями и куполами церквей. В летние месяцы город буквально переполняют туристы, которые готовы часами стоять в очереди, чтобы сделать снимки на самых фотогеничных местах. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Тревел-блогер Люси Трэнос воочию показала, что стоит за эффектными снимками на, пожалуй самом популярном месте города – ступенях с которых открывается вид на голубые купола церквей, море и небо.

[ + – ] Очередь из желающих сделать фото с видом на закат на Санторини Фото: Instagram lucyinthesskyy

Люси сделала эффектный снимок, но хоть в кадре с ней никого не было, за кадром остались толпы людей, терпеливо ждущих своего шанса сделать фото.

" Если вы думаете, что у вас получится сделать эффектное фото на фоне заката – то будьте готовы к тому, что тут будет очередь", — отмечает блогер.

[ + – ] Очередь из желающих сделать фото с видом на закат на Санторини

Сама она посещает Санторини уже третий год подряд и, по ее словам, туристов становится все больше. Небольшой спад был только в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса.

Люси говорит, что хоть Санторини и очень красив, но на греческих островах есть немало не менее красивых, но не так распиаренных мест: Имеровигли, Месария, или Фира также привлекательны, но туристов там точно меньше.

Голубые купола церквей Агиос Спиридонас и Анастасеос в Ие считаются одними из самых фотографируемых крыш на Санторини.

Два здания находятся рядом друг с другом и являются знаковыми примерами кикладской архитектуры острова.

Но на них вид открывается только с нескольких точек и к концу каждого летнего дня они забиты желающими сделать фото на фоне заката.

Впрочем, от этого страдают большинство популярных, "инстаграмных" мест. Также переполнены желающими сфотографироваться фонтан Треви в Испанская лестница в Риме, Петра в Иордании, мост Риальто в Венеции и прочие известные достопримечательности.