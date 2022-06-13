Блогерка показала юрби охочих сфотографуватися на культовому місці на Санторині

Ідеться про місто Ія та культові сходи, з яких відкривається приголомшливий вид на церкви з блакитними куполами, небо та море.

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Грецький острів Санторині — одне із найпопулярніших серед туристів і блогерів місць у Греції. І головним чином через приголомшливі види в місті Ія (Ойя або Оя), де будинки пофарбовані в сліпуче білий колір із контрастними синіми дверима та куполами церков. У літні місяці місто буквально переповнюють туристи, які готові годинами стояти в черзі, щоб зробити знімки на фотогенічних місцях. Про це пише Daily Mail.

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Тревел-блогерка Люсі Тренос на власні очі показала, що стоїть за ефектними знімками на, мабуть, найпопулярнішому місці міста — сходинках, із яких відкривається вид на блакитні куполи церков, море та небо.

[ + – ] Черга з охочих зробити фото з видом на захід сонця на Санторині Фото: Instagram lucyinthesskyy

Люсі зробила ефектний знімок, але, хоч у кадрі з нею нікого не було, за кадром залишилися натовпи людей, які терпляче чекають на свій шанс зробити фото.

"Якщо ви думаєте, що вам вдасться зробити ефектне фото на тлі заходу сонця, то будьте готові до того, що тут буде черга", — зазначає блогерка.

[ + – ] Черга з охочих зробити фото з видом на захід сонця на Санторині

Сама вона відвідує Санторині вже третій рік поспіль, і, за її словами, туристів стає дедалі більше. Невеликий спад був лише у 2020 році, у розпал пандемії коронавірусу.

Люсі каже, що хоч Санторині й дуже гарний, але на грецьких островах є чимало не менш красивих, але не настільки розпіарених місць: Імеровіглі, Месарія або Фіра також привабливі, але туристів там точно менше.

Блакитні куполи церков Агіос Спірідонас і Анастасеос в Ії вважаються дахами, які фогорафують чи не найбільше на Санторині.

Два будинки розташовані поруч один із одним і є знаковими прикладами кікладської архітектури острова.

Але на них вид відкривається лише з кількох точок, і до кінця кожного літнього дня вони забиті охочими зробити фото на тлі заходу сонця.

Утім, від цього страждають більшість популярних, інстаграмних місць. Також переповнені охочими сфотографуватися фонтан Треві та Іспанські сходи в Римі, Петра в Йорданії, міст Ріальто у Венеції та інші визначні пам'ятки.