Принц Гарри упал с лошади на глазах у своих знаменитых друзей

Принц Гарри подавлен после визита на юбилей правления королевы Елизаветы II.

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Принц Гарри упал с лошади во время игры в поло на глазах у своих знаменитых друзей. К счастью, герцог Сассекский и его лошадь не пострадали. Как пишут Daily mail, случившееся ничуть не огорчило внука Елизаветы II, даже несмотря на то, что в результате инцидента его команда Los Padres проиграла матч.

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После игры принц Гарри прогуливался, весело беседуя со своей подругой Кэтрин Макфи и ее супругом, 72-летним композитором Дэвидом Фостером, которых он пригласил на игру. В издании пишут, что Фостер, который всего на год младше принца Чарльза, в каком-то смысле заменяет принцу Гарри отца.

[ + – ] Принц Гарри играет в поло в Калифорнии. Фото: Getty Images

Принц Чарльз, кстати, тоже не раз падал с лошади во время игры в поло. В 2000 году он даже сломал руку в результате подобного инцидента во время благотворительного матча в Котсуолдсе. В тот день он играл в одной команде с сыновьями. После падения принцу пришлось некоторое время провести в больнице.

Отметим, что это первое появление герцога Сассекского на публике после возвращения из Великобритании, куда он летал вместе с супругой, Меган Маркл, и двумя детьми — Арчи и Лилибет — на юбилей правления Елизаветы II. Как пишут в издании, Гарри до сих пор подавлен визитом на родину, где у него было всего 15 минут "довольно формального" общения с бабушкой.

Напомним, в начале июня герцог и герцогиня Сассекские вместе с детьми впервые после своего переезда в США и скандальных интервью о королевской семье прилетели в Великобританию. Елизавета II с нетерпением ждала встречи с правнуками. В СМИ писали, что монарх впервые познакомится с дочкой принца Гарри и Меган Маркл — Лилибет, которую назвали в честь знаменитой прабабушки. Однако встреча прошла без объективов камер. Вероятней всего, Елизавета II намерено не захотела, чтобы герцог и герцогиня Сассекские устроили шоу из ее знакомства с Лилибет.

Фокус ранее рассказывал, что принц Гарри не единственный трудный родственник в королевской семье. Его родной дядя, принц Эндрю, который был замешан в секс-скандале, всеми силами пытается восстановить репутацию и убедить монарха, что он готов исправиться. Против выступают принц Чарльз и принц Уильям. Они считают, что принцу Эндрю нельзя появляться на публичных мероприятиях и привлекать лишнее внимание к своей персоне.