Принц Гаррі впав із коня на очах у своїх знаменитих друзів

Принц Гаррі пригнічений після візиту до ювілею правління королеви Єлизавети II.

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Принц Гаррі впав із коня під час гри в поло на очах своїх знаменитих друзів. На щастя, герцог Сассекський і його кінь не постраждали. Як пишуть Daily mail, те, що трапилося, анітрохи не засмутило онука Єлизавети II, навіть незважаючи на те, що внаслідок інциденту його команда Los Padres програла матч.

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Після гри принц Гаррі прогулювався, весело розмовляючи зі своєю подругою Кетрін Макфі та її чоловіком, 72-річним композитором Девідом Фостером, яких він запросив на гру. У виданні пишуть, що Фостер, який лише на рік молодший за принца Чарльза, в якомусь сенсі замінює принца Гаррі батька.

[ + – ] Принц Гаррі грає в поло у Каліфорнії Фото: Getty Images

Принц Чарльз, до речі, теж неодноразово падав із коня під час гри в поло. У 2000 році він навіть зламав руку внаслідок подібного інциденту під час благодійного матчу в Котсуолдсі. Того дня він грав в одній команді із синами. Після падіння принцові довелося деякий час провести у лікарні.

Зазначимо, що це перша поява герцога Сассекського на публіці після повернення з Великої Британії, куди він літав разом із дружиною, Меган Маркл, та двома дітьми — Арчі та Лілібет — на ювілей правління Єлизавети II. Як пишуть у виданні, Гаррі досі пригнічений візитом на батьківщину, де він мав лише 15 хвилин "досить формального" спілкування з бабусею.

Нагадаємо, на початку червня герцог та герцогиня Сассекські разом із дітьми вперше після свого переїзду до США та скандальних інтерв'ю про королівську родину прилетіли до Великої Британії. Єлизавета II з нетерпінням чекала на зустріч із правнуками. У ЗМІ писали, що монарх уперше познайомиться з донькою принца Гаррі та Меган Маркл — Лілібет, яку назвали на честь знаменитої прабабусі. Проте зустріч відбулася без об'єктивів камер. Найімовірніше, Єлизавета II не захотіла, щоб герцог і герцогиня Сассекські влаштували шоу з її знайомства з Лілібет.

Фокус раніше розповідав, що принц Гаррі не є єдиним важким родичем у королівській родині. Його рідний дядько, принц Ендрю, який був замішаний у секс-скандалі, намагається відновити репутацію і переконати монарха, що він готовий виправитися. Проти виступають принц Чарльз і принц Вільям. Вони вважають, що принцу Ендрю не можна з'являтися на публічних заходах і привертати зайву увагу до своєї персони.