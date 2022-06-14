Как вернуть блеск серебряным украшениям: пять простейших способов сделать это дома

Применение таких способов очистки украшений поможет сохранить их целостность и не потребует больших затрат.

Серебряные украшения пользуются очень большой популярностью, поскольку они более доступны по цене, чем золото, а по дизайну и качеству совершенно не уступают благородному металлу. однако от постоянной носки серебро имеет свойство темнеть. Причиной этого может быть пот, мыло, средства по уходу за кожей и банальная влажность. Однако потускневшим украшениям можно вернуть былой блеск в домашних условиях. Фокус собрал несколько наиболее популярных способов вернуть свежесть любимым цепочкам, серьгам, кольцам и браслетам с помощью средств, которые найдутся в каждом доме.

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Фольга и сода

Очистка серебряных украшений с помощью соды и фольги считается олним из самых быстрых и действенных методов. Для начала нужно вскипятить воду, куда затем добавить соду в расчете 50 граммов на литр жидкости. Посудину выстелить фольгой, а на нее – потемневшие украшения, которые затем нужно залить полученным раствором. Поскольку сульфид серебра вступает в реакцию с содой и алюминием, чернота на украшениях исчезнет уже через пару минут. После этого серебро достать и вытереть насухо. А вот использовать сухую соду не рекомендуется, поскольку она поцарапает металл.

Нашатырный спирт

Нашатырь поможет очистить серебро от налета и грязи, не повредив изделие. Для этого в небольшую емкость необходимо налить воды и нашатырный спирт в пропорции 10 к 1 и сложить туда украгения, оставив их в растворе на полчаса. Если за это время вернуть блеск не получилось, оставить еще на некоторое время, после чего все украшения вытереть насухо. Отметим. что для большего эффекта в воду к нашатырному спирту также добавляют перекись водорода, однако делать это нужно осторожно.

Чистка серебра уксусом

Такой способ очистки лучше всего подходит для колец и кулонов с полудрагоценными камнями. Для этого 9%-й уксус нагреть до 50 градусов и замочить в нем украшения так, чтобы жидкость полностью покрыла серебро. Если загрязнения легкие, то достаточно 15-20 минут. Для более устаревших загрязнений понадобится 2-3 часа. Затем изделия сполоснуть и вытереть насухо.

Лимонная кислота

На поллитра воды взять 100 граммов лимонной кислоты. В этом растворе прокипятить украшения в течение 30 минут, а затем хорошо промыть их водой и вытереть насухо.

Кока-кола

Вскипятить кока-колу, а затем опустить в нее серебро и проварить в течение пяти минут. После этого украшения нужно сполоснуть и просушить. Кола известна тем, что хорошо убирает накипь и ржавчину, однако она вполне подходит и для чистки серебра.