Як повернути блиск срібним прикрасам: п'ять найпростіших способів зробити це вдома

Застосування таких способів очищення прикрас допоможе зберегти їхню цілісність і не вимагатиме великих витрат.

Срібні прикраси користуються дуже великою популярністю, оскільки вони доступніші за ціною, ніж золото, а за дизайном і якістю зовсім не поступаються благородному металу. Однак від постійного носіння срібло має властивість темніти. Причиною цього може бути піт, мило, засоби для догляду за шкірою та банальна вологість. Проте потьмянілим прикрасам можна повернути колишній блиск у домашніх умовах. Фокус зібрав кілька найпопулярніших способів повернути свіжість улюбленим ланцюжкам, сережкам, кільцям і браслетам за допомогою засобів, що знайдуться в кожному домі.

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Фольга та сода

Очищення срібних прикрас за допомогою соди та фольги вважається одним із найшвидших і найдієвіших методів. Для початку потрібно закип'ятити воду, куди потім додати соду в розрахунку 50 грамів на літр рідини. Посудину вистелити фольгою, а на неї — прикраси, які потемніли, їх потім потрібно залити отриманим розчином. Оскільки сульфід срібла вступає в реакцію із содою та алюмінієм, чорнота на прикрасах зникне вже за кілька хвилин. Після цього срібло дістати та витерти насухо. А ось використовувати суху соду не рекомендується, оскільки вона подряпає метал.

Нашатирний спирт

Нашатир допоможе очистити срібло від нальоту та бруду, не пошкодивши виріб. Для цього в невелику ємність необхідно налити води та нашатирний спирт у пропорції 10 до 1 та скласти туди прикраси, залишивши їх у розчині на пів години. Якщо за цей час повернути блиск не вдалося, залишити ще на якийсь час, після чого всі прикраси витерти насухо. Зазначимо, що для більшого ефекту у воду до нашатирного спирту також додають перекис водню, проте це потрібно робити обережно.

Чищення срібла оцтом

Такий спосіб очищення найкраще підходить для кілець і кулонів із напівдорогоцінним камінням. Для цього 9% оцет нагріти до 50 градусів і замочити в ньому прикраси так, щоб рідина повністю покрила срібло. Якщо забруднення легкі, досить 15-20 хвилин. Для застарілих забруднень знадобиться 2-3 години. Потім вироби сполоснути та витерти насухо.

Лимонна кислота

На пів літра води взяти 100 г лимонної кислоти. У цьому розчині прокип'ятити прикраси протягом 30 хвилин, потім добре промити їх водою та витерти насухо.

"Кока-кола"

Закип'ятити "Кока-колу", потім опустити в неї срібло та проварити протягом п'яти хвилин. Після цього прикраси потрібно сполоснути та просушити. "Кола" відома тим, що добре прибирає накип та іржу, проте вона цілком підходить і для чищення срібла.