Как прожить свою жизнь. 5 шагов к эмоциональной свободе

Большинство из нас поглощены всем, что происходит в мире, позволяя борьбе за выживание, борьбе за надежду, вибрации перемен крепко захватить нас, так что мы не можем установить адекватную связь с самими собой.

Вы никогда не сможете сиять, пытаясь сесть на чье-то солнце, и вы никогда не сможете понять, кто вы, если вы поглощены движениями других людей и взвешены на весах сравнения.

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Под вашей кожей расположено множество магических аур, кричащих и воющих, чтобы вырваться наружу, но их заглушают кольца выживания.

Мы позволяем себе погрузиться на порог выживания, когда мы больше не живем, а выживаем, когда в жизни есть нечто большее, чем борьба за влияние и власть.

Обязательно и жизненно важно, чтобы мы строили карьеру, средства к существованию, бизнес, чтобы помочь выживанию, но в процессе жизни мы не должны запутываться в угарах выживания в одиночку, а жить качественной жизнью.

Жизнь предполагает сосредоточение внимания и инвестирования в деятельность, которая заставляет вас расти и множить достижения, когда вы принимаете жизнь в полной мере, в то время как выживание — это отрицание смерти, а качество вашего путешествия определяется действиями, которые вы решите использовать.

Вы хотите прожить свою лучшую жизнь или выжить в процессе? Это главный вопрос, который мы все должны себе задать.

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Многие из нас долго выживали, это было в школе, на работе, в социуме. И этот процесс заключался в повторении одного и того же графика рутины. Такой образ жизни казался простым, но был очень вредным. Ведь жизнь должна быть наполненной и яркой.

Нас буквально конфисковало общество и навязало нам систему выживания. Ведь для большинства из нас жизнь следует за выживанием, что совершенно неправильно. Мы должны рождаться, чтобы жить и испытать жизнь во всей ее полноте.

Жизнь состоит не из обретения влияния, собственности, построении успешной карьеры, череды повышений по службе; есть нечто большее, чтобы жить и иметь хорошую жизнь.

Вот 10 советов, которые направят жизнь на путь наполненности, позволяя проживать лучшую жизнь, полную качественных изменений, трансформации и роста. И можно быть уверенными, что если вы будете применять их в своей жизни постепенно, уровень вашей жизни станет брендом.

Сосредоточьтесь на позитиве

Сталкиваться с препятствиями, испытаниями и вызовами может быть очень сложно, и когда они приходят в нашу жизнь, трудности отягощают нас и вызывают психологический стресс.

Вы должны прийти к пониманию того, что не всегда все будет идти по плану, и это совершенно нормально, это часть приключения. Красота трудных времен становится вашей сказкой, чтобы вдохновлять других, они становятся принципом, стоящим за вашей ценностью, ценностью и вашим голосом.

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Как только вы замените негативные мысли позитивными, вы начнете получать положительные результаты. Позитивное мышление — это больше, чем просто слоган, оно меняет наше поведение.

Когда вы настроены позитивно, это делает лучше не только вас самих, но и окружающих. Вы сами решаете, где разместить и куда вложить свою энергию; вместо того, чтобы сосредотачиваться на истощающих эмоциях, проблемах и испытаниях, сосредоточьтесь на конечном результате.

Например, красота горизонта лежит на вершине горы, и процесс восхождения суров, но чтобы охватить блаженное зрелище, вы должны терпеть и терпеть напряжения, пока не доберетесь до вершины горы.

Так и в жизни, все не всегда идет по плану или в направлении успеха, но самым важным фактором является прогресс; вы не стоите на месте, вы движетесь – легко, медленно или с ограничениями, вы движетесь к большим высотам. Так что не позволяйте препятствиям отвлекать вас, сосредоточьтесь на положительной цели.

Будьте искренними

Самый жизненно важный способ совершенствоваться и жить лучшей жизнью — это быть искренним; не подстраивать свою ценность под других, не строить свою жизнь для других или разбавлять собственную ауру, чтобы соответствовать желаниям, ожиданиям, мнениям и похвалам людей. Если вы являетесь самим собой, у вас нет конкурентов — вы уникальны.

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Подлинность — это позитивный магнит, который мы все должны оттачивать и внедрять в свою жизнь. Он обрисовывает в общих чертах и ​​отслеживает ваши ценности и убеждения, он включает в себя принятие на пути трансформации и изменений.

Вы должны научиться приспосабливаться к своим страхам, несовершенствам и изъянам, уникальным причудам, которые подчеркивают ваше величие, и никогда не пытаться их изменить.

Требуется мужество, чтобы вырасти и стать тем, кто вы есть на самом деле. И качество вашей жизни напрямую связано с подлинностью мечты, которой вы решили следовать, поэтому перестаньте сравнивать себя с другими, перестаньте покупаться на постыдные мнения других людей, перестаньте чувствовать себя недостойными, позволять критике и негативу доминировать и ослаблять вашу подлинность.

Вы редкое мерцание света, и вы излучаете его уникально и по-разному, поэтому не измеряйте свое свечение сломанными фильтрами, не променяйте свою подлинность на одобрение.

Вы должны устранить любую другую форму неуверенности, лежащую под вашей кожей, культивировать и строить невосприимчивую границу к порочащим высказываниям, защищая себя от самоосуждения или позволяя критике затопить вас.

Подлинность — это яркий коктейль, который вам нужно постоянно "разбрызгивать" во всех сферах вашей жизни; это заставит вас выделяться уверенностью, комфортом и может дать вам лучший жизненный опыт. Это не короткий процесс, а постоянное взаимодействие, которое следует практиковать и развивать.

Ведите дневник

Ведение дневника — один из важных инструментов для развития и согласования обстоятельств с вашей правдой; осознанно излагать свои мысли на чистый лист без ограничений, даже если в этом нет смысла. Это терапевтическая форма общения со своим внутренним я.

"Ведение дневника напоминает вам о ваших целях и о том, чему вы научились в жизни. Он предлагает место, где вы можете вести преднамеренный, вдумчивый разговор с самим собой". — Робин С. Шарма

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Самые важные отношения, которые у вас когда-либо будут, — это отношения, которые вы поддерживаете и развиваете с самим собой, и эти прочные отношения можно развить с помощью ведения дневника.

Ежедневное ведение дневника приносит в мою жизнь много пользы; во-первых, это создает продуктивную рутину, которая заключается в том, чтобы просыпаться каждое утро и писать, консультируясь со своими мыслями, расширяя свое видение, визуализируя и корректируя свои мысли росчерком пера.

Ведение дневника ясных мыслей помогает очиститься от негатива, когда мы переживаем трудные времена. Ведение дневника — это убежище и безопасное место для распаковки всех испарений негатива, оно позволяет освободиться, лучше думать, обрабатывать свои эмоции, снижает стресс, тревогу, а затем подкрепляет.

Ведение дневника улучшает ваше путешествие, и его важность невозможно переоценить. Чтобы приступить к страстной миссии большей любви к себе и уверенности в себе, рекомендуется прожить свою лучшую жизнь.

Осуществите прыжок

Мы часто тратим время, сосредотачиваясь и покупаясь на переговоры о неопределенностях, рисках и трудностях, когда на самом деле мы не можем быть полностью готовы к ним ни в одном из случаев.

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Вы должны прийти к пониманию и принятию того, что вы не будете готовы на 100%, но будете готовы совершить прыжок, поэтому не позволяйте страху ограничивать вашу силу.

Сделайте скачок в своей жизни и отключитесь от ограничивающих убеждений, фильтрованного мнения людей, нездоровых отношений, токсичной среды, неподходящего местоположения, а лучше стройте с людьми, которые чтят ваши границы и уважают ваши решения.

Принятие вызовов и процесс изменений

Путь к развитию и росту никогда не может быть гладким; там будут блокпосты, мосты, по которым нужно взбираться, горы, которые нужно снести с ревом вулкана, океаны, чтобы спустить приливы, так что вы должны быть подготовленными и готовыми столкнуться с трудностями.

Взлеты и падения — вот что создает приключение. Все пойдет не так, будет период радости и горя, смеха и печали, и иногда все, что вам нужно делать, это жить в согласии.

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Вы никогда не должны рассматривать проблемы как недостаток, вместо этого важно, чтобы вы понимали, что ваш опыт столкновений с невзгодами и преодоления невзгод является одним из самых больших преимуществ.

Небольшой секрет, чтобы смягчить ваше жизненное путешествие, состоит в том, чтобы четко обозначить свою точку зрения; ваша точка зрения — это все, когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями. Чтобы жить полной жизнью, вы должны быть открыты для новых задач, которые несут с собой перемены.

В тот момент, когда вы перестанете принимать вызовы, вы перестанете двигаться вперед, поэтому постоянно бросайте вызов себе, чтобы стать своим самым большим конкурентом, бросайте себе вызов каждый день, чтобы стать лучше, чем вы были вчера.

Помните, что самые трудные времена приносят нам самые вдохновляющие уроки и заставляют нас открывать то, чего мы никогда не знали.