Як прожити своє життя. 5 кроків до емоційної свободи

Більшість із нас поглинені всім, що відбувається у світі, дозволяючи боротьбі за виживання, боротьбі за надію, вібрації змін міцно захопити нас, тому ми не можемо встановити адекватний зв'язок із самими собою.

Ви ніколи не зможете сяяти, намагаючись сісти на чиєсь сонце, і ви ніколи не зможете зрозуміти, хто ви, якщо ви поглинені рухами інших людей і виважені на терезах порівняння.

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Під вашою шкірою розташовано безліч магічних аур, що кричать і виють, аби вирватися назовні, але їх заглушають кільця виживання.

Ми дозволяємо собі поринути на поріг виживання, коли ми більше не живемо, а виживаємо, коли в житті є щось більше, ніж боротьба за вплив і владу.

Обов'язково і життєво важливо, щоб ми будували кар'єру, засоби для існування, бізнес, щоб допомогти виживанню, але в процесі життя ми не повинні заплутуватися в проблемах виживання на одинці, а жити якісним життям.

Життя передбачає зосередження уваги й інвестування в діяльність, яка змушує вас рости і множити досягнення, коли ви приймаєте життя повною мірою, у той час як виживання — це заперечення смерті, а якість вашої подорожі визначається діями, які ви вирішите використати.

Ви хочете прожити своє найкраще життя чи вижити у процесі? Це головне питання, яке ми всі повинні собі поставити.

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Багато хто з нас довго виживав, це було в школі, на роботі, у соціумі. І цей процес полягав у повторенні одного й того ж графіка рутини. Такий спосіб життя видавався простим, але був дуже шкідливим. Адже життя має бути наповненим і яскравим.

Нас буквально конфіскувало суспільство та нав'язало нам систему виживання. Адже для більшості з нас життя слідує за виживанням, що абсолютно неправильно. Ми повинні народжуватися, щоб жити і випробувати життя у всій його повноті.

Життя складається не з отримання впливу, власності, побудови успішної кар'єри, низки підвищень по службі; є щось більше, щоб жити та мати хороше життя.

Ось 10 порад, які спрямують життя на шлях наповненості, дозволяючи проживати найкраще життя, повне якісних змін, трансформації і росту. І можна бути впевненими, що якщо ви застосовуватимете їх у своєму житті поступово, рівень вашого життя стане брендом.

Зосередьтеся на позитиві

Зіткнутися з перешкодами, випробуваннями та викликами може бути дуже складно, і коли вони приходять у наше життя, труднощі обтяжують нас і викликають психологічний стрес.

Ви повинні прийти до розуміння того, що не завжди все йтиме за планом, і це абсолютно нормально, це частина пригоди. Краса важких часів стає вашою казкою, щоб надихати інших, вони стають принципом, що стоїть за вашою цінністю, цінністю і вашим голосом.

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Щойно ви заміните негативні думки на позитивні, ви почнете отримувати позитивні результати. Позитивне мислення — це більше, ніж просто слоган, воно змінює нашу поведінку.

Коли ви налаштовані позитивно, це робить краще не лише вас самих, а й навколишніх. Ви самі вирішуєте, де розмістити та куди вкласти свою енергію; замість того, щоб зосереджуватися на виснажливих емоціях, проблемах і випробуваннях, зосередьтеся на кінцевому результаті.

Наприклад, краса горизонту лежить на вершині гори, і процес сходження суворий, але щоб охопити блаженне видовище, ви повинні терпіти й терпіти напруження, доки не дістанетеся до вершини гори.

Так і в житті все не завжди йде за планом або в напрямку успіху, але найважливішим фактором є прогрес; ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся — легко, повільно або з обмеженнями, ви рухаєтеся до великих висот. Тож не дозволяйте перешкодам відволікати вас, зосередьтеся на позитивній цілі.

Будьте щирими

Найбільш життєво важливий спосіб удосконалюватися і жити кращим життям — це бути щирим; не підлаштовувати свою цінність під інших, не будувати своє життя для інших або розбавляти власну ауру, щоб відповідати бажанням, очікуванням, думкам і похвалам людей. Якщо ви є собою, у вас немає конкурентів — ви унікальні.

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Справжність — це позитивний магніт, який ми всі маємо відточувати та впроваджувати у своє життя. Він описує в загальних рисах і відстежує ваші цінності і переконання, він враховує прийняття на шляху трансформації і змін.

Ви повинні навчитися пристосовуватися до своїх страхів, недосконалостей і вад, унікальних примх, які підкреслюють вашу велич, і ніколи не намагатися їх змінити.

Потрібна мужність, щоб вирости та стати тим, хто ви є насправді. І якість вашого життя безпосередньо пов'язана зі справжністю мрії, якої ви вирішили слідувати, тому перестаньте порівнювати себе з іншими, перестаньте купуватись на ганебні думки інших людей, перестаньте почуватися негідними, дозволяти критиці та негативу домінувати та послаблювати вашу справжність.

Ви рідкісне мерехтіння світла, і ви випромінюєте його унікально та по-різному, тому не виміряйте своє світіння зламаними фільтрами, не проміняйте свою справжність на схвалення.

Ви повинні усунути будь-яку іншу форму невпевненості, що лежить під вашою шкірою, культивувати і будувати несприйнятливий кордон до висловів, що ганьблять, захищаючи себе від самоосуду або дозволяючи критиці затопити вас.

Справжність — це яскравий коктейль, який потрібно постійно "розбризкувати" у всіх сферах вашого життя; це змусить вас вирізнятися впевненістю, комфортом і може дати вам найкращий життєвий досвід. Це не короткий процес, а постійна взаємодія, яку варто практикувати та розвивати.

Ведіть щоденник

Ведення щоденника — один із важливих інструментів для розвитку й узгодження обставин із вашою правдою; усвідомлено викладати свої думки на чистий лист без обмежень, навіть якщо в цьому немає сенсу. Це терапевтична форма спілкування зі своїм внутрішнім я.

"Ведення щоденника нагадує вам про ваші цілі та про те, чого ви навчилися в житті. Він пропонує місце, де ви можете вести навмисну, вдумливу розмову із самим собою", — Робін С. Шарма

Фото: дневник дарвина

Найважливіші стосунки, які у вас колись будуть, — це стосунки, які ви підтримуєте та розвиваєте із самим собою, і ці міцні стосунки можна розвинути за допомогою ведення щоденника.

Щоденне ведення щоденника приносить у моє життя багато користі; по-перше, це створює продуктивну рутину, яка полягає в тому, щоб прокидатися щоранку і писати, консультуючись зі своїми думками, розширюючи своє бачення, візуалізуючи та коригуючи свої думки розчерком пера.

Ведення щоденника ясних думок допомагає очиститись від негативу, коли ми переживаємо важкі часи. Ведення щоденника — це притулок і безпечне місце для розпакування всіх випарів негативу, воно дозволяє звільнитися, краще думати, обробляти свої емоції, знижує стрес, тривогу, а потім підкріплює.

Ведення щоденника покращує вашу подорож, і його важливість неможливо переоцінити. Щоб розпочати пристрасну місію більшої любові до себе та впевненості у собі, рекомендується прожити своє найкраще життя.

Здійсніть стрибок

Ми часто витрачаємо час, зосереджуючись і купуючись на переговори про невизначеності, ризики та труднощі, коли насправді ми не можемо бути повністю готовими до них у жодному випадку.

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Ви повинні прийти до розуміння і прийняття того, що ви не будете готові на 100%, але готові зробити стрибок, тому не дозволяйте страху обмежувати вашу силу.

Зробіть стрибок у своєму житті та відключіться від обмежувальних переконань, фільтрованої думки людей, нездорових стосунків, токсичного середовища, невідповідного розташування, а краще будуйте з людьми, які шанують ваші кордони та поважають ваші рішення.

Прийняття викликів і процес змін

Шлях до розвитку й зростання ніколи не може бути гладким; там будуть блокпости, мости, по яких потрібно підніматися, гори, які потрібно знести з ревом вулкана, океани, щоб спустити припливи, тож ви повинні бути підготовленими та готовими зіткнутися з труднощами.

Злети та падіння — ось що створює пригоди. Усе піде не так, буде період радості та горя, сміху та смутку, й іноді все, що вам потрібно робити, це жити у злагоді.

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Ви ніколи не повинні розглядати проблеми як недолік, натомість важливо, щоб ви розуміли, що ваш досвід зіткнень з негараздами та подолання негараздів є однією з найбільших переваг.

Невеликий секрет, щоб пом'якшити вашу життєву подорож, полягає в тому, щоб чітко позначити свою думку; ваша точка зору — це все, коли ви стикаєтеся з життєвими труднощами. Щоб жити повним життям, ви повинні бути відкриті для нових завдань, які несуть із собою зміни.

У той момент, коли ви перестанете приймати виклики, ви перестанете рухатися вперед, тому постійно кидайте виклик собі, щоб стати своїм найбільшим конкурентом, кидайте собі виклик кожен день, щоб стати кращим, ніж ви були вчора.

Пам'ятайте, що найважчі часи приносять нам найбільш натхненні уроки і змушують нас відкривати те, чого ми ніколи не знали.