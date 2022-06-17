Никакого зеркала! 9 шагов стать очаровательной без усилий

Вам не нужно тратить много времени или денег, чтобы быть более очаровательной.

Просто подчеркнув свои естественные черты, такие как форма лица и телосложение, вы можете выглядеть более привлекательно. Об этом пишет lifehack. Вашему вниманию девять простых способов, как это сделать.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Отбросьте свои традиционные идеалы красоты, определенные средствами массовой информации

Фото: Getty Images

Бруно Марс был абсолютно прав – ты прекрасна такой, какая ты есть. Если вы на десять фунтов тяжелее или на 20 дюймов ниже по сравнению с современными стандартами красоты, вам на это должно быть наплевать. Стандарты красоты меняются быстро, но ни ваша душа, ни ваше тело никогда не смогут без вреда для себя угнаться за ними. Думайте о своих недостатках как об особенностях и научитесь чувствовать себя комфортно в своей коже и своем теле.

Подберите прическу, которая подходит вашей форме лица

Хорошая стрижка может сделать ваше лицо тоньше, длиннее, шире или привлекательнее любым другим способом, который вы хотите. Однако некоторые прически не будут выглядеть так лестно, и вам лучше их избегать. По типам формы лица:

Сердечко: введение завитков и волн вокруг области скул поможет вам создать баланс между верхней и нижней частью лица. Длина до плеч должна отлично смотреться на вас вместе с длинной челкой, зачесанной набок. Тем не менее, избегайте густых челок, а также гладких боб-карэ до нижней челюсти, так как они сделают ваш подбородок еще более узким.

Овал: ваше лицо одинаково пропорционально и примерно в полтора раза больше его ширины. Большинство стрижек и причесок вам идут.

Удлиненное: зрительно укоротить лицо можно средней или длинной стрижкой слоями на уровне глаз. Длинная челка, зачесанная набок, также поможет создать иллюзию более широкого лица. Избегайте пучков и длинных прямых волос, так как в обоих случаях ваше лицо будет казаться еще длиннее.

Квадрат: смягчите сильную линию челюсти средней или длинной прической (прямой, вьющейся или волнистой). Старайтесь избегать длинных прямых челок и коротких стрижек, которые заканчиваются на самой широкой части лица.

Круглое: длина и ширина вашего лица кажутся примерно одинаковыми, а "цыплячьи" кости довольно заметны. Выбирайте прически, которые смягчают ваше лицо, такие как многослойные стили/стили с перьями и мягкие волны. Делая прическу, оставьте несколько распущенных прядей волос вокруг линии роста волос. Прямой боб и гладкие стили — не лучший выбор, поскольку они еще больше подчеркивают округлость.

Треугольник: челка и полуприческа помогут сделать лоб более узким. Волнистый боб с челкой также смягчит ваше лицо и расширит скулы/линию подбородка. Не носите очень прямые волосы с минимальным количеством слоев, так как это сделает ваше лицо еще более худым и непропорциональным.

Выбирайте оправы и солнцезащитные очки в зависимости от вашего типа лица

Так же, как и с прической – очки могут как улучшить, так и испортить ваш образ. Например, круглые, овальные и полуободковые очки подчеркнут ваши глаза и сбалансируют выступающую линию челюсти, если у вас квадратный тип лица. Если у вас круглое лицо, выбирайте акцент на брови и прямоугольные формы, чтобы ваше лицо выглядело тоньше.

Тренируйте хорошую осанку

Стоя прямо, вы автоматически будете выглядеть стройнее, с более выраженной мускулатурой и общим видом тела. Вы также будете излучать больше уверенности в себе — качество, которое большинство людей находит чрезвычайно привлекательным. Чтобы улучшить осанку, попробуйте следующее:

Фото: Getty Images

Сидите за столом ровно — от многочасового сидения перед компьютером у вас болит спина, а мышцы теряют тонус. Несколько часов в день за письменным столом могут это исправить.

Делайте простое упражнение один раз в день: опускайте плечи вниз и назад, затем тяните локти назад, к задним карманам брюк.

Делайте наклоны к стене: прижмите локти и запястья к стене. Не выгибайте нижнюю часть спины. Теперь поднимите локти на высоту ушей и опустите к нижним ребрам. Повторяйте не менее 20 раз в день.

Покупайте топы с красивым вырезом или воротником-стойкой

Не все рубашки созданы одинаковыми. Вырезы и воротники рубашек и топов

также работают за или против вашей формы лица и делают ваш образ более четким. Например, овальным типам лучше всего подходит классический "полураспущенный" воротник, а заостренные воротники с более длинными кончиками выделяют круглое лицо и делают его более привлекательным.

Если у вас вытянутое лицо, носите лодочку или декольте в стиле сабрина, а V-образный вырез будет выгодно смотреться в сочетании с круглым типом лица.

Определите свою форму тела и купите одежду, которая подходит

Знание своего типа телосложения поможет вам принимать более взвешенные решения о покупках и определять те наряды, которые вам подойдут, даже не примеряя их. Если у вас тип фигуры "груша" (ваши бедра намного больше, чем топ, и у вас хорошо очерченная талия), выбирайте топы с зауженной или приталенной талией; рубашки с запахом, которые подчеркнут вашу тонкую талию, с полными или структурированными плечами и широким вырезом, чтобы добавить больше объема верху, и выбирайте юбки А-силуэта и прямые брюки без карманов или с минимальным количеством карманов в качестве низжней части образа.

Фото: Getty Images

Типам фигуры "песочные часы" (бюст и нижняя часть тела хорошо сбалансированы, а талия прекрасно очерчена) следует выбирать топы с поясом и запахом, чтобы подчеркнуть линию талии, а также юбки-карандаш, джинсы скинни и любой другой низ, который будет хорошо смотреться на вас.

Выбирайте сумку по росту и фигуре

Да, даже ваша сумка может придать вашему образу больше очарования, так что не упускайте еще один шанс выглядеть более очаровательно. Вот несколько простых правил, которым нужно следовать:

Размер сумочки должен быть пропорционален вашему типу фигуры – невысокие девушки выглядят выше с маленькими сумками, а высокие девушки лучше смотрятся с большими или даже оверсайз сумками.

Форма сумки должна быть противоположна вашему типу фигуры – выбирайте круглую сумочку, если вы высокая и стройная, и выбирайте прямоугольную форму, если вы невысокого роста и полноватая.

Длина сумочки — там, где низ касается тела — подчеркнет эту область. Короткие сумки сделают ваш верх шире, а слишком длинные ремешки могут привлечь дополнительное внимание к низу. Большинство девушек отлично смотрятся в сумочках, которые свисают до середины туловища.

Отдохните от зеркала

Поставьте эксперимент и пользуйтесь зеркалом только два раза в день: утром, когда делаете прическу, и вечером, когда чистите зубы. Не поддавайтесь желанию поймать свой взгляд в зеркало заднего вида или витрины, сосредоточьтесь больше на том, что вы чувствуете внутри. Вы всегда должны помнить, насколько вы очаровательны, и вам не нужно видеть себя в зеркале пять раз в день, чтобы знать это!

Улыбайтесь чаще

Фото: Фото: Gettyimages

Простой, но действенный совет, который мгновенно сделает вас привлекательнее. Счастье — самая привлекательная черта женщин, и в целом мужчины считают улыбающихся женщин более красивыми, как утверждают недавние исследования. Улыбайтесь, чтобы чувствовать себя лучше во всем в своей жизни, в том числе и в своей внешности!