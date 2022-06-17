Жодного дзеркала! 9 кроків стати чарівною без зусиль

Вам не потрібно витрачати багато часу або грошей, щоб бути чарівнішими.

Просто підкресливши свої природні риси, такі як форму обличчя та статуру, ви можете мати привабливіший вигляд. Про це пише lifehack. До вашої уваги дев'ять простих способів, як це зробити.

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Відкиньте свої традиційні ідеали краси, визначені засобами масової інформації

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Бруно Марс був абсолютно правий — ти прекрасна такою, якою ти є. Якщо ви на десять фунтів важча або на 20 дюймів нижча порівняно із сучасними стандартами краси, вам на це має бути наплювати. Стандарти краси змінюються швидко, але ні ваша душа, ні ваше тіло ніколи не зможуть без шкоди собі наздогнати їх. Думайте про свої недоліки як про особливості й навчіться почуватися комфортно у своїй шкірі та своєму тілі.

Підберіть зачіску, яка пасує вашій формі обличчя

Хороша стрижка може зробити ваше обличчя тоншим, довшим, ширшим або привабливішим будь-яким іншим способом, який ви хочете. Однак деякі зачіски не матимуть такий приємний вигляд, і вам краще їх уникати. За типами форми обличчя:

Серце: введення завитків і хвиль навколо області вилиць допоможе вам створити баланс між верхньою та нижньою частиною обличчя. Довжина до плечей повинна чудово пасувати вам разом із довгим чубком, зачесаним набік. Тим не менш, уникайте густих чубчиків, а також гладких боб-каре до нижньої щелепи, тому що вони зроблять ваше підборіддя ще вужчим.

Овал: ваше обличчя однаково пропорційне і приблизно в півтора рази більше за його ширину. Більшість стрижок і зачісок вам пасують.

Подовжене: візуально вкоротити обличчя можна середньою або довгою стрижкою шарами на рівні очей. Довгий чубчик, зачесаний набік, також допоможе створити ілюзію ширшого обличчя. Уникайте пучків і довгого прямого волосся, оскільки в обох випадках ваше обличчя здаватиметься ще довшим.

Квадрат: пом'якшіть сильну лінію щелепи середньою або довгою зачіскою (прямою, кучерявою або хвилястою). Намагайтеся уникати довгих прямих чубчиків і коротких стрижок, які закінчуються на найширшій частині обличчя.

Кругле: довжина та ширина вашого обличчя здаються приблизно однаковими, а "курчачі" кістки досить помітні. Вибирайте зачіски, які пом'якшують ваше обличчя, такі як багатошарові стилі або стилі з пір'ям і м'які хвилі. Роблячи зачіску, залиште кілька розпущених пасм волосся навколо лінії росту волосся. Прямий боб і гладкі стилі — не найкращий вибір, оскільки вони ще більше виділяють округлість.

Трикутник: чубчик і напівзачіска допоможуть зробити чоло вужчим. Хвилястий боб із чубчиком також пом'якшить ваше обличчя та розширить вилиці/лінію підборіддя. Не носіть дуже пряме волосся з мінімальною кількістю шарів, оскільки це зробить ваше обличчя ще худішим і непропорційнішим.

Вибирайте оправи та сонцезахисні окуляри залежно від вашого типу обличчя

Так само, як із зачіскою — окуляри можуть як покращити, так і зіпсувати ваш образ. Наприклад, круглі, овальні та напівобідкові окуляри підкреслять ваші очі та збалансують лінію щелепи, якщо у вас квадратний тип обличчя. Якщо у вас кругле обличчя, вибирайте акцент на брови та прямокутні форми, щоб ваше обличчя мало тонший вигляд.

Тренуйте хорошу поставу

Стоячи прямо, ви автоматично здаватиметеся стрункішими з вираженішою мускулатурою та загальним виглядом тіла. Ви також випромінюватимете більше впевненості в собі — якість, яку більшість людей вважає надзвичайно привабливою. Щоб поліпшити поставу, спробуйте:

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Сидіть за столом рівно — від багатогодинного сидіння перед комп'ютером у вас болить спина, а м'язи втрачають тонус. Декілька годин на день за письмовим столом можуть це виправити.

Робіть просту вправу один раз на день: опускайте плечі вниз і назад, потім тягніть лікті назад до задніх кишень штанів.

Робіть нахили до стіни: притисніть лікті та зап'ястя до стіни. Не вигинайте нижню частину спини. Тепер підніміть лікті на висоту вух і опустіть до нижніх ребер. Повторюйте щонайменше 20 разів на день.

Купуйте топи з гарним вирізом або коміром-стійкою

Не всі сорочки створені однаковими. Вирізи та коміри сорочок і топів

також працюють за або проти вашої форми обличчя та роблять ваш образ чіткішим. Наприклад, овальним типам найкраще пасує класичний "напіврозпущений" комір, а загострені коміри з довшими кінчиками виділяють кругле обличчя та роблять його привабливішим.

Якщо у вас витягнуте обличчя, носіть човник або декольте в стилі сабріна, а V-подібний виріз матиме вигідний вигляд у поєднанні з круглим типом обличчя.

Визначте свою форму тіла та купіть одяг, який пасує

Знання свого типу статури допоможе вам ухвалювати виваженіші рішення про покупки та визначати ті образи, які вам пасуватимуть, навіть не приміряючи їх. Якщо у вас тип фігури "груша" (ваші стегна набагато більші, ніж верх, і у вас добре окреслена талія), вибирайте топи із завуженою або приталеною талією; сорочки із запахом, які підкреслять вашу тонку талію, з повними або структурованими плечима та широким вирізом, щоб додати більше об'єму зверху, та вибирайте спідниці А-силуету і прямі штани без кишень або з мінімальною кількістю кишень як нижню частину образу.

Фото: Getty Images

Типам фігури "пісочний годинник" (бюст і нижня частина тіла добре збалансовані, а талія чудово окреслена) слід вибирати топи з поясом і запахом, щоб підкреслити лінію талії, а також спідниці-олівці, джинси скінні та будь-який інший низ, який гарно пасуватиме вам.

Вибирайте сумку за зростом і фігурою

Так, навіть ваша сумка може надати образу більше чарівності, так що не пропустіть ще один шанс мати більш чарівно. Ось кілька простих правил, яких слід дотримуватися:

розмір сумочки повинен бути пропорційний вашому типу фігури — невисокі дівчата здаються вищими з маленькими сумками, а високі дівчата мають кращий вигляд із великими або навіть оверсайз сумками;

форма сумки повинна бути протилежною вашому типу фігури — вибирайте круглу сумочку, якщо ви висока та струнка, і надавайте перевагу прямокутній формі, якщо ви невисокого росту й повненька;

довжина сумочки — там, де низ торкається до тіла — підкреслить цю область. Короткі сумки зроблять ваш верх ширшим, а надто довгі ремінці можуть привернути додаткову увагу до низу. Більшості дівчат чудово пасують сумочки, які звисають до середини тулуба.

Відпочиньте від дзеркала

Поставте експеримент і користуйтеся дзеркалом лише двічі на день: вранці, коли робите зачіску, та ввечері, коли чистите зуби. Не піддавайтеся бажанню зловити свій погляд у дзеркалі заднього виду чи вітрини, зосередьтеся більше на тому, що ви відчуваєте всередині. Ви завжди повинні пам'ятати, наскільки ви чарівні, і вам не потрібно бачити себе в дзеркалі п'ять разів на день, щоб знати це!

Усміхайтеся частіше

Фото: Фото: Gettyimages

Проста, але дієва порада, яка миттєво зробить вас привабливішою. Щастя — найпривабливіша риса жінок, і в цілому чоловіки вважають усміхнених жінок красивішими, як стверджують недавні дослідження. Усміхайтеся, щоб почуватися краще в усьому у своєму житті, у тому числі й у своїй зовнішності!