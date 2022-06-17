Джон Сноу вернется на экраны в новом спин-оффе "Игры престолов" от HBO

Это будет первое продолжение "Игры престолов", в то время как грядущий "Дом Дракона" покажет события, имевшие место за 200 лет до показанных в оригинале, после правления Дома Таргариенов.

Стриминговый сервис HBO через несколько месяцев до дебюта первого спин-оффа HBO "Игра престолов" – "Дом дракона" сообщил о том, что в "ранней стадии разработки" находится еще один сериал который расскажет о Джоне Сноу, он Эйгон Таргариен из "Игры престолов", которого сыграл Кит Харингтон.

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В новом проекте будет рассказываться об отъезде героя из Вестероса.

Джон Сноу оказался одним из самых интригующих персонажей сериала, не говоря уже о том, что он был из немногих, кому удалось дожить до последней серии восьмого сезона. По сюжету, Джон считался внебрачным сыном Неда Старка (Шон Бин), которого забрал Хранитель Севера в Винтерфелле. В конечном итоге его отправили "взять черное" в составе Ночного дозора, хотя в конце концов он вернулся в Винтерфелл, чтобы отвоевать престол у другого бастарда, Рамси Болтона (Иван Реон).

[ + – ] Кит Харингтон в роли Джона Сноу Фото: Instagram/Rose Leslie

Долгое время существовали предположения, что в родословной Джона было гораздо больше тайн. Вся правда о нем всплыла в конце седьмого сезона. Бран Старк (Исаак Хемпстед Райт) узнал, что Джон на самом деле был сыном Рейгара Таргариена и Лианны Старк, которые поженились на законных основаниях, что сделало Джона, настоящее имя которого Эйгон Таргариен, единственным истинным наследником Железного Трона. Несмотря на свое истинное право по рождению, он отказался принять трон, что вызвало раскол между ним и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), в результате чего он убил ее, а Брана назвали новым королем Вестероса.

Сериал закончился тем, что Бран приговорил Джона к Ночному Дозору — в попытке успокоить сторонников Дейенерис — хотя последние кадры с Джоном показывают, как он идет прямо через Черный Замок, ведя Одичалых обратно в их истинный дом к северу от Стены.

В случае, если сериал все же получит "зеленый свет", это будет первое продолжение "Игры престолов", а грядущий "Дом Дракона" покажет события, имевшие место за 200 лет до показанных в оригинале, после правления Дома Таргариенов.

В разработке находятся и другие приквелы "Игры престолов", в том числе "10 000 кораблей" (он же "Нимерия"), "9 путешествий" (он же "Морской змей") и "Данк и Эгг".

У HBO также есть несколько анимационных проектов, в том числе "Золотая империя", действие которой происходит в стране, названной И Ти, вдохновленной Китаем.

Что касается Харингтона, то он пока никак не подтверждает своего участия в проекте. Он недавно снялся в роли Дейна Уитмена в фильме Marvel Studios "Вечные", а сейчас задействован в картинах "Монстр Мэри" и "Кровь вместо пыли".

[ + – ] Кит Харингтон

Напомним, что дал миру сериал "Игра престолов", ставший одним из самых успешных проектов в мире.