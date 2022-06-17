Джон Сноу повернеться на екрани у новому спін-офі "Ігри престолів" від HBO

Це буде перше продовження "Ігри престолів", тоді як майбутній "Дім Дракона" покаже події, що відбувалися за 200 років до показаних в оригіналі, після правління Будинку Таргарієнів.

Стримінговий сервіс HBO через кілька місяців до дебюту першого спін-оф HBO "Гра престолів" — "Дім дракона" повідомив про те, що в "ранній стадії розробки" знаходиться ще один серіал, який розповість про Джона Сноу, він Ейгон Таргарієн із "Гри престолів" ", якого зіграв Кіт Герінґтон.

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У новому проєкті розповідатиметься про від'їзд героя з Вестероса.

Джон Сноу став одним із найінтригувальніших персонажів серіалу, не кажучи вже про те, що він був із небагатьох, кому вдалося дожити до останньої серії восьмого сезону. За сюжетом, Джон вважався позашлюбним сином Неда Старка (Шон Бін), якого забрав Хранитель Півночі у Вінтерфелі. Зрештою його відправили "взяти чорне" у складі Нічного дозору, хоча зрештою він повернувся до Вінтерфелла, щоб відвоювати престол у іншого бастарда, Рамсі Болтона (Іван Реон).

[ + – ] Кіт Герінґтон у ролі Джона Сноу Фото: Instagram/Rose Leslie

Довгий час існували припущення, що в родоводі Джона було набагато більше таємниць. Уся правда про нього спливла наприкінці сьомого сезону. Бран Старк (Ісаак Хемпстед Райт) дізнався, що Джон насправді був сином Рейгара Таргарієна та Ліанни Старк, які одружилися на законних підставах, що зробило Джона, справжнє ім'я якого Ейгон Таргарієн, єдиним справжнім спадкоємцем Залізного Трону. Незважаючи на своє справжнє право народження, він відмовився прийняти трон, що викликало розкол між ним і Данерис Таргарієн (Емілія Кларк), внаслідок чого він убив її, а Брана назвали новим королем Вестероса.

Серіал закінчився тим, що Бран засудив Джона до Нічного Дозору — у спробі заспокоїти прихильників Данерис — хоча останні кадри з Джоном показують, як він іде прямо через Чорний Замок, ведучи Диких назад до їхнього правдивого будинку на північ від Стіни.

У випадку, якщо серіал все ж таки отримає "зелене світло", це буде перше продовження "Ігри престолів", а "Дім Дракона" покаже події, що відбувались за 200 років до показаних в оригіналі, після правління Будинку Таргарієнов.

У розробці знаходяться й інші приквели "Ігри престолів", зокрема "10 000 кораблів" (він же "Німерія"), "9 подорожей" (він же "Морський змій") та "Данк та Егг".

HBO також має кілька анімаційних проєктів, зокрема "Золота імперія", дія якої відбувається в країні, названій І Ті, натхненної Китаєм.

Що стосується Герінґтона, то він поки що ніяк не підтверджує своєї участі в проєкті. Він нещодавно знявся в ролі Дейна Вітмена у фільмі Marvel Studios "Вічні", а зараз задіяний у картинах "Монстр Мері" та "Кров замість пилу".

[ + – ] Кіт Герінґтон

Нагадаємо, що дав світові серіал "Гра престолів", який став одним із найуспішніших проєктів у світі.