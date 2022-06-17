Морской бриз и ягодный взрыв. Топ-5 идей самого яркого летнего маникюра

Лето — время ярких экспериментов с маникюром.

Летом всегда хочется чего-то яркого, сочного, красочного. В этот период самое время экспериментировать с маникюром, не боясь выглядеть слишком экстравагантно. Можно выбрать гель-лаки всех цветов радуги или сделать дизайн в виде летних ягод и фруктов, нарисовать чайку, море и пальму, напоминающих об отпуске, или разнообразить нейл-арт яркими луговыми цветами. Предлагаем пять самых интересных идей для летнего маникюра и хорошего настроения.

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Морской бриз

У многих лето ассоциируется с отпуском. А отпуск — с морем и пляжем. В этом году мало кому удастся отправиться в отпуск и лежать с мохито под шезлонгом где-нибудь в далеких экзотических странах. Но это не мешает создать морское настроение с помощью маникюра. Можно придумать множество интересных нейл-артов в этом направлении. Например, нарисовать на ногтях морской бриз, ракушки, волны океана, пальму, чаек — в общем все, что ассоциируется с безмятежным временем, проведенным на пляже.

Цветочный арт

Что может быть более летнем, чем ромашки, одуванчики, васильки, ирисы, маки — все полевые цветы, какие только существуют, созданы для того, чтобы мастер маникюра нарисовал их на ваших ноготках. Такой нейл-арт выглядит по-девичьи мило и задорно. И точно улучшает настроение, даже если за окном пасмурно и собирается гроза.

Ягодный взрыв

Малина, клубника, персик, нектарин, вишни, черешня, арбуз, дыня — все эти вкусные летние ягоды и фрукты отлично подойдут для того, чтобы изобразить их на ваших ноготках. Получится по-летнему ярко и сочно. Такой дизайн отлично сочетается как с яркими гель-лаками, так и может разнообразить и придать красок сдержанному нюдовому маникюру.

Радужный маникюр

Если не любите цветы и ягоды, покройте ногти ярким гель-лаком — и вы в летнем тренде маникюра. Подойдут все цвета радуги — желтый, красный, синий, зеленый. Главное правило — чем ярче цвет, тем эффектнее он смотрится на загорелых пальчиках. А если не можете выбрать какой-то один вариант, накрасьте каждый ноготок разным цветом. Или попросите мастера маникюра изобразить радугу.

Бабочки

Лето — это ловить бабочек сачком и рассматривать их невероятной красоты разноцветные крылья. А если вы взрослые — рисовать ярких бабочек на ногтях.

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