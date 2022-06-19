Глубокое декольте и рюши. 7 способов выглядеть стройной в купальнике

Поиск утягивающего купальника, который подчеркнет вашу фигуру и заставит вас чувствовать себя уверенно, может быть сложной задачей, поэтому многие из нас так долго откладывают обновление своих купальников.

Но что происходит, когда вас внезапно приглашают в бассейн или на дачу друга, и все, что вам нужно надеть, это этот скучный, бесформенный старый купальный костюм, который вы носили годами? Это заставляет вас чувствовать себя довольно толстым и неряшливым.

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Если вы ищете новый утягивающий купальник, возьмите пример со своей любимой знаменитости. Такие звезды, как Джейн Сеймур (которая, во-первых, прекрасно выглядит), знает, как выбрать идеальный купальник, чтобы улучшить свою фигуру и выглядеть потрясающе! Вот 5 вещей, о которых нужно подумать, чтобы выглядеть стройной и сексуальной в купальнике.

Фото: Sports Illustrated

Выбирайте глубокий вырез

Если вы хотите отвлечь внимание от своей тяжелой нижней половины, просто подчеркните верхнюю половину. Например, сексуальное декольте сфокусирует все взгляды на груди и лице. (Убедитесь, что ваш купальник хорошо поддерживает бюстгальтер. Вы точно хотите, чтобы грудь выглядела "бодро", а не мешочками.

Купальник с эффектными деталями на вырезе, такими как яркая контрастная окантовка, прозрачная сетка или вырез на шнуровке, также направляет взгляды в нужном направлении.

Ищите драпировки и рюши

Некоторые женщины естественным образом тяготеют к купальным костюмам с запахом, драпировкой и рюшами по уважительной причине. Они обнаружили, что мягкие складки ткани на груди, животе, бедрах стройнят.

Вы могли бы подумать, что складки ткани сделают вас тяжелее, но совсем наоборот. Рюши стройнят, потому что фактурный слой ткани скрывает комочки и неровности. Рюши в сочетании с вставкой на запах спереди вашего купальника удерживают вас и работают как по волшебству, делая вас стройнее и тоньше.

Отвлекайте внимание принтами и узорами

Если вам не нравится прыгать в купальном костюме, то купальник с принтом заставит вас чувствовать себя более уверенно.

Ношение принта или интересных элементов в купальном костюме заставляет взгляды наблюдателей блуждать в поисках деталей этих самых элементов, что помогает "замаскировать" любые комочки и неровности. Неважно, какая у вас фигура, благодаря этому ухищрению вы увидите потрясающие изгибы!

Избегайте всего, что слишком прилегает

Когда вы покупаете купальник, важно отложить в сторону свое тщеславие и забыть о бирке с размером. Ищите купальник, похожий на этот симпатичный цельный купальник с драпировкой, красивый и эластичный, облегающий бюст и струящийся вниз. Когда он слишком прилегает, он сдавливает ваши дряблые части тела и заставляет вас выглядеть тяжелее, чем вы есть. Увеличение на один размер всегда легко исправить. Никто не заметит, и вы не будете выглядеть в купальном костюме перетянуто.

Фото: Getty Images

Сбросить килограммы, "погрузившись в темноту"

Цвет и расположение цветов могут сделать вас стройнее. Используя цветовую гамму как стратегию, вы можете волшебным образом уменьшить части своего тела, которые немного более "очевидны".

Темные цвета уменьшают занимаемую ими площадь, а светлые и яркие цвета привлекают внимание. Выбрав такой купальник, как этот купальник с вырезом сердечком и утягивающими рюшами по бокам, вы можете визуально уменьшить талию.

Нужна помощь, чтобы преуменьшить что-то конкретное?

Топ-тяжелый? Уменьшите размер бюста, надев темный цвет на верхнюю часть и более светлый и яркий цвет на нижнюю половину.

Широкие бедра. Попробуйте сделать акцент на высоте, выбрав купальник с большим количеством деталей и декора наверху. Если это костюм-двойка, убедитесь, что верх имеет рисунок или яркую. расцветку.

Большой бюст. Чтобы уменьшить большую грудь, попробуйте найти костюм однотонного темного цвета вверх. Кроме того, V-образные вырезы льстят пышногрудой женщине и заставляют вас выглядеть сексуально.

Небольшой бюст. Орнамент, оборки или бусы могут создать иллюзию большего бюста, и, конечно же, всегда помогает некоторая набивка.

Длинный торс. Танкини — очаровательные купальные костюмы для женщин, и они идеальны, если у вас длинный торс. Более длинный верх скрывает тот факт, что вы длинная и худая.

Большой живот. Ищите костюм с панелями управления на животе. Более темный цвет на животе также поможет вам осветлить эту область. Диагональные линии на животе, такие как обертка или диагональная полоска, также являются эффективной маскировкой.

Короткие ноги — купите купальник с высокой посадкой. Так ваши ноги будут казаться длиннее. Босоножки на танкетке также смогут удлиннить ваш силуэт.