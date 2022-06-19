Глибоке декольте та рюші. 7 способів виглядати стрункою в купальнику

Пошук купальника, який підкреслить вашу фігуру і змусить вас почуватися впевнено, може бути складним завданням, тому багато хто з нас так довго відкладає оновлення своїх купальників.

Але що відбувається, коли вас раптово запрошують у басейн чи на дачу друга, і все, що вам потрібно вдягнути, це цей нудний, безформний старий купальний костюм, який ви носили роками? Це змушує вас почуватися досить товстим і неохайним.

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Якщо ви шукаєте новий купальник, візьміть приклад зі своєї улюбленої знаменитості. Такі зірки, як Джейн Сеймур (яка, по-перше, чудово виглядає), знають, як вибрати ідеальний купальник, щоб покращити свою фігуру і виглядати приголомшливо! Ось 5 речей, про які потрібно подумати, щоб виглядати стрункою та сексуальною у купальнику.

Фото: Sports Illustrated

Вибирайте глибокий виріз

Якщо ви хочете відвернути увагу від важкої нижньої половини, просто підкресліть верхню половину. Наприклад, сексуальне декольте сфокусує всі погляди на грудях та обличчі. (Переконайтеся, що ваш купальник добре підтримує бюстгальтер. Ви точно хочете, щоб груди виглядали "бадьоро", а не мішечками).

Купальник з ефектними деталями на вирізі, такими як яскраве контрастне окантування, прозора сітка або виріз на шнурівці, також спрямовує погляди в потрібному напрямку.

Шукайте драпірування та рюші

Деякі жінки природно тяжіють до купальних костюмів із запахом, драпіруванням і рюшами з поважної причини. Вони виявили, що м'які складки тканини на грудях, животі, стегнах роблять фігуру стрункішою.

Ви могли б подумати, що складки тканини зроблять вас важчими, але навпаки. Рюші роблять фігуру стрункішою, тому що фактурний шар тканини приховує грудочки і нерівності. Рюші в поєднанні зі вставкою на запах спереду вашого купальника утримують вас і працюють як за помахом чарівної палички, роблячи вас стрункішою і тоншою.

Відвертайте увагу принтами та візерунками

Якщо вам не подобається стрибати в купальному костюмі, то купальник з принтом змусить вас почуватися впевненіше.

Носіння принта або цікавих елементів у купальному костюмі змушує погляди спостерігачів блукати у пошуках деталей цих самих елементів, що допомагає "замаскувати" будь-які нерівності. Неважливо, яка у вас фігура, завдяки цій хитрості ви побачите чудові вигини!

Уникайте всього, що надто прилягає

Коли ви купуєте купальник, важливо відкласти убік свою пихатість і забути про бирку з розміром. Шукайте купальник, схожий на цей симпатичний цілісний купальник з драпіруванням, красивий і еластичний. Коли він занадто прилягає, він здавлює ваші частини тіла з обвислою шкірою і змушує вас виглядати важче, ніж ви є. Збільшення на розмір завжди легко виправити. Ніхто не помітить, і ви не виглядатимете в купальному костюмі перетягнуто.

Фото: Getty Images

Скинути кілограми, "занурившись у темряву"

Колір та розташування кольорів можуть зробити вас стрункішими. Використовуючи колірну гаму як стратегію, ви можете магічно зменшити частини свого тіла, які трохи "очевидні".

Темні кольори зменшують займану ними площу, а світлі та яскраві кольори привертають увагу. Вибравши такий купальник, як цей купальник з вирізом серцем і рюшами з боків, ви можете візуально зменшити талію.

Чи потрібна допомога, щоб применшити щось конкретне?

Топ-важкий? Зменшіть розмір бюсту, одягнувши темний колір на верхню частину і світліший і яскравіший колір на нижню половину.

Широкі стегна. Спробуйте зробити акцент на висоті, обравши купальник з великою кількістю деталей та декору зверху. Якщо це костюм-двійка, переконайтеся, що верх має малюнок чи яскраве забарвлення.

Великий бюст. Щоб зменшити великі груди, спробуйте знайти костюм однотонного темного кольору. Крім того, V-подібні вирізи лестять пишногрудій жінці і змушують вас виглядати сексуально.

Невеликий бюст. Орнамент, оборки або намисто можуть створити ілюзію більшого погруддя, і, звичайно ж, завжди допомагає деяке набивання.

Довгий торс. Танкіні — чарівні купальні костюми для жінок, і вони ідеальні, якщо у вас довгий торс. Довший верх приховує той факт, що ви довга і худа.

Великий живіт. Шукайте костюм з панелями управління на животі. Темніший колір на животі також допоможе освітлити цю область. Діагональні лінії на животі, такі як обгортка або діагональна смужка, також є ефективним маскуванням.

Короткі ноги — купіть купальник із високою посадкою. Так ваші ноги здаватимуться довшими. Босоніжки на танкетці також зможуть подовжити ваш силует.