Топ-7. Лучшие заправки для летних салатов

Лето - пора салатов, однако всегда хочется добавить в них чего-то оригинального

Традиционные заправки для салатов – это масло (подсолнечное, оливковое, или любое другое растительное), йогурт без добавок, или сметана. Но существует несколько отличных рецептов заправок для салатов, которые прекрасно подойдут к овощам и добавят им особый вкус.

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Можно, конечно, купить заправку в магазине, но нет никаких гарантий, что она вам понравится и к тому же, зачем покупать то, что можно сделать самому буквально за несколько минут, просто смешав ингредиенты.

Лучше всего это делать в банке, ведь закрыв ее крышкой можно легко смешать все составляющие в однородную и густую эмульсию.

Стоит помнить, что обычно соус строится на присутствии четырех базовых нот: острой, сладкой, кислой, соленой — и масла. Также важно соблюдать баланс между вкусами.

К слову, в банке, как в коктейльном шейкере, соусы смешивают такие известные повара, как Гордон Рамзи и Джейми Оливер. Можно конечно вооружится венчиком, но это менее удобно.

Классический винегрет

Это самая традиционная заправка французской кухни. Идеально подходит для зеленых салатов, а также для блюд посложней – в которых уже присутствует рыба, или мясо. Главное помнить, следует ориентироваться на свой вкус: например – если в салате будут помидоры — то можно убавить кислоту.

[ + – ] Заправка для салатов - винегрет Фото: Соцсети

Ингредиенты:

Оливковое масло — 6 столовых ложек

Лимонный сок — 2 столовые ложки

Дижонская горчица — 1 столовая ложка

Соль и перец по вкусу.

Добавить все ингредиенты в банку, закрыть ее крышкой и хорошенько потрясти, пока соус винегрет не превратится в непрозрачную эмульсию.

Медовый винегрет

Вариация на тему классического винегрета. Идеально подходит для салатов с тыквой, картофелем, или фасолью. Хорош и для зеленого салата с крутым яйцом.

Ингредиенты:

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Белый винный уксус — 2 столовые ложки

Мед (жидкий и текучий) — 1 столовая ложка

Лук-шалот — 1 штука

Зернистая горчица — 1 столовая ложка

Соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления все тот же. Добавить все ингредиенты в банку и хорошенько смешать.

Зеленый соус из йогурта

Кисломолочные соусы (на основе йогурта или нежирной сметаны) служат более легкой и свежей альтернативой майонезу. Разнообразить их легко с помощью любимых свежих приправ: базилика, для салата с помидором и оливками; укропа – для салатов с огурцами, кинза – для печеных кабачков и баклажанов, а к тыкве отлично подойдет шалфей, или розмарин.

Ингредиенты:

Натуральный йогурт — 125 г

Четверть лимона

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 2 веточки

Петрушка — 1 веточка

Базилик — 1 веточка

Щепотка молотого мускатного ореха

Соль и черный перец по вкусу

В банку с закручивающейся крышкой влить йогурт, выжать лимон. Добавить зубчик чеснока, выжатый через пресс. Укроп, петрушку и базилик мелко нарезать. Добавить мускат, соль и перец по вкусу. Закрыть крышку и перемешать, встряхивая банку.

Лаймовый соус с горчицей и маком

Заправка для тех, кому хочется чего-то экзотического и необычного. Этот соус отлично подходит для печеных овощей, копченой, или запеченной утиной грудки и ягод вроде клубники или малины. Но тут стоит быть осторожными, чтобы не переборщить с ингредиентами: добавляйте их постепенно и пробуйте.

Ингредиенты:

Половинка лайма

Мед (жидкий и текучий) — 1 столовая ложка

Соль по вкусу

Зернистая горчица — 1 чайная ложка

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Чеснок — 2 зубчика

Мак – полстоловой ложки

В банку с закручивающейся крышкой выжать лайм, добавить мед, горчицу и оливковое масло. Добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавилку. Закрыть крышку и потрясти банку, пока соус не превратится в эмульсию. Всыпать в банку мак, снова закрыть и еще потрясти, чтобы мак распределился по соусу.

Итальянский дрессинг

Идеальная заправка, которая подойдет буквально к любому салату. Но особенно он хорош с салатными листями и рукколой. Неплох к креветкам и кальмарам, а также салату табуле с булгуром.

Ингредиенты:

Растительное масло (но лучше всего оливковое) — 200 мл

Белый винный уксус — 50 мл

Чеснок — 1 зубчик

Лук-шалот — 1 головка

Смесь итальянских трав — 1 столовая ложка

Перец чили хлопьями — щепотка

Соль и молотый черный перец по вкусу

Сложить все ингредиенты в банку и хорошенько потрясти. Если баночку с заправкой оставить на время в теплом месте, сухие травы раскроют свой аромат, и соус станет душистее.

Заправка хайдари

Турецкий соус, который можно использовать и как и дип и как заправку для салатов. Идеален со свежими и печеными помидорами, сельдереем, морковкой. Неплох для салатов с мясом, или просто с поджаренным тостом.

[ + – ] Заправка турецкая - хайдари Фото: Соцсети

Ингредиенты:

Питьевой йогурт без добавок — 200 мл

Сыр брынза — 60 г

Грецкие орехи — 30 г

Оливковое масло — 30 мл

Чеснок — 1 зубчик

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Свежая мята — 1 веточка

Соль по вкусу

Чеснок мелко нарезать, выложить в ступку, добавить щепотку соли и перетереть в кашицу. Отдельно перетереть в кашицу орехи. В небольшую баночку с закручивающейся крышкой влить йогурт, выжать лимон. У мяты оборвать листья, мелко их нарезать и добавить в банку. Выложить в банку чеснок и орехи, добавить мелко нарезанную брынзу и хорошенько потрясти. При необходимости, сделать массу более однородной вилкой.

Медово-соевый соус

Экзотическая заправка, которая подойдет для салатов с креветками, или с говядиной, а также для овощных зеленых салатов, или просто к запеченной свекле, или капусте.

[ + – ] Заправка для салатов в восточном стиле Фото: Соцсети

Ингредиенты:

Соевый соус — 50 мл

Растительное масло — 3 столовые ложки

Зернистая горчица — 2 столовые ложки

Мед (жидкий и текучий) — 1 столовая ложка

Винный уксус — 1 столовая ложка

Специи для мяса — 1 столовая ложка

Кунжут — 1 столовая ложка

В банку с закручивающейся крышкой влить масло, добавить специи и дать постоять 10-15 минут. Мед развести в соевом соусе. Все ингредиенты соединить в банке и хорошенько потрясти.