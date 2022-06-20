Топ-7. Лучшие заправки для летних салатов
Лето - пора салатов, однако всегда хочется добавить в них чего-то оригинального
Традиционные заправки для салатов – это масло (подсолнечное, оливковое, или любое другое растительное), йогурт без добавок, или сметана. Но существует несколько отличных рецептов заправок для салатов, которые прекрасно подойдут к овощам и добавят им особый вкус.
Можно, конечно, купить заправку в магазине, но нет никаких гарантий, что она вам понравится и к тому же, зачем покупать то, что можно сделать самому буквально за несколько минут, просто смешав ингредиенты.
Лучше всего это делать в банке, ведь закрыв ее крышкой можно легко смешать все составляющие в однородную и густую эмульсию.
Стоит помнить, что обычно соус строится на присутствии четырех базовых нот: острой, сладкой, кислой, соленой — и масла. Также важно соблюдать баланс между вкусами.
К слову, в банке, как в коктейльном шейкере, соусы смешивают такие известные повара, как Гордон Рамзи и Джейми Оливер. Можно конечно вооружится венчиком, но это менее удобно.
Классический винегрет
Это самая традиционная заправка французской кухни. Идеально подходит для зеленых салатов, а также для блюд посложней – в которых уже присутствует рыба, или мясо. Главное помнить, следует ориентироваться на свой вкус: например – если в салате будут помидоры — то можно убавить кислоту.
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 6 столовых ложек
- Лимонный сок — 2 столовые ложки
- Дижонская горчица — 1 столовая ложка
- Соль и перец по вкусу.
Добавить все ингредиенты в банку, закрыть ее крышкой и хорошенько потрясти, пока соус винегрет не превратится в непрозрачную эмульсию.
Медовый винегрет
Вариация на тему классического винегрета. Идеально подходит для салатов с тыквой, картофелем, или фасолью. Хорош и для зеленого салата с крутым яйцом.
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 3 столовые ложки
- Белый винный уксус — 2 столовые ложки
- Мед (жидкий и текучий) — 1 столовая ложка
- Лук-шалот — 1 штука
- Зернистая горчица — 1 столовая ложка
- Соль и перец по вкусу.
Рецепт приготовления все тот же. Добавить все ингредиенты в банку и хорошенько смешать.
Зеленый соус из йогурта
Кисломолочные соусы (на основе йогурта или нежирной сметаны) служат более легкой и свежей альтернативой майонезу. Разнообразить их легко с помощью любимых свежих приправ: базилика, для салата с помидором и оливками; укропа – для салатов с огурцами, кинза – для печеных кабачков и баклажанов, а к тыкве отлично подойдет шалфей, или розмарин.
Ингредиенты:
- Натуральный йогурт — 125 г
- Четверть лимона
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — 2 веточки
- Петрушка — 1 веточка
- Базилик — 1 веточка
- Щепотка молотого мускатного ореха
- Соль и черный перец по вкусу
В банку с закручивающейся крышкой влить йогурт, выжать лимон. Добавить зубчик чеснока, выжатый через пресс. Укроп, петрушку и базилик мелко нарезать. Добавить мускат, соль и перец по вкусу. Закрыть крышку и перемешать, встряхивая банку.
Лаймовый соус с горчицей и маком
Заправка для тех, кому хочется чего-то экзотического и необычного. Этот соус отлично подходит для печеных овощей, копченой, или запеченной утиной грудки и ягод вроде клубники или малины. Но тут стоит быть осторожными, чтобы не переборщить с ингредиентами: добавляйте их постепенно и пробуйте.
Ингредиенты:
- Половинка лайма
- Мед (жидкий и текучий) — 1 столовая ложка
- Соль по вкусу
- Зернистая горчица — 1 чайная ложка
- Оливковое масло — 3 столовые ложки
- Чеснок — 2 зубчика
- Мак – полстоловой ложки
В банку с закручивающейся крышкой выжать лайм, добавить мед, горчицу и оливковое масло. Добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавилку. Закрыть крышку и потрясти банку, пока соус не превратится в эмульсию. Всыпать в банку мак, снова закрыть и еще потрясти, чтобы мак распределился по соусу.
Итальянский дрессинг
Идеальная заправка, которая подойдет буквально к любому салату. Но особенно он хорош с салатными листями и рукколой. Неплох к креветкам и кальмарам, а также салату табуле с булгуром.
Ингредиенты:
- Растительное масло (но лучше всего оливковое) — 200 мл
- Белый винный уксус — 50 мл
- Чеснок — 1 зубчик
- Лук-шалот — 1 головка
- Смесь итальянских трав — 1 столовая ложка
- Перец чили хлопьями — щепотка
- Соль и молотый черный перец по вкусу
Сложить все ингредиенты в банку и хорошенько потрясти. Если баночку с заправкой оставить на время в теплом месте, сухие травы раскроют свой аромат, и соус станет душистее.
Заправка хайдари
Турецкий соус, который можно использовать и как и дип и как заправку для салатов. Идеален со свежими и печеными помидорами, сельдереем, морковкой. Неплох для салатов с мясом, или просто с поджаренным тостом.
Ингредиенты:
- Питьевой йогурт без добавок — 200 мл
- Сыр брынза — 60 г
- Грецкие орехи — 30 г
- Оливковое масло — 30 мл
- Чеснок — 1 зубчик
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
- Свежая мята — 1 веточка
- Соль по вкусу
Чеснок мелко нарезать, выложить в ступку, добавить щепотку соли и перетереть в кашицу. Отдельно перетереть в кашицу орехи. В небольшую баночку с закручивающейся крышкой влить йогурт, выжать лимон. У мяты оборвать листья, мелко их нарезать и добавить в банку. Выложить в банку чеснок и орехи, добавить мелко нарезанную брынзу и хорошенько потрясти. При необходимости, сделать массу более однородной вилкой.
Медово-соевый соус
Экзотическая заправка, которая подойдет для салатов с креветками, или с говядиной, а также для овощных зеленых салатов, или просто к запеченной свекле, или капусте.
Ингредиенты:
- Соевый соус — 50 мл
- Растительное масло — 3 столовые ложки
- Зернистая горчица — 2 столовые ложки
- Мед (жидкий и текучий) — 1 столовая ложка
- Винный уксус — 1 столовая ложка
- Специи для мяса — 1 столовая ложка
- Кунжут — 1 столовая ложка
В банку с закручивающейся крышкой влить масло, добавить специи и дать постоять 10-15 минут. Мед развести в соевом соусе. Все ингредиенты соединить в банке и хорошенько потрясти.