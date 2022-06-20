Топ-7. Найкращі заправки для літніх салатів

Літо — пора салатів, проте завжди хочеться додати до них чогось оригінального

Традиційні заправки для салатів — це олія (соняшникова, оливкова, або будь-яка інша рослинна), йогурт без добавок, або сметана. Але існує кілька чудових рецептів заправок для салатів, які підійдуть до овочів та додадуть їм особливий смак.

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Можна, звичайно, купити заправку в магазині, але немає жодних гарантій, що вона вам сподобається і до того ж навіщо купувати те, що можна зробити самому за кілька хвилин, просто змішавши інгредієнти.

Найкраще це робити в банці, адже закривши її кришкою, можна легко змішати всі складові в однорідну і густу емульсію.

Варто пам'ятати, що зазвичай соус будується на присутності чотирьох базових нот: гострої, солодкої, кислої, солоної і олії. Також важливо дотримуватися балансу між смаками.

До речі, у банці, як у коктейльному шейкері, соуси змішують такі відомі кухарі, як Гордон Рамзі та Джеймі Олівер. Можна, звичайно, озброїтися вінчиком, але це менш зручно.

Класичний вінегрет

Це традиційна заправка французької кухні. Ідеально підходить для зелених салатів, а також для страв складніших — у яких вже є риба, або м'ясо. Головне пам'ятати, слід орієнтуватися на свій смак: наприклад, якщо в салаті будуть помідори, то можна зменшити кислоту.

[ + – ] Заправка для салатів — вінегрет Фото: Соцсети

Складові:

Оливкова олія — 6 столових ложок

Лимонний сік — 2 столові ложки

Діжонська гірчиця — 1 столова ложка

Сіль та перець до свого смаку

Додати всі інгредієнти в банку, закрити її кришкою і добре потрясти, поки соус вінегрет не перетвориться на непрозору емульсію.

Медовий вінегрет

Варіація на тему класичного вінегрету. Ідеально підходить для салатів з гарбузом, картоплею, або квасолею. Хороший і для зеленого салату із крутим яйцем.

Складові:

Оливкова олія — 3 столові ложки

Білий винний оцет — 2 столові ложки

Мед (рідкий) — 1 столова ложка

Цибуля-шалот — 1 штука

Зерниста гірчиця — 1 столова ложка

Сіль та перець до свого смаку

Рецепт приготування той же. Додати всі інгредієнти в банку і добре змішати.

Зелений соус із йогурту

Кисломолочні соуси (на основі йогурту або нежирної сметани) служать легшою та свіжішою альтернативою майонезу. Урізноманітнити їх легко за допомогою улюблених свіжих приправ: базиліка — для салату з помідором та оливками; кропу — для салатів з огірками, кінза — для печених кабачків та баклажанів, а до гарбуза чудово підійде шавлія, або розмарин.

Складові:

Натуральний йогурт — 125 г

Чверть лимона

Часник — 1 зубчик

Кріп — 2 гілочки

Петрушка — 1 гілочка

Базилік — 1 гілочка

Дрібка меленого мускатного горіха

Сіль та чорний перець до свого смаку

У банку з кришкою, що закручується, влити йогурт, вичавити лимон. Додати зубчик часнику, вичавлений через прес. Кріп, петрушку та базилік дрібно нарізати. Додати мускат, сіль та перець до свого смаку. Закрити кришку та перемішати, струшуючи банку.

Лаймовий соус з гірчицею та маком

Заправка для тих, кому хочеться чогось екзотичного та незвичайного. Цей соус чудово підходить для печених овочів, копченої або запеченої качиною грудки і ягід на зразок полуниці або малини. Але тут варто бути обережними, щоби не переборщити з інгредієнтами: додавайте їх поступово і пробуйте.

Складові:

Половинка лайма

Мед (рідкий) — 1 столова ложка

Сіль до свого смаку

Зерниста гірчиця — 1 чайна ложка

Оливкова олія — 3 столові ложки

Часник — 2 зубчики

Мак — пів столової ложки

У банку з кришкою, що закручується, вичавити лайм, додати мед, гірчицю й оливкову олію. Додати часник, пропущений через часникочавку. Закрити кришку і потрясти банку, поки соус не перетвориться на емульсію. Всипати в банку мак, знову закрити та ще й потрясти, щоб мак розподілився по соусу.

Італійський дресинг

Ідеальна заправка, яка підійде буквально до будь-якого салату. Але особливо вона гарна з салатним листям і руколою. Непогана до креветок та кальмарів, а також салату табулі з булгуром.

Складові:

Рослинна олія (але найкраще оливкова) — 200 мл

Білий винний оцет — 50 мл

Часник — 1 зубчик

Цибуля-шалот — 1 головка

Суміш італійських трав — 1 столова ложка

Перець чилі пластівцями — щіпка

Сіль та мелений чорний перець до свого смаку

Скласти всі інгредієнти в банку і добре потрясти. Якщо баночку із заправкою залишити на якийсь час у теплому місці, сухі трави розкриють свій аромат, і соус стане запашним.

Заправка хайдарі

Турецький соус, який можна використовувати як і дип, і як заправку для салатів. Ідеальний зі свіжими та печеними помідорами, селерою, морквою. Непоганий для салатів із м'ясом, або просто з підсмаженим тостом.

[ + – ] Заправка турецька — хайдарі Фото: Соцсети

Складові:

Питний йогурт без добавок — 200 мл

Сир бринза — 60 г

Волоські горіхи — 30 г

Оливкова олія — 30 мл

Часник — 1 зубчик

Лимонний сік — 1 столова ложка

Свіжа м'ята — 1 гілочка

Сіль до свого смаку

Часник дрібно нарізати, викласти у ступку, додати дрібку солі та перетерти у кашку. Окремо перетерти у кашку горіхи. В невелику баночку з кришкою, що закручується, влити йогурт, вичавити лимон. У м'яти обірвати листя, дрібно нарізати їх і додати в банку. Викласти в банку часник і горіхи, додати дрібно нарізану бринзу і добре потрясти. За необхідності, зробити масу одноріднішою виделкою.

Медово-соєвий соус

Екзотична заправка, яка підійде для салатів з креветками, або з яловичиною, а також для овочевих зелених салатів, або просто до запечених буряків, або капусти.

[ + – ] Заправка для салатів у східному стилі Фото: Соцсети

Складові:

Соєвий соус — 50 мл

Рослинна олія — 3 столові ложки

Зерниста гірчиця — 2 столові ложки

Мед (рідкий) — 1 столова ложка

Винний оцет — 1 столова ложка

Спеції для м'яса – — 1 столова ложка

Кунжут — 1 столова ложка

У банку з кришкою, що закручується, влити масло, додати спеції й дати постояти 10-15 хвилин. Мед розвести у соєвому соусі. Всі інгредієнти з'єднати в банку і добре потрясти.