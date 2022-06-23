Все время извиняетесь. 10 признаков того, что вы стараетесь угождать всем

Угождение людям может стать серьезной проблемой. И от этой привычки трудно избавиться.

"На протяжении многих лет я видела бесчисленное количество людей-угодников в своем терапевтическом кабинете. Но чаще всего угождение людям не было их проблемой. Их желание сделать других счастливыми было лишь симптомом более глубокой проблемы", — пишет психолог Эми Морин, автор ряда международных бестселлеров по психологии. Об этом пишет forbes.com.

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Для многих стремление угодить проистекает из проблем с самооценкой. Они надеются, что, ответив "да" на все, о чем их просят, они почувствуют себя принятыми и любимыми.

Другие люди-угодники имеют историю жестокого обращения. И в какой-то момент они решили, что их лучшая надежда на лучшее обращение — попытаться угодить людям, которые плохо с ними обращались. Со временем угождение людям стало образом жизни.

Многие люди-угодники путают угождение людям с добротой. Обсуждая свое нежелание отклонить чью-то просьбу об услуге, они говорят что-то вроде: "Я не хочу быть эгоистичным" или "Я просто хочу быть хорошим человеком". Следовательно, они позволяют другим воспользоваться ими.

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Вот 10 признаков того, что вы слишком стараетесь угодить всем

1. Вы делаете вид, что согласны со всеми.

Вежливо выслушивать мнения других людей — даже если вы с ними не согласны — это хороший социальный навык. Но если вы притворяетесь, что согласны, потому что хотите нравиться, это может привести к поведению, которое идет вразрез с вашими ценностями.

2. Вы чувствуете ответственность за то, что чувствуют другие люди.

Полезно осознавать, как ваше поведение влияет на других. Но думать, что у тебя есть сила сделать кого-то счастливым, — это проблема. Каждый человек должен отвечать за свои эмоции.

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3. Вы часто извиняетесь.

Если вы чрезмерно вините себя или боитесь, что другие люди всегда обвиняют вас, частые извинения могут быть признаком более серьезной проблемы. Вам не нужно сожалеть о том, что вы — это вы!

4. Вы чувствуете себя обремененным делами, которые должны сделать.

Вы отвечаете за то, как вы проводите свое время. Но если вы умеете угождать людям, велика вероятность того, что ваше расписание заполнено делами, которые, по вашему мнению, нужны другим людям.

5. Вы не можете сказать "нет".

Скажете ли вы "да", а затем на самом деле не доведете дело до конца, или позже симулируете болезнь, чтобы не выполнить свои обязательства, вы никогда не достигнете своих целей, если не сможете постоять за себя.

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6. Вам некомфортно, если кто-то злится на вас.

То, что кто-то злится, не обязательно означает, что вы сделали что-то не так. Но если вы не можете смириться с мыслью о том, что кто-то недоволен вами, вы, скорее всего, пойдете на компромисс со своими ценностями.

7. Вы ведете себя как окружающие вас люди.

Это нормально, когда другие люди раскрывают разные стороны твоей личности. Но люди-угодники часто саботируют свои цели. Исследования показывают, что люди-угодники ведут себя саморазрушительно, если думают, что это поможет другим чувствовать себя более комфортно в социальных ситуациях. Например, люди-угодники едят больше, когда думают, что это сделает других людей счастливыми.

8. Вам нужна похвала, чтобы чувствовать себя хорошо.

В то время как похвала и добрые слова могут поднять настроение каждому, люди, угождающие людям, зависят от одобрения. Если ваша самооценка полностью зависит от того, что о вас думают другие, вы будете чувствовать себя хорошо только тогда, когда другие осыпают вас комплиментами.

9. Вы идете на многое, чтобы избежать конфликта.

Одно дело не начать конфликт. Но избегание конфликта любой ценой означает, что вам будет сложно отстаивать интересы и людей, в которых вы верите.

10. Вы не признаетесь, когда ваши чувства задеты.

Вы не сможете построить подлинные отношения с людьми, если не готовы говорить открыто и говорить, что ваши чувства иногда обижаются. Отрицание того, что вы злы, грустны, смущены или разочарованы — даже если вы эмоционально ранены — сохраняет поверхностность отношений.

Как освободиться от угождения людям

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Хотя важно произвести впечатление на своего босса и показать, что вы можете быть сговорчивым, подчинение может иметь неприятные последствия. Вы никогда не достигнете своего величайшего потенциала, если будете пытаться быть всем для всех людей.

Начните избавляться от привычки угождать людям, говоря "нет" чему-то маленькому. Выскажите свое мнение о чем-то простом. Или встаньте на защиту того, во что вы верите. Каждый шаг, который вы сделаете, поможет вам обрести больше уверенности в своей способности быть самим собой.

Если вы действительно изо всех сил пытаетесь избавиться от привычек, доставляющих удовольствие людям, обратитесь за профессиональной помощью. Психотерапевт может помочь вам укрепить умственную силу, необходимую для создания той жизни, которой вы хотите жить.