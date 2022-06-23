Весь час просите вибачення. 10 ознак того, що ви намагаєтеся догоджати всім

Догоджання людям може стати серйозною проблемою. І цієї звички важко позбутися.

"Протягом багатьох років я бачила безліч людей-догідників у своєму терапевтичному кабінеті. Але найчастіше догоджання людям не було їхньою проблемою. Їхнє бажання зробити інших щасливими було лише симптомом глибшої проблеми", — пише психологиня Емі Морін, авторка низки міжнародних бестселерів із психології. Про це пише Forbes.com.

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У багатьох прагнення догодити виникає через проблеми із самооцінкою. Вони сподіваються, що, відповівши "так" на все, про що їх просять, вони відчують себе прийнятими та любленими.

Інші люди-догідники мають історію жорстокого поводження. І в якийсь момент вони вирішили, що їхня найкраща надія на краще ставлення — спробувати догодити людям, які погано з ними поводилися. Згодом догоджання людям стало способом життя.

Багато людей-догідників плутають догоджання людям з добротою. Обговорюючи своє небажання відхилити чиєсь прохання про послугу, вони кажуть щось на кшталт: "Я не хочу бути егоїстичним" або "Я просто хочу бути хорошою людиною". Отже, вони дозволяють іншим користуватися ними.

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Ось 10 ознак того, що ви занадто намагаєтеся догодити всім

1. Ви вдаєте, що згодні з усіма.

Чемно вислуховувати думки інших людей — навіть якщо ви з ними не згодні — це хороша соціальна навичка. Але якщо ви прикидаєтеся, що згодні, тому що хочете подобатися, це може призвести до поведінки, яка суперечить вашим цінностям.

2. Ви відчуваєте відповідальність за те, що відчувають інші люди.

Корисно розуміти, як ваша поведінка впливає на інших. Але думати, що ти маєш силу зробити когось щасливим, — це проблема. Кожна людина має відповідати за свої емоції.

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3. Ви часто просите вибачення.

Якщо ви занадто звинувачуєте себе або боїтеся, що інші люди завжди звинувачують вас, часті вибачення можуть бути ознакою серйознішої проблеми. Вам не потрібно шкодувати про те, що ви — це ви!

4. Ви почуваєтеся обтяженими справами, які маєте зробити.

Ви відповідаєте за те, як ви проводите свій час. Але якщо ви вмієте догоджати людям, велика ймовірність того, що ваш розклад заповнений справами, які, на вашу думку, потрібні іншим людям.

5. Ви не можете сказати "ні".

Чи скажете ви "так", а потім насправді не доведете справу до кінця, або пізніше симулюєте хворобу, щоб не виконати свої зобов'язання, ви ніколи не досягнете своєї мети, якщо не зможете постояти за себе.

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6. Вам некомфортно, якщо хтось злиться на вас.

Те, що хтось сердиться, не обов'язково означає, що ви зробили щось не так. Але якщо ви не можете змиритися з думкою про те, що хтось незадоволений вами, ви, найімовірніше, підете на компроміс зі своїми цінностями.

7. Ви поводитеся, як люди довкола вас.

Це нормально, коли інші люди розкривають різні сторони твоєї особистості. Але люди-догідники часто саботують свої цілі. Дослідження показують, що люди-догідники поводяться, руйнуючи себе, якщо думають, що це допоможе іншим почуватися комфортніше в соціальних ситуаціях. Наприклад, люди-догідники їдять більше, коли гадають, що це зробить інших людей щасливими.

8. Вам потрібна похвала, щоб почуватися добре.

Коли похвала і добрі слова можуть підняти настрій кожному, люди, які догоджають людям, залежать від схвалення. Якщо ваша самооцінка повністю залежить від того, що про вас думають інші, ви почуватиметеся добре тільки тоді, коли інші обсипають вас компліментами.

9. Ви йдете на багато що, щоб уникнути конфлікту.

Одна річ не розпочати конфлікт. Але уникнення конфлікту за всяку ціну означає, що вам буде складно відстоювати інтереси та людей, у яких ви вірите.

10. Ви не зізнаєтеся, коли ваші почуття зачеплені.

Ви не зможете побудувати справжні стосунки з людьми, якщо не готові говорити відкрито та говорити, що ваші почуття іноді ображають. Заперечення того, що ви злі, сумні, збентежені або розчаровані навіть якщо ви емоційно поранені, зберігає поверхневість стосунків.

Як звільнитися від догоджання людям

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Хоча важливо справити враження на свого боса і показати, що ви можете бути зговірливим, підпорядкування може мати неприємні наслідки. Ви ніколи не досягнете свого найбільшого потенціалу, якщо намагатиметеся бути всім для всіх людей.

Почніть позбуватися звички догоджати людям, кажучи "ні" чомусь маленькому. Висловіть свою думку про щось просте. Або встаньте на захист того, в що ви вірите. Кожен крок, який ви зробите, допоможе вам набути більше впевненості у своїй здатності бути самим собою.

Якщо ви дійсно щосили намагаєтеся позбутися звичок, які приносять задоволення людям, зверніться за професійною допомогою. Психотерапевт може допомогти вам зміцнити розумову силу, необхідну для створення того життя, яким ви хочете жити.