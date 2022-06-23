Обручальное кольцо Мэрайи Кэри стало самым дорогим украшением, принадлежавшем знаменитости
Правда, когда свадьба сорвалась, певица продала его, изрядно продешевив
Помолвочное кольцо Джеймса Пакера для певицы Мэрайи Кэри стоимостью 10 миллионов долларов было названо самым дорогим украшением знаменитостей в истории. Об этом пишет Daily Mail.
Австралийский миллиардер Джеймс Пакер и поп-звезда Мэрайя Кэри начали встречаться в 2015 году, уже на следующий год они обручились, и Пакер преподнес ей кольцо с огромным бриллиантом.
По данным DC Jewellery, кольцо с бриллиантом от известного дизайнера Вильфредо Росадо в 35 карат стоило Джеймсу колоссальные 13,2 миллиона австралийских долларов (10 миллионов долларов США), когда он его покупал.
Демонстрируя кольцо, Мэрайя кокетливо заявляла, что "оно такое тяжелое", что она с трудом может поднять руку.
Но помолвка расстроилась, свадьба не состоялась, и кольцо осталось Мэрайе на память.
Также оно стало весьма популярно в Сети, в Google его искали 62 760 раз.
Однако Кэри решила не сохранять драгоценность, тем более после Пакера у нее появился новый бойфренд – Брайан Танака. К тому же она так переживала расставание, что набрала вес и впала в депрессию.
Так что в 2018 году поп-дива решила избавиться от кольца и один из ее бизнес-менеджеров тайно продал его ювелиру из Лос-Анджелеса за два миллиона долларов. На восемь миллионов дешевле, чем оно было куплено. Кому уникальна драгоценность принадлежит теперь – неизвестно.
Продажа кольца держалась в секрете, но публицист Мэрайи намекнул на продажу, заявив, что она "недавно очень громко заявила о своем решении двигаться вперед в своей жизни, окруженная позитивом. Для этого нужно оставить позади эмоциональный и материальный багаж".
Источник добавил, что между Мэрайей и ювелиром было подписано "соглашение о конфиденциальности", а это означает, что обстоятельства продажи кольца не будут разглашены.
Сам Пакер впоследствии заявлял, что его недолгие отношения с певицей были "ошибкой" и для него и для нее. По слухам, они расстались из-за того, что Пакер критиковал ее выступления.
Сейчас Мэрайя все еще встречается с Танакой, а Пакер – со светской львицей Кайли Лим.
К слову, обручальное кольцо Дженнифер Лопес с зеленым "счастливым" бриллиантом, которое она так часто показывает в соцсетях, стоило Аффлеку около 10 миллионов долларов, а первое кольцо, с розовым бриллиантом, которое он подарил Джей Ло в 2002 году, тогда обошлось ему в 2,5 миллиона долларов.
А знаменитое обручальное кольцо Бейонсе с огромным бриллиантом из белого золота стоило Джей Зи – 5 миллионов.
Впрочем, самыми знаменитыми обручальными кольцами в истории были и остаются кольца Элизабет Тэйлор и Кейт Миддлтон.
Тэйлор получила свое кольцо с камнем в 33 карата от Ричарда Бартона и носила не снимая. После ее смерти оно было продано анонимному коллекционеру из Азии за 8 миллионов долларов.
А кольцо Кейт Миддлтон, ранее принадлежавшее принцессе Диане имеет не материальную, а сентиментальную ценность. Ведь обошлось оно принцу Чарльзу всего в 60 тысяч долларов, но его история и романтические истории, связанные с ним поднимают его цену в разы. Эксперты считают, что случись Кейт его продать, и за него можно было бы выручить более 20 миллионов долларов. Но это конечно не случится.