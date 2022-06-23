Обручка Мераї Кері стала найдорожчою прикрасою, що належала знаменитості

Щоправда, коли весілля зірвалося, співачка продала його, добряче продешевивши.

Заручне кільце Джеймса Пакера для співачки Мераї Кері вартістю 10 мільйонів доларів назвали найдорожчою прикрасою знаменитостей в історії. Про це пише Daily Mail.

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Австралійський мільярдер Джеймс Пакер і попзірка Мерая Кері почали зустрічатися у 2015 році, вже наступного року вони побралися, і Пакер подарував їй обручку з величезним діамантом.

[ + – ] Мерайя Кері, Джеймс Пакер і найдорожча обручка Фото: tmz

За даними DC Jewellery, каблучка з діамантом від відомого дизайнера Вільфредо Росадо в 35 карат коштувала Джеймсу колосальні 13,2 мільйона австралійських доларів (10 мільйонів доларів США), коли він її купував.

Демонструючи обручку, Мерая кокетливо заявляла, що "вона така важка", що та насилу може підняти руку.

Але заручини розпалися, весілля не відбулося, і обручка залишилася Мераї на згадку.

Також вона стала дуже популярною в мережі, у Google його шукали 62 760 разів.

[ + – ] Неймовірно дорога обручка Мераї Кері Фото: tmz

Проте Кері вирішила не зберігати коштовність, тим більше після Пакера в неї з'явився новий бойфренд — Браян Танака. До того ж вона так переживала розлучення, що набрала вагу і впала в депресію.

Тож у 2018 році попдіва вирішила позбавитися обручки, і один із її бізнес-менеджерів таємно продав її ювеліру з Лос-Анджелеса за два мільйони доларів. На вісім мільйонів дешевше, ніж її купили. Кому унікальна коштовність належить тепер — невідомо.

Продаж обручки тримався в секреті, але публіцист Мераї натякнув на продаж, заявивши, що вона "нещодавно дуже голосно заявила про своє рішення рухатися вперед у своєму житті, оточена позитивом. Для цього потрібно залишити позаду емоційний і матеріальний багаж".

Джерело додало, що між Мераєю та ювеліром було підписано "угоду про конфіденційність", а це означає, що обставини продажу обручки не будуть розголошені.

Сам Пакер згодом заявляв, що його недовгі стосунки зі співачкою були "помилкою" і для нього, і для неї. З чуток, вони розлучилися через те, що Пакер критикував її виступи.

Зараз Мерая все ще зустрічається з Танакою, а Пакер — зі світською левицею Кайлі Лім.

До речі, обручка Дженніфер Лопес із зеленим "щасливим" діамантом, яку вона так часто показує в соцмережах, коштувала Аффлеку близько 10 мільйонів доларів, а перша обручка, з рожевим діамантом, яку він подарував Джей Ло уі 2002 році, тоді обійшлася йому в 2,5 мільйона доларів.

[ + – ] Каблучка Дженніфер Лопес із зеленим діамантом Фото: Instagram tombachik

А знаменита обручка Бейонсе з величезним діамантом із білого золота коштувала Джей Зі 5 мільйонів.

Утім найзнаменитішими обручками в історії були та залишаються прикраси Елізабет Тейлор і Кейт Міддлтон.

[ + – ] Кільце Елізабет Тейлор довгий час було в топі найдорожчих Фото: tmz

Тейлор отримала своє кільце з каменем 33 карати від Річарда Бартона та носила не знімаючи. Після її смерті обручку продали анонімному колекціонеру з Азії за 8 мільйонів доларів.

[ + – ] Обручка принцеси Діани на руці Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Getty Images

А обручка Кейт Міддлтон, яка раніше належала принцесі Діані, має не матеріальну, а сентиментальну цінність. Адже обійшлася вона принцу Чарльзу всього в 60 тисяч доларів, але її історія та романтичні історії, пов'язані з нею, піднімають її ціну в рази. Експерти вважають, що якби Кейт її продала, за неї можна було б виручити понад 20 мільйонів доларів. Але це, звичайно, не станеться.