Cosmopolitan показал первую в мире обложку, созданную искусственным интеллектом

На создание обложки ушло 20 секунд.

Редакторы издания Cosmopolitan, сотрудники исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровая художница Карен Ченг создали первую в мире обложку журнала, разработанную искусственным интеллектом. Об этом сообщает редакция глянца.

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На фото, опубликованных журналом, изображена женщина-космонавт в скафандре, которая идет по поверхности Марса.

Изображение создано с помощью технологии DALL-E 2, которая является детищем OpenAI. Это искусственный интеллект, который принимает устные запросы от пользователей, а затем, благодаря знанию сотен миллионов изображений, создает свои собственные изображения – пиксель за пикселем – совершенно новые. То есть он модет любой запрос преобразовать в картинку, и она может оказаться весьма сюрреалистичной. На создание обложки для журнала понадобилось всего 20 секунд.

DALL-E питается от нейронной сети, типа алгоритма, который имитирует работу человеческого мозга. Он "узнает", что представляют собой объекты и как они связаны друг с другом, анализируя изображения и их подписи.

Результаты настолько поразительные, что с момента своего ограниченного выпуска в апреле DALL-E 2 вызывал как благоговение, так и трепет у людей, которые видели, на что он способен. Например, обозреватели The Verge заявили, что DALL-E "может привести к творческой революции". The Studio, канал на YouTube технического обозревателя Маркеса Браунли, задался вопросом: "Может ли ИИ заменить нашего графического дизайнера?".

Создатели DALL-E не любят антропоморфизировать его, и на то есть веская причина – рассмотрение ИИ как автономной сущности пугает людей. Совсем недавно инженер Google Блейк Лемуан получил условный срок только за то, что утверждал, что его разговоры с чат-ботом компании LaMDA доказали, что у него есть душа, и ему нужно дать разрешение инженерам, прежде чем экспериментировать. Большинство независимых экспертов, как и сама Google, поспешили отвергнуть эту идею, указав, что если ИИ и кажется человеческим, то только из-за огромного количества данных, которыми его кормят люди.