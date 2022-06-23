Cosmopolitan показав першу у світі обкладинку, створену штучним інтелектом

На створення обкладинки пішло 20 секунд.

Редактори видання Cosmopolitan, співробітники дослідницької лабораторії штучного інтелекту OpenAI та цифрова художниця Карен Ченг створили першу у світі обкладинку журналу, розроблену штучним інтелектом. Про це повідомляє редакція глянцю.

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На фото, опублікованих журналом, зображена жінка-космонавт у скафандрі, яка йде поверхнею Марса.

Зображення створено за допомогою технології DALL-E 2, яка є дітищем OpenAI. Це штучний інтелект, який приймає усні запити від користувачів, а потім завдяки знанню сотень мільйонів зображень створює свої власні зображення — піксель за пікселем — абсолютно нові. Тобто він може будь-який запит перетворити на картинку, і вона може виявитися дуже сюрреалістичною. На створення обкладинки для журналу знадобилося лише 20 секунд.

DALL-E живиться від нейронної мережі типу алгоритму, який імітує роботу людського мозку. Він "дізнається", чим є об'єкти і як вони пов'язані одне з одним, аналізуючи зображення та їхні підписи.

Результати настільки разючі, що з моменту свого обмеженого випуску у квітні DALL-E 2 викликав як благоговіння, так і трепет у людей, які бачили, на що він здатний. Наприклад, оглядачі The Verge заявили, що DALL-E "може призвести до творчої революції". The Studio, канал на YouTube технічного оглядача Маркеса Браунлі, запитав: "Чи може ШІ замінити нашого графічного дизайнера?".

Творці DALL-E не люблять антропоморфізувати його, і на те вагома причина — розгляд ШІ як автономної сутності лякає людей. Нещодавно інженер Google Блейк Лемуан отримав умовний термін тільки за те, що стверджував, що його розмови з чат-ботом компанії LaMDA довели, що в нього є душа, і йому потрібно дати дозвіл інженерам, перш ніж експериментувати. Більшість незалежних експертів, як і сама Google, поспішили відкинути цю ідею, вказавши, що якщо ШІ і здається людським, то лише через величезну кількість даних, якими його годують люди.