В Греции появится уникальный премиум-курорт
Огромный отель собираются открыть в 2026 году
В Греции появится "уникальный курорт премиум-уровня". В огромном комплексе будет более 1000 номеров и люксов, театр на 3000 мест, открытая лужайка и амфитеатр для мероприятий. ОБ этом пишет BTNeurope.
Кроме этого в отеле будет конференц-зал и выставочный центр площадью 23 000 кв.м.
"Это будет уникальное место для туризма премиум-класса в Европе", — заявляют в Hard Rock International (HRI) и GEK TERNA Group.
Именно последние, а это греческая девелоперская компания, и будет отвечать за строительство проекта в "Эллиниконе", прибрежной зоне, которая расположена на Афинской Ривьере.
Hard Rock Hotel & Casino Athens, открытие которого запланировано на 2026 год, станет уникальным европейским направлением, сочетающим в себе пятизвездочный роскошный и ультрасовременный фирменный развлекательный центр Hard Rock.
Также там будет роскошный спа-комплекс Rock Spa и бассейн и целая улица с модными бутиками.
Постройка отеля даст три тысячи рабочих мест, а из 1000 номеров будет открываться шикарный вид на море, Акрополь и гору Гиметт.
Архитекторы будут вдохновляться морем, древнегреческой архитектурой, искусством и мифологией.
Строительство роскошного отеля начнется уже в следующем году.