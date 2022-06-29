В Греции появится уникальный премиум-курорт

Огромный отель собираются открыть в 2026 году

В Греции появится "уникальный курорт премиум-уровня". В огромном комплексе будет более 1000 номеров и люксов, театр на 3000 мест, открытая лужайка и амфитеатр для мероприятий. ОБ этом пишет BTNeurope.

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Кроме этого в отеле будет конференц-зал и выставочный центр площадью 23 000 кв.м.

"Это будет уникальное место для туризма премиум-класса в Европе", — заявляют в Hard Rock International (HRI) и GEK TERNA Group.

[ + – ] Будущий шикарный отель в Афинах Фото: Скриншот

Именно последние, а это греческая девелоперская компания, и будет отвечать за строительство проекта в "Эллиниконе", прибрежной зоне, которая расположена на Афинской Ривьере.

Hard Rock Hotel & Casino Athens, открытие которого запланировано на 2026 год, станет уникальным европейским направлением, сочетающим в себе пятизвездочный роскошный и ультрасовременный фирменный развлекательный центр Hard Rock.

Также там будет роскошный спа-комплекс Rock Spa и бассейн и целая улица с модными бутиками.

[ + – ] Будущий шикарный отель в Афинах Фото: Скриншот

Постройка отеля даст три тысячи рабочих мест, а из 1000 номеров будет открываться шикарный вид на море, Акрополь и гору Гиметт.

Архитекторы будут вдохновляться морем, древнегреческой архитектурой, искусством и мифологией.

Строительство роскошного отеля начнется уже в следующем году.