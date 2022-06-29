У Греції з'явиться унікальний преміумкурорт
Величезний готель збираються відкрити у 2026 році
У Греції з'явиться "унікальний курорт преміумрівня". У величезному комплексі буде понад 1000 номерів та люксів, театр на 3000 місць, відкрита територія та амфітеатр для заходів. Про це пише BTNeurope.
Крім цього в готелі буде конференц-зал та виставковий центр площею 23 000 кв.
"Це буде унікальне місце для туризму преміумкласу в Європі", — заявляють у Hard Rock International (HRI) та GEK TERNA Group.
Саме остання, а це грецька девелоперська компанія, і відповідатиме за будівництво проєкту в "Еллініконі", прибережній зоні, розташованій на Афінській Рів'єрі.
Hard Rock Hotel & Casino Athens, відкриття якого заплановане на 2026 рік, стане унікальним європейським напрямком, що поєднує п'ятизірковий розкішний і ультрасучасний фірмовий розважальний центр Hard Rock.
Також там буде розкішний спа-комплекс Rock Spa та басейн та ціла вулиця з модними бутиками.
Будівля готелю дасть три тисячі робочих місць, а з 1000 номерів відкриватиметься шикарний краєвид на море, Акрополь та гору Гіметт.
Архітектори надихатимуться морем, давньогрецькою архітектурою, мистецтвом та міфологією.
Будівництво розкішного готелю розпочнеться вже наступного року.