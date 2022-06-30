Том Хиддлстон и его невеста ждут первенца

Зави Эштон продемонстрировала свое интересное положение на премьере фильма

Том Хиддлстон и его невеста Зави Эштон ждут первого ребенка. Актриса продемонстрировала беременность на премьере фильма "Список мистера Малкольма". Тома на премьере не было. Об этом пишет Daily Mail.

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37-летняя актриса сообщила радостные новости всего через несколько недель после того, как пара объявила о помолвке.

Недавно Том сказал рассказывал в интервью LA Times, что он "очень счастлив" в отношениях с Зави.

Пара познакомилась в 2019 году, когда вместе играла в спектакле "Предательство", но они скрывали свой роман до сентября 2021 года.

Пара подтвердила свой роман во время отдыха на пляже на Ибице в сентябре прошлого года, прежде чем вместе дебютировать на красной ковровой дорожке на церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.

В прошлом году стало известно, что пара переехала и теперь живет вместе в Атланте, штат Джорджия.

"Том действительно сильно влюбился в Зави. Но он настолько параноидально относится к своей личной жизни после отношений с Тейлор, что пошел на многое, чтобы сохранить новые отношения в тайне", — сообщил источник.

До Зави Том Хиддлстон встречался с известной певицей Тейлор Свифт и их буквально преследовали папарацци.

"Да, теперь я защищаю свой внутренний мир. Это потому, что я раньше не понимал, что его нужно защищать", — комментировал свою нелюбовь к журналистам актер.