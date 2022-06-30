Том Гіддлстон і його наречена чекають на первістка

Заві Ештон продемонструвала своє цікаве положення на прем'єрі фільму

Том Гіддлстон і його наречена Заві Ештон чекають на першу дитину. Акторка продемонструвала вагітність на прем'єрі фільму "Список містера Малкольма". Тома на прем'єрі не було. Про це пише Daily Mail.

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37-річна акторка повідомила радісні новини лише за кілька тижнів після того, як пара оголосила про заручини.

Нещодавно Том сказав розповідав в інтерв'ю LA Times, що він "дуже щасливий" у стосунках із Заві.

Пара познайомилася у 2019 році, коли разом грала у виставі "Зрада", але вони приховували свій роман до вересня 2021 року.

Пара підтвердила свій роман під час відпочинку на пляжі на Ібіці у вересні минулого року, перш ніж разом дебютувати на червоній килимовій доріжці на церемонії вручення премії "Тоні" у Нью-Йорку.

Минулого року стало відомо, що пара переїхала і тепер мешкає разом в Атланті, штат Джорджія.

"Том дійсно сильно закохався у Заві. Але він настільки параноїдально ставиться до свого особистого життя після стосунків з Тейлор, що пішов на багато, щоб зберегти нові стосунки в таємниці", — повідомило джерело.

До Заві Том Гіддлстон зустрічався з відомою співачкою Тейлор Свіфт та їх буквально переслідували папараці.

"Так, тепер я захищаю свій внутрішній світ. Це тому, що я раніше не розумів, що його треба захищати", — коментував свою нелюбов до журналістів актор.