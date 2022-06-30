В Британии ищут покупателя для погребальной ладьи Уинстона Черчилля

Похороны Черчилля стали крупнейшими по масштабу государственными похоронами за всю историю Великобритании и теперь один из артефактов погребения должны продать.

В Великобритании ищут нового хозяина для интересного артефакта ХХ века – похоронной ладьи "Хэвенгор" на которой гроб с телом Уинстона Черчилля транспортировали по Темзе. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Похороны бывшего премьер-министры и видного политического деятеля в планах правительства носили название "Операция "Надеюсь, что нет". План разрабатывали в течении нескольких лет. Они стали самыми масштабными в истории страны. Три дня гроб с телом был выставлен в Вестминстер-холле Британского парламента.

[ + – ] Похороны Уинстона Черчилля Фото: Скриншот

Использовался тот же лафет, что и во время похорон королевы Виктории, который везли 142 матроса и 8 офицеров военно-морских сил Великобритании. Панихида состоялась в соборе Святого Павла. На ней присутствовали все члены королевской семьи, и представители 112 стран.

В соответствии с пожеланием Черчилля, его похоронили в фамильном склепе семьи Спенсер-Черчилль на кладбище церкви Святого Мартина в Блейдоне, близ Бленхеймского дворца — места его рождения.

[ + – ] Погребальная ладья Уинстона Черчилля Фото: Скриншот

Именно в этот последний путь великий политик и проследовал на ладье "Хэвенгор". Над Темзой пролетали военные самолеты, а все краны в портах склонили стрелы. Историки до сих пор считают, что похороны Черчилля стали "непревзойденными" в мрачном великолепии.

"Хэвенгор" сейчас принадлежит джентльмену по имени Крис Райланд. Он купил ладью за 800 000 фунтов стерлингов в 2006 году и потратил более 1,5 миллиона фунтов на ее восстановление. Но Крису уже 74 и он считает, что теперь для ценного артефакта нужен другой владелец.

[ + – ] Похороны Уинстона Черчилля Фото: Скриншот

"Если мы не найдем кого-нибудь, кто возьмет ее на себя, она может быстро прийти в негодность и разрушится", — рассказал зять Криса, Майк Райланд-Эптон, объясняя, что текущие расходы на ладью составляют 100 000 фунтов стерлингов в год. Яхтенные брокеры не смогли помочь, так как покупателей не нашлось, а правительство заинтересовалось, но от них не поступило никаких предложений.

Нынешний владелец обеспокоен, что уникальное судно из тика и дуба может просто разрушится окончательно и таким образом Великобритания потеряет уникальное напоминание об историческом прошлого.