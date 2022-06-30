У Британії шукають покупця для похоронного човна Вінстона Черчилля

Похорон Черчилля став найбільшим за масштабом державним похороном за всю історію Великобританії, і тепер один з артефактів поховання треба продати.

У Великій Британії шукають нового господаря для цікавого артефакту ХХ століття — похоронного човна "Гевенгор", на якому труну з тілом Вінстона Черчилля транспортували по Темзі. Про це пише Daily Mail.

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Похорон колишнього прем'єр-міністра та видатного політичного діяча в планах уряду носив назву "Операція "Сподіваюся, що ні". План розробляли протягом кількох років. Похорон став наймасштабнішим в історії країни. Три дні труна з тілом була виставлена у Вестмінстер-голі Британського парламенту.

[ + – ] Похорон Вінстона Черчилля Фото: Скриншот

Використовувався той самий лафет, що й під час похорону королеви Вікторії, який везли 142 матроси та 8 офіцерів військово-морських сил Великобританії. Панахида відбулася в соборі Святого Павла. На ній були присутні всі члени королівської родини та представники 112 країн.

Відповідно до побажання Черчилля, його поховали у сімейному склепі сім'ї Спенсер-Черчилль на цвинтарі церкви Святого Мартіна в Блейдоні, поблизу Бленгеймського палацу — місця його народження.

[ + – ] Похоронний човен Вінстона Черчилля Фото: Скриншот

Саме в цей останній шлях великий політик і пройшов на турі "Гевенгор". Над Темзою пролітали військові літаки, а всі крани в портах схилили стріли. Історики досі вважають, що похорон Черчилля став "неперевершеним" у похмурій пишності.

"Гевенгор" зараз належить джентльмену на ім'я Кріс Райланд. Він купив туру за 800 000 фунтів стерлінгів у 2006 році та витратив понад 1,5 мільйона фунтів на її відновлення. Але Крісу вже 74, і він вважає, що тепер для цінного артефакту потрібен інший власник.

[ + – ] Похорон Вінстона Черчилля Фото: Скриншот

"Якщо ми не знайдемо когось, хто візьме її на себе, вона може швидко прийти в непридатність і зруйнується", — розповів зять Кріса, Майк Райланд-Ептон, пояснюючи, що поточні витрати на човен становлять 100 000 фунтів стерлінгів на рік. Яхтові брокери не змогли допомогти, оскільки покупців не знайшлося, а уряд зацікавився, але від них не надійшло жодних пропозицій.

Нинішній власник стурбований, що унікальне судно з тику й дуба може просто зруйнуватись остаточно, і так Великобританія втратить унікальне нагадування про історичне минуле.