Разведенную Шакиру заметили в компании симпатичного парня
45-летняя певица после расставания с футболистом Жераром Пике отправилась в Испанию с сыновьями и незнакомцем
45-летняя певица Шакира недавно рассталась с футболистом Жераром Пике после 11 лет отношений, после того, как оказалось, что он ей изменял. Звезда решила излечить разбитое сердце самым приятным образом – провести время подальше от бывшего и в хорошей компании. Об этом сообщает Daily Mail.
Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на песню Waka Waka, которая стала гимном Чемпионата мира по футболу в 2010 году. В том же году команда Пике выиграла ЧМ.
Уже на следующий год Шакира родила первенца Милана, а в 2015 году – второго сына, которого назвали Сашей.
Пике и Шакира неоднократно говорили, что не собираются заключать официальный брак.
На днях стало известно, что Жерар Пике изменил своей девушке с матерью своего 17-летнего одноклубника, полузащитника "Барселоны" Пабло Гави.
По слухам, Шакира застукала их "на горячем" и вышвырнула изменщика из дома. Это не была первая измена со стороны футболиста – ранее он уже заводил отношения на стороне.
Пике проводит время с друзьями, а Шакира взяла сыновей и отправилась заниматься серфингом в Испанию.
Сопровождал певицу загадочный симпатичный молодой человек. Вероятно, это был тренер, но хочется думать, что это был кто-то, кто поможет певице оправиться от предательства.
Пике и Шакира уже сделали заявление, попросив не вторгаться в их личную жизнь ради спокойствия детей.
Теперь Жерар живет отдельно и "ведет тусовочный образ жизни". Хотя, как рассказал президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта, Пике "страдает" и эмоционально переживает расставание.