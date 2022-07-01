Разведенную Шакиру заметили в компании симпатичного парня

45-летняя певица после расставания с футболистом Жераром Пике отправилась в Испанию с сыновьями и незнакомцем

45-летняя певица Шакира недавно рассталась с футболистом Жераром Пике после 11 лет отношений, после того, как оказалось, что он ей изменял. Звезда решила излечить разбитое сердце самым приятным образом – провести время подальше от бывшего и в хорошей компании. Об этом сообщает Daily Mail.

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Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на песню Waka Waka, которая стала гимном Чемпионата мира по футболу в 2010 году. В том же году команда Пике выиграла ЧМ.

Уже на следующий год Шакира родила первенца Милана, а в 2015 году – второго сына, которого назвали Сашей.

[ + – ] Шакира с сыном Фото: Instagram shakira [ + – ] Шакира с детьми от Жерара Пике Фото: Instagram shakira

Пике и Шакира неоднократно говорили, что не собираются заключать официальный брак.

На днях стало известно, что Жерар Пике изменил своей девушке с матерью своего 17-летнего одноклубника, полузащитника "Барселоны" Пабло Гави.

По слухам, Шакира застукала их "на горячем" и вышвырнула изменщика из дома. Это не была первая измена со стороны футболиста – ранее он уже заводил отношения на стороне.

Пике проводит время с друзьями, а Шакира взяла сыновей и отправилась заниматься серфингом в Испанию.

[ + – ] Шакира отлично проводит время после расставания с Жераром Пике

Сопровождал певицу загадочный симпатичный молодой человек. Вероятно, это был тренер, но хочется думать, что это был кто-то, кто поможет певице оправиться от предательства.

Пике и Шакира уже сделали заявление, попросив не вторгаться в их личную жизнь ради спокойствия детей.

Теперь Жерар живет отдельно и "ведет тусовочный образ жизни". Хотя, как рассказал президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта, Пике "страдает" и эмоционально переживает расставание.