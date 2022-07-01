Розлучену Шакіру помітили в компанії симпатичного хлопця

45-річна співачка після розлучення з футболістом Жераром Піке вирушила до Іспанії із синами та незнайомцем.

45-річна співачка Шакіра нещодавно розлучилася з футболістом Жераром Піке після 11 років стосунків після того, як виявилося, що він їй зраджував. Зірка вирішила вилікувати розбите серце найприємнішим чином — провести час подалі від колишнього та в хорошій компанії. Про це повідомляє Daily Mail.

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Пара була разом із 2011 року. Вони познайомилися під час зйомок музичного кліпу на пісню Waka Waka, яка стала гімном Чемпіонату світу з футболу у 2010 році. У тому ж році команда Піке виграла ЧС.

Уже наступного року Шакіра народила первістка Мілана, а 2015 року — другого сина, якого назвали Сашею.

[ + – ] Шакіра із сином Фото: Instagram shakira [ + – ] Шакіра з дітьми від Жерара Піке Фото: Instagram shakira

Піке та Шакіра неодноразово говорили, що не збираються укладати офіційний шлюб.

Днями стало відомо, що Жерар Піке зрадив свою дівчину з матір'ю свого 17-річного одноклубника, півзахисника "Барселони" Пабло Гаві.

За чутками, Шакіра застукала їх "на гарячому" та викинула зрадника з дому. Це не була перша зрада з боку футболіста — раніше він уже заводив стосунки на стороні.

Піке проводить час із друзями, а Шакіра взяла синів і вирушила займатися серфінгом в Іспанію.

[ + – ] Шакіра чудово проводить час після розлучення з Жераром Піке

Супроводжував співачку загадковий симпатичний хлопець. Мабуть, це був тренер, але хочеться думати, що це був хтось, хто допоможе співачці оговтатися від зради.

Піке та Шакіра вже зробили заяву, попросивши не вторгатися в їхнє особисте життя заради спокою дітей.

Тепер Жерар живе окремо та "веде тусовочний спосіб життя". Хоча, як розповів президент футбольного клубу "Барселона" Жоан Лапорта, Піке "страждає" та емоційно переживає розлучення.