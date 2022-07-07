Модный тренд. Самые популярные прически лета 2022

Один из самых простых способов обновить свой внешний вид – это сменить прическу, или стрижку попробовать что-то новое

Самые известные стилисты мира считают, что новая стрижка, или новая укладка могут кардинально изменить внешность и почувствовать себя совершенно новым человеком, что иногда просто необходимо. Vogue побеседовал с экспертами в области парикмахерского искусства о тенденциях в области причесок, которые будут в моде до конца 2022 года.

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Модный боб

Парикмахер Ларри Кинг считает, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в стиль. Теперь его клиенты предпочитают стрижки, которые, даже отрастая, сохраняют свою форму и эффектный вид. А это значит, что стрижка должна иметь хорошо продуманную структуру, чтобы дольше выглядеть лучше.

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"Все дело в текстурах и рваной стрижке", — отмечает Кинг и считает, что лучше всего под это определение подходит стрижка боб. Она легко укладывается и отлично смотрится, даже отрастая.

в более острых стрижках, которые держатся дольше — текстуры и нарезанные прически имеют более короткий срок службы", — говорит он. "Здоровые волосы — в приоритете года".

Косы

Косички никогда и не выходили из моды, но так называемые "африканские косы" – определенно в трендах этого года.

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Они универсальны, прекрасно выглядят и придают своей обладательнице экзотический вид.

Локоны в стиле 1990-х

Какое-то время в моде были нарочито небрежные укладки, которые создавали впечатление, что никаких усилий к ее созданию не требовалось. Но парикмахер Сид Хейс, среди клиенток которого – Дуа Липа и прочие знаменитости, считает, что сейчас в тренде более утонченный подход. "Вспомните, как выглядит Адель: пышные, блестящие, гламурные волосы", — отмечает Хейс. Он считает, что в моду возвращается элегантная укладка в стиле 1990-х.

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Простой способ создать такой образ в домашних условиях — это круглая щетка и фен. Но стоит помнить, что этот стиль лучше смотрится на длинных волосах, на коротких волосах он может выглядеть несколько старомодно.

Дорогая блестящая укладка

Если укладка феном вас не соблазняет и кажется слишком сложной, то есть еще один способ создать элегантный и дорогой образ. "Отполировать волосы", как говорят голливудские парикмахеры, приводя в пример культовый образ Мишель Пфайффер в фильме "Лицо со шрамом".

[ + – ] Гладкие и блестящие волосы - тренд сезона

Чтобы создать эффект гладких сияющих волос – следует использовать увлажняющие средства, чтобы пригладить непослушные пряди и придать им блеск.

Кудряшки

В этом году в трендах прически 1970-х, а это значит, что кудри, рваная челка и беспорядочные локоны – в моде. Этот рок-н-ролльный стиль задержится, по мнению парикмахеров, в трендах надолго.

[ + – ] Кудри - это то, что стоит попробовать в этом году

К тому же сейчас в моде естественность, так что тем, кто выпрямлял свои кудри, стоит отказаться от этого занятия и дать своим волосам свободу.

[ + – ] естесственные кудри и локоны - тренд сезона

А те, у кого волосы прямые, стоит попробовать накрутить их на мягкие бигуди и посмотреть к чему это приведет.

Бонус: аксессуары важны

Последняя неделя моды в Париже продемонстрировала, что в моду вернулись игривые бантики. Заколки в виде бантов, бархатные ленты, завязанные на прядях и косах, в общем, все в виде банта.

[ + – ] Бантики - правильный аксессуар для волос в этом году

Также в трендах заколки и прочие украшения для волос. "Независимо от того, какую прическу вы выберете, украшения для волос будут к месту", — отмечают стилисты.