Модний тренд. Найпопулярніші зачіски літа 2022

Один із найпростіших способів оновити свій зовнішній вигляд — це змінити зачіску, чи стрижку, спробувати щось нове.

Найвідоміші стилісти світу вважають, що нова стрижка або нова укладка можуть кардинально змінити зовнішність і відчути себе абсолютно новою людиною, що іноді просто необхідно. Vogue поговорив з експертами в галузі перукарського мистецтва про тенденції в галузі зачісок, які будуть модними до кінця 2022 року.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Модний боб

Перукар Ларрі Кінг вважає, що пандемія коронавірусу внесла свої корективи до стилю. Тепер його клієнти віддають перевагу стрижкам, які, навіть відростаючи, зберігають свою форму й ефектний вигляд. А це означає, що стрижка повинна мати добре продуману структуру, щоб виглядати краще.

[ + – ] Чарівний боб – тренд сезону

"Уся справа в текстурах і рваній стрижці", — зазначає Кінг і вважає, що найкраще під це визначення підходить стрижка боб. Вона легко укладається і добре виглядає, навіть відростаючи.

"У гостріших стрижках, які тримаються довше — текстури та нарізані зачіски мають більш короткий термін служби", — каже він. "Здорове волосся — у пріоритеті року".

Коси

Косички ніколи і не виходили з моди, але так звані "африканські коси" — безперечно у трендах цього року.

[ + – ] Африканські коси та коси всіх видів — знову в моді

Вони універсальні, чудово виглядають і надають своїй володарці екзотичного вигляду.

Локони у стилі 1990-х

Якийсь час у моді були навмисне недбалі укладки, які створювали враження, що жодних зусиль до її створення не потрібно. Але перукар Сід Гейс, серед клієнток якого Дуа Ліпа й інші знаменитості, вважає, що зараз у тренді більш витончений підхід. "Згадайте, як виглядає Адель: пишне, блискуче, гламурне волосся", — зазначає Гейс. Він вважає, що в моду повертається елегантна укладка в стилі 1990-х.

[ + – ] Нікола Пельтц та її мама демонструють ідеальні локони

Простий спосіб створити такий образ у домашніх умовах — це кругла щітка та фен. Але варто пам'ятати, що цей стиль краще виглядає на довгому волоссі, на короткому волоссі він може виглядати дещо старомодно.

Дорога блискуча укладка

Якщо укладка феном вас не спокушає і здається занадто складною, то є ще один спосіб створити елегантний і дорогий образ. "Відполірувати волосся", як кажуть голлівудські перукарі, наводячи як приклад культовий образ Мішель Пфайффер у фільмі "Обличчя зі шрамом".

[ + – ] Гладке та блискуче волосся — тренд сезону

Щоб створити ефект гладкого сяючого волосся — слід використовувати зволожувальні засоби, щоб пригладити неслухняні пасма та надати їм блиску.

Кучері

Цього року в трендах зачіски 1970-х, а це означає, що кучері, рваний чубчик та безладні локони — у моді. Цей рок-н-рольний стиль затримається, на думку перукарів, у трендах надовго.

[ + – ] Кудрі — це те, що варто спробувати цього року

До того ж зараз у моді природність, тому тим, хто випрямляв свої кучері, варто відмовитися від цього заняття і дати своєму волоссю свободу.

[ + – ] Природні кучері та локони — тренд сезону

А тим, у кого волосся пряме, варто спробувати накрутити його на м'які бігуді та подивитися до чого це призведе.

Бонус: аксесуари важливі

Останній тиждень моди в Парижі продемонстрував, що в моду повернулися грайливі бантики. Шпильки у вигляді бантів, оксамитові стрічки, зав'язані на пасмах і косах, загалом, все у вигляді банта.

[ + – ] Бантики — правильний аксесуар для волосся цього року

Також у трендах шпильки й інші прикраси для волосся. "Незалежно від того, яку зачіску ви виберете, прикраси для волосся будуть доречними", — зазначають стилісти.