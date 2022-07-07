Испанская принцесса вышла замуж за дипломата из Гватемалы
Принцесса Шарлотта де Бурбон-Пармская принадлежит к младшей ветви испанской королевской семьи
В Европе продолжается сезон свадеб. Замуж вышла принцесса Шарлотта де Бурбон-Пармская, принадлежащая к испанской королевской семье. Об этом пишет Point De Vue.
Шарлотта – внучка бизнесмена, героя Второй мировой войны и автогонщика принца Мишеля Бурбон-Пармского и баронессы Констанс де Равинель.
Ее избранником стал гватемальский дипломат Хавьер Вальядарес Урруэла, сын посла Гватемалы в Великобритании.
Хоть Шарлотта в родстве практически со всеми монархами Европы, но на свадьбе в Нормандии были только близкие родственники и друзья. Зато церемония вышла по-королевски роскошной.
На гражданскую церемонию принцесса и ее жених прибыли на желтом ретро-кабриолете.
А на свадьбе в средневековой церкви в городке Турувр-о-Перш было все, чему следует быть на аристократической церемонии: фамильная бриллиантовая тиара, роскошное платье, многоярусный торт и толпа элегантных гостей.
Дом Бурбон-Парма — младшая ветвь испанской королевской семьи, потомки которой живут в нескольких европейских странах, включая Италию и Францию.
Шарлотта, дебютировала в обществе на Балу дебютанток в Париже в 2011 году, у нее есть еще две сестры и брат. Тот решил стать политиком. И уже баллотировался на местных выборах в департаменте Орн от партии Эрика Земмура, лидера политической партии "Реконкиста". Земмур был популярен, но потерял голоса из-за своей пророссийской позиции.