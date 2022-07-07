Іспанська принцеса вийшла заміж за дипломата із Гватемали

Принцеса Шарлотта де Бурбон-Пармська належить до молодшої гілки іспанської королівської родини

У Європі триває сезон весіль. Заміж вийшла принцеса Шарлотта де Бурбон-Пармська, що належить до іспанської королівської родини. Про це пише Point De Vue.

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Шарлотта — онука бізнесмена, героя Другої світової війни та автоперегонника принца Мішеля Бурбон-Пармського та баронеси Констанс де Равінель.

[ + – ] Весілля принцеси Шарлотти де Бурбон-Пармської Фото: Соцсети [ + – ] Весілля принцеси Шарлотти де Бурбон-Пармської Фото: Соцсети

Її обранцем став гватемальський дипломат Хав'єр Вальядарес Урруела, син посла Гватемали у Великій Британії.

Хоч Шарлотта в родинних стосунках практично з усіма монархами Європи, але на весіллі в Нормандії були тільки близькі родичі та друзі. Натомість церемонія вийшла по-королівськи розкішною.

На цивільну церемонію принцеса та її наречений прибули на жовтому ретро-кабріолеті.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

А на весіллі в середньовічній церкві в містечку Турувр-о-Перш було все, чому слід бути на аристократичній церемонії: фамільна діамантова тіара, розкішна сукня, багатоярусний торт та юрба елегантних гостей.

Будинок Бурбон-Парма — молодша гілка іспанської королівської родини, нащадки якої живуть у кількох європейських країнах, включаючи Італію та Францію.

Шарлотта, дебютувала в суспільстві на Балу дебютанток у Парижі у 2011 році, має ще дві сестри та брата. Той вирішив стати політиком. І вже балотувався на місцевих виборах у департаменті Орн від партії Еріка Земмура, лідера політичної партії "Реконкіста". Земмур був популярним, але втратив голоси через свою проросійську позицію.